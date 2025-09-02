Smartpaper, la pazienza è finita: al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori in lotta

“Smartpaper non è un nome qualunque: è un pezzo di storia del nostro territorio, con più di vent’anni di attività. Eppure oggi rischia di diventare l’ennesima pagina di abbandono, scritta sulla pelle di chi ha dato professionalità, sacrificio e competenze.

In piazza, davanti alla Prefettura di Potenza, le lavoratrici e i lavoratori non portano soltanto cartelli: portano il peso di famiglie che non possono vivere di promesse, di mutui che non si pagano con gli annunci, di figli che meritano certezze e non precarietà .” E’ quanto scrivono le consigliere regionali del M5S, Alessia Araneo e Viviana Verri, in una nota con cui si chiedono:”Che piano ha l’azienda? Quali garanzie intende offrire la proprietà? Che ruolo vuole giocare la Regione Basilicata, di fronte a una crisi che tocca non solo un settore ma l’intero tessuto economico lucano? E il Governo nazionale intende forse restare spettatore muto mentre si spegne un’altra azienda?

Insieme a tutti i consiglieri di opposizione, su impulso del collega Bochicchio, informate le parti sindacali, abbiamo già chiesto un incontro ufficiale all’assessore Cupparo.

Restiamo in attesa di risposte, ma il tempo è poco. Anzi, è finito.

Per questo ci uniamo anche alla richiesta di convocazione urgente di un tavolo istituzionale presso la Regione Basilicata, con la partecipazione di Governo, sindacati e azienda. Non resteremo prigioniere dell’attesa: utilizzeremo tutti gli strumenti a nostra disposizione per impedire che si consumi l’ennesimo scippo industriale a danno del nostro territorio.

Non bastano pacche sulle spalle o promesse generiche: servono un piano industriale serio, investimenti concreti, prospettive certe.

La lotta delle lavoratrici e dei lavoratori Smartpaper è giusta. Non lasceremo che questa vertenza finisca nell’oblio come tante altre. È in gioco non solo il futuro di 383 persone, ma la dignità del lavoro in Basilicata.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.