Smotrich: il dopo Gaza un affare immobiliare che ci spartiremo con gli americani

“Il ministro delle Finanze israeliano di estrema destra Bezalel Smotrich ha definito la Striscia di Gaza un ‘Eldorado immobiliare’, riferendosi al dibattito sul “giorno dopo” la guerra. Intervenendo al vertice sulla rigenerazione urbana organizzato dal Centro immobiliare e dal portale Madlan 2025, ha dichiarato che la ricostruzione della Striscia potrà trasformarsi in un investimento redditizio, rivelando di aver “già iniziato una trattativa con gli americani”. Smotrich ha parlato di una visione “utopica” che circola anche nell’amministrazione Trump, descrivendola come un “business plan” costruito “dalle persone più professionali che ci siano”. Ha aggiunto che il progetto si trova ora sul tavolo del presidente degli Stati Uniti e che si sta verificando “come questa cosa diventa un Eldorado immobiliare, non sto scherzando, e si ripaga da sola”.” E’ quanto riportato da una agenzia dell’ANSA. Parola da voltastomaco di un esponente di quel gruppo estremista ed affarista che sta spianando una popolazione ed un territorio per farne un grande affare immobiliare. Un esponente di un governo genocida e disumano che ancora c’è chi ha il coraggio di sostenere. Che vergogna. Vergogna per chi governa il nostro paese che non ha ancora il coraggio di fare ciò che anche un bambino capirebbe che è giusto fare. Vergogna per questa UE che si avvita su penosi slalom lessicali per non dire con chiarezza ciò che accade. E perfino per fare qualche timido atto. Sentite l’alto rappresentante Ue Kaja Kallas: “l’operazione a Gaza City rappresenta un’escalation della guerra, oggi presentiamo un robusto pacchetto di sanzioni: l’obiettivo non è punire Israele ma migliorare la situazione a Gaza”. Quale guerra? Lì c’è solo un esercito, quello israeliano, che da due anni fa strage di un popolo di inermi. Un robusto pacchetto di sanzioni? Quali? Nemmeno un millesimo dei 18 pacchetti contro la Russia. Ma per carità, si preme anche di spiegare che queste modeste misure non vengono adottate per “punire Israele“. Roba da matti. Anzi da codardi.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.