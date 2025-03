Soccorso a persone…i Vigili del fuoco ci sono sempre!

E quanti sono riusciti ad evitare guai peggiori, a rischio della propria incolumità, devono ringraziare i vigili del fuoco del Comando provinciale di Matera con due interventi salvavita avvenuti a Ferrandina e a Matera. Possono sembrare di poco conto e invece, messe in salvo le persone, sono un invito a lavorare sulla prevenzione. E così quanto avvenuto a Ferrandina, a causa di una disattenzione nello ”stazionamento” di un veicolo e a Matera im vico commercio https://giornalemio.it/cronaca/matera-incendio-in-un-ipogeo-a-ridosso-della-centrale-via-delle-beccherie/, con un clochard che abitava un ipogeo, la dicono tutta sui consigli utili per salvare la pelle. Nei rioni Sassi i lamioni o gli ipogei in stato di abbandono vanno chiuso con porte o tufi, anche per evitare il verificarsi di episodi di degrado o di violenza. Resta l’efficienza del ”115” e lo spirito di abnegazione dei vigili del Fuoco, nonostante gli organici ridotti e in attesa di adeguato potenziamento, come continuano a chiedere da tempo..

GLI INTERVENTI DELLA MATTINATA DI MERCOLEDI’ 6 MARZO 2025

A FERRANDINA

Alle ore 09:00 circa di oggi 06/03/2025 , la squadra dei Vigili del Fuoco della Sede distaccata di Ferrandina è intervenuta nelle vicinanze di Via Federico d’Aragona a Ferrandina, in soccorso di un malcapitato che, a detta sua, uscendo con la propria vettura da un locale adibito a deposito, distrattamente non ha inserito il freno a mano.

L’automobile, posizionata in leggera pendenza, si è avviata, precipitando in un piccolo dirupo, fermandosi alla distanza di pochi metri.

Lo sventurato signore, che era fuori dall’abitacolo, ha tentato invano, a mani nude, di fermare la corsa della propria macchina procurandosi qualche escoriazione.

Sul posto è stato necessario anche l’intervento dell’autogru dei Vigili del Fuoco per riportare al piano la vettura.



A MATERA

Alle ore 11:00 circa di oggi 06/03/2025, la squadra dei Vigili del Fuoco della sede Centrale di Matera, è intervenuta al civico 8 di Via del Commercio, a ridosso di Via delle Beccherie, Zona Sassi, a causa di un incendio divampato al secondo livello di una grotta abbandonata.

All’interno, si è riscontrata la presenza di un uomo extra-comunitario, del quale non è stato possibile identificarne l’identità, che è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato presso il nosocomio materano, Madonna delle Grazie.

L’incendio è stato immediatamente domato e non ha procurato danni all’esterno.

Sul posto anche le pattuglie dei Carabinieri e della Polizia Locale.