Slitta il verdetto per strage DI Viareggio. MD e familiari attendono giustizia

Uno slittamento all’8 gennaio 2021, per il pronunciamento della Cassazione, che per tanti è sembrato come un deragliamento mentre il Treno della Giustizia stava per entrare nella stazione della sentenza. Quella tanto attesa per le 32 vittime innocenti della strage di Viareggio, procurata dal transito di un convoglio – era il 2009- di materiale pericoloso che prese fuoco raggiungendo le case vicine. Una situazione di pericolo che procurò lutti, interrogativi, sette anni di processo e lo stralcio della posizione dell’amministratore delegato di RFI e FS del tempo. Parti civili, come leggerete nel comunicato, preoccupate e perplesse, memori di quanto accaduto nei confronti dell’ex amministratore della Eternit di Casale Monferrato. Un imprenditore svizzero non perseguibile per intervenuta prescrizione del reato. Paradossi della giustizia del BelPaese sopratutto quando si tratta di accertare responsabilità su inquinamento, salute e sicurezza. Come i 12 ragazzi e la loro insegnante della scuola di Casalecchio di Reno (Bologna) uccisi 30 anni fa da un aereo militare senza controllo, che centrò in pieno la loro aula. Nei primi due gradi di giustizia ci furono tre condanne,il pilota e due superiori. Ma Corte di Appello e Cassazione decisero per l’assoluzione. Gli studenti morirono per una una tragica fatalità…Destino crudele, ripete un vecchio luogo comune.



LA NOTA DI MEDICINA DEMOCRATICA

Milano, 5 dicembre 2020

COMUNICATO STAMPA

Ci sarà giustizia per le 32 vittime innocenti della strage di Viareggio? Forte preoccupazione di Medicina Democratica, parte civile nel processo, per il rinvio della sentenza di Cassazione all’8 gennaio 2021. Solidarietà e vicinanza ai familiari

“ Esprimiamo profonda preoccupazione per il rinvio della sentenza della Corte di Cassazione per la strage di Viareggio al prossimo 8 gennaio”, ha dichiarato Fulvio Aurora, responsabile delle vertenze giudiziarie di Medicina Democratica, Movimento di Lotta per la Salute, costituitasi parte civile nel processo, che dura da 7 anni e che si sperava fosse arrivato alle battute finali.

“ Ci ha lasciato sorpresi- ha aggiunto- lo stralcio, di fatto della posizione di Mauro Moretti, amministratore delegato delle FS e RFI di allora, rispetto a tutti gli altri imputati, per i quali, nella stragrande maggioranza dei casi, sono state recepite le condanne emesse dalla Corte di Appello di Firenze: non sono bastate tutte le indagini, gli esami e approfondimenti di tutti questi anni? Un mese in più servirà a stabilire verità e giustizia per le vittime, i loro familiari, l’intera cittadinanza di Viareggio”?

Medicina Democratica ha seguito tutte le fasi del processo, nei tre distinti gradi di giudizio, insieme ai familiari delle vittime, riuniti nella associazione “Il mondo che vorrei”, animato da Marco Piagentini, un uomo la cui famiglia è stata annientata da quel tragico “incidente” ferroviario del 29 giugno 2009, in cui perse due figli e la moglie, e lui stesso fu devastato nel corpo e nello spirito dalle fiamme, da cui riuscì a salvarsi miracolosamente con un figlio. Sorpresa e sconcerto per la richiesta del Procuratore Generale della Cassazione, Pasquale Fimiani, che non ha dato seguito alle condanne stabilite in primo e secondo grado a 7 anni di detenzione, ma ha chiesto il rinvio in Corte d’Appello.



“ Abbiamo purtroppo esperienza – ha concluso Aurora- di tanti, troppo processi per vittime del lavoro, incidenti e disastri, sul lavoro o nell’ambiente, che si sarebbero potuti evitare, applicando le norme di tutela e sicurezza, nei diversi ambiti. Ne ricordo almeno uno: il processo ETERNIT, quando nel 2014, sono stato in Corte di Cassazione ad ascoltare la sentenza nei confronti di Stephan Schmideiny, il magnate svizzero, padrone dell’Eternit di Casale Monferrato, che ha provocato la morte di circa 3.000 persone, mentre continuano a morirne ancora: a causa della prescrizione, di fatto non subiva alcuna condanna! Non sarà che i ricchi e i potenti riescono sempre a farla franca? Per la verità per ora non possiamo dire niente, dobbiamo attendere il mese di gennaio, con una ulteriore preoccupazione e cioè che per IV sezione penale, dove si è svolto il processo, per altri processi che già conosciamo, qualche timore ce l’abbiamo”.

Per info:

Ufficio Stampa:

Carmìna Conte cell. 393 137 7616

Fulvio Aurora, cell.339 251 6050