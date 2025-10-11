Smart Paper. Centrosinistra: Cupparo cambia rotta, meglio.

“Cambiare idea è anche una manifestazione di onestà intellettuale e forse sarebbe stato ancor più corretto sottolineare che sulla Smart Paper si era commessa qualche ingenuità ed errore, riconoscendo a tutta la minoranza di averci visto un po’ meglio.

Ci basterebbe far rilevare la distanza dal podio su cui l’assessore Cupparo era salito sotto il palazzo della Giunta regionale in via Anzio e lo sciopero indetto per lunedi prossimo dalle lavoratrici e dei lavoratori della Smart Paper.” E’ quanto si rileva in un comunicato congiunto dei consiglieri regionali di centro sinistra (Alessia Araneo, Antonio Bochicchio, Angelo Chiorazzo, Roberto Cifarelli, Piero Lacorazza, Piero Marrese, Viviana Verri, Giovanni Vizziello) che aggiungono “Questo è il passato. Ora serve ancora più unirsi perché c’è una necessità che va oltre le differenze politiche.

Cogliamo come passo in avanti, sulle nostre posizioni, ma innanzitutto su quelle di lavoratrici, lavoratori e sindacati, la dichiarazione dell’assessore Cupparo che tra le altre questioni pone il tema delle sedi che sono intimamente legate, in Provincia di Potenza, alla vita delle persone e l’armonia della famiglia, al futuro dei paesi.

Saremo vigili e attenti, responsabili e disponibile ad unire le forze come dal primo movimento abbiamo detto.”

L’assessore regionale allo Sviluppo economico, Francesco Cupparo aveva dichiarato.“Le risultanze del Tavolo Nazionale del 15 prossimo su Smart Paper con tutti i soggetti imprenditoriali e sindacali interessati determineranno i futuri passaggi e le future iniziative della Regione. Dopo le interlocuzioni continue con il management di Accenture, oltre alla conferma dell’applicazione di un nuovo contratto di lavoro per i dipendenti lucani a parità di condizione salariale con il precedente, ci aspettiamo che l’impegno a conservare una sede operativa a Potenza si traduca in un atto concreto. Su entrambi gli aspetti – salari e sede operativa – continueremo a svolgere una funzione di verifica costante, in sintonia con i sindacati locali. Anche nei confronti di Enel non abbiamo mai fatto venire meno interlocuzioni e sollecitazioni. Se dal Tavolo nazionale non dovessero essere accolte la richieste della Regione convocheremo un Tavolo regionale per definire, sempre insieme ai sindacati, ulteriori azioni da mettere in campo”.