Il presidente CNA Basilicata Leo Montemurro si mostra soddisfatto ed entusiasta per il progetto Fucina Madre che l’Agenzia Promozione Territoriale della Basilicata (ATP) rilancia per quest’anno 2021. Il progetto integra la promozione territoriale e coniuga artigianato, design e turismo, con l’obiettivo di rafforzare l’offerta turistico-culturale lucana e di promuovere la filiera produttiva regionale.

CNA Basilicata fin dalla prima edizione tenutasi nell’aprile 2018 ha sostenuto con convinzione il progetto, contribuendo alla sua piena realizzazione promuovendo la massima partecipazione tra le aziende associate.

Diverse sono le attività previste per il 2021, di sicuro la più importante delle quali sarà l’Expo che si terrà a Luglio 2021 nella città di Matera con mostre, Workshop , laboratori di turismo esperenziale; al riguardo proprio nei mesi scorsi la Cna ha promosso e realizzato con il sostegno del Comune di Matera il progetto Matera Artisan & Handcraft Experience. Inoltre la creazione della piattaforma web dedicata alla promozione di questo specifico segmento che diventerà il fulcro dell’azione strategica di Fucina Madre, luogo virtuale in cui tutte le realtà produttive censite si mostreranno attraverso tour virtuali nella loro interezza.

A partire da oggi 2 febbraio e fino al 5 marzo 2021 sarà dunque possibile per artigiani, liberi professionisti, aziende, studi professionali, associazioni di imprese e consorzi, centri di creatività con laboratori attivi, la cui attività risiede in Basilicata, inviare la propria manifestazione di interesse e adesione al progetto Fucina Madre, utile a partecipare all’Expo di luglio ma anche a tutte le attività messe in campo da APT.

La partecipazione è assolutamente gratuita. La documentazione utile sarà resa disponibile sul portale di APT Basilicata, oltre che su quelli delle associazioni datoriali di riferimento, partner dell’iniziativa [CNA, Confartigianato, Casartigiani – F.R.A.A.B., CLAAI Potenza].

Per maggiori informazioni si può contattare APT Basilicata ai seguenti recapiti: 0971 507607 | 0835 331983; fucinamadre@aptbasilicata.it . Le stesse informazioni è possibile reperirle sulla pagina Facebook della Cna Basilicata.

