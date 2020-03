Forse Einstein sarebbe contento per la miriade di calcoli, statistiche elaborate da poche persone serie e da tanti praticoni che mescolano tempo, aspettative da pellegrinaggi da terzo millennio all’effetto traino (altro contesto, altri tempi) che vengono dalla città cinese di YU Han, che sta riaprendo gradualmente alla normalità – pur tra tanti timori- alla normalità. Picco superato con il 7 aprile? Magari. Contano i fatti e le ondulazioni improvvise del covit 19, come insegna la recrudescenza dei casi positivi a Codogno. Continuano,intanto, le morti in Basilicata, tutte a Potenza, i casi positivi ma con una certezza annunciata dal ministro della Salute Roberto Speranza che le attuali disposizioni andranno avanti fino a Pasqua…con possibilità di proroga al 1 maggio. E allora in attesa della Resurrezione il nostro astronomo materano Franco Vespe, che dispensa curve e iperboli su un web strapieno di video goliardici, audio e testimonianze di medici e infermieri allo stremo conferma che i dati riservano sorprese e pesci d’Aprile. Come il meteo. E si sa che le forbici tra sole nubi e piovaschi cambiano con una folata di vento.

“Ormai su base nazionale il modello che abbiamo costruito -afferma Vespe- ci dice che siamo solidamente oltre il picco da ormai 5 giorni per quanto riguarda i contagi. Dato che viene confermato oggi anche dall’ Einaudi Institute of Economics and Financing (EIEF), publicato su TGCOM24. Studio “ lusinghiero ” perché usa lo stesso metodo da noi applicato… “sospetto” perché arrivato con un ritardo di ben 10 giorni rispetto al nostro! La convergenza su base nazionale è impressionante perché ambedue i modelli prevedono che da metà Aprile in poi si avvierà il COVID19-exit. La forchetta sui decessi, alla fine della tempesta, sarà fra 18500 e 20.400 unità. I decessi ad oggi sono 11591 a fronte degli 11575 stimati con il modello. Cominciano finalmente ad essere intellegibili statisticamente i dati della nostra Regione. Avevamo dato per scontato che essi fossero allineati con quelli positivi della Puglia. Non è così! Siamo in ritardo rispetto al dato nazionale di almeno una settimana come quello della Campania e della Sicilia, . Questo deve essere fonte di estrema preoccupazione per la nostra regione perchè il picco è ancora lontano. Assolutamente in controtendenza rispetto ai dati sciorinati dall’EIEF sia della Basilicata (COVID-EXIT addirittura pronosticata per il 7 Aprile sic) che della Toscana, che, al contrario di quanto da loro paventato,, è in linea con i dati nazionali” Della Basilicata abbiamo già detto con i dati listati a lutto dopo il bollettino di mezzogiorno di ieri della task force.