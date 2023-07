Smantellato chiosco via Marconi. Quanti ricordi…

Operai al lavoro per smantellare la vecchia ma solida struttura di via Marconi, che fino a quasi quattro anni fa ha ospitato l’edicola della famiglia Scarciolla. In tanti si sono fermati a vedere e a chiedere. E’ l’ultimo atto di una storia chiusasi nel settembre del 2019, quando intervistammo la signora Imma https://giornalemio.it/cronaca/chiude-edicola-giornali-via-marconi/ che ci spiegò, a malincuore, i motivi di quella chiusura.



Salutiamo i gestori con simpatia, interpretando il pensiero dei residenti di Piccianello e di quanti hanno fruito di quel servizio di informazione e di socialità- Al posto di quella edicola tornerà il marciapiede, ma resteranno le incompiute dell’ex stazione di servizio Agip ( che avrebbe dovuto accogliere varie funzioni e servizi di accoglienza turistica) e la sistemazione dell’ingresso monumentale allo Stadio ” Luigi Razza” nel Ventennio e poi ” XXI Settembre- Franco Salerno” nella Repubblica. Se ne riparlerà con tempi e progetto, che la città ignora, con il programma ”parco del campo”, che aveva destato non poche perplessità nello studio-progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica. Attendiamo i passi successivi…