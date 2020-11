Il governo ha appena comunicato che “tutte le nuove misure previste dall’ultimo Dpcm – quelle riservate alle aree gialle, arancioni e rosse – saranno in vigore a partire da venerdì 6 novembre“.

La decisione è stata presa dall’esecutivo “per consentire a tutti di disporre del tempo utile per organizzare le proprie attività”. Dunque, per ora il coprifuoco resta fissato dalle 23 alle 5 ancora per un giorno, nessun limite agli spostamenti tra territori e lezioni in presenza alle superiori (nelle Regioni che ancora lo consentivano).

Da venerdì, invece, scatteranno a livello nazionale le restrizioni previste per l’area gialla (cioè quella più ampia) e nel contempo il ministero della Salute stabilirà quali Regioni vanno inserite in area arancione e rossa.

Da Palazzo Chigi fanno anche sapere che fra poco -alle 20.20 – ci sarà la conferenza stampa del presidente del Consiglio Giuseppe Conte per chiarire i contenuti del provvedimento.