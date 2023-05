Situazione insostenibile. A Matera astensione udienze penali

” Così non si può andare avanti…” E’ il commento ricorrente degli avvocati materani sulla difficoltà oggettiva di poter svolgere con serenità funzioni, spesso penalizzate da una programmazione delle udienze davvero insostenibile. Da qui la decisone della Camera Penale di deliberare all’unanimità l’astensione dalle udienze dal 6 al 9 giugno prossimo.Finora non è cambiato nulla e il ruolo di 40 processi, come accade per il monocratico, di fatto crea disagi agli avvocati e ai cittadini. Le parole, riportate nel comunicato del presidente Edgardo D’Orsi, conferma la ”insostenibilità” delle condizioni in cui si tengono le udienze nel tribunale di Matera. Servono tanto buon senso…e atti di responsabilità. I problemi vanno affrontati e risolti, dando risposte alle legittime istanze dell’avvocatura.



IL COMUNICATO DELLA CAMERA PENALE

La Camera penale di Matera riunitasi in assemblea lo scorso 03 maggio 2023, all’unanimità ha deliberato l’astensione dalle udienze penali e dalle attività giudiziarie penali per i giorni 6 -7- 8- 9 Giugno 2023 in considerazione delle criticità, oramai radicatesi, relative alle udienze di alcuni magistrati del monocratico (citazione del massimo numero di testi anche al di fuori dei casi di effettivo pericolo di prescrizione; ruolo di oltre 40 processi); in tal modo non solo l’udienza penale si svolge in condizioni non consone alla funzione che la Carta costituzionale garantisce all’Avvocato, ma di fatto sacrifica il sacrosanto diritto del legale di svolgere l’imprescindibile attività di studio, atteso il consequenziale prolungamento dell’udienza sino a pomeriggio inoltrato se non addirittura in serata.

La Camera penale di Matera auspica, in ogni caso, un’interlocuzione , sino ad oggi mancata, con i vertici del Tribunale di Matera al fine di ricercare un’immediata soluzione a tale situazione.

Presidente Camera Penale di Matera

Avv. Edgardo D’Orsi