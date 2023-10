Situazione disastrosa per medici di radiologia e Pronto soccorso all’ospedale di Matera

E nel mentre la DG dell’ASM Sabrina Pulvirenti sembra che stia per abbandonare la postazione per far rientro nel Lazio (https://giornalemio.it/cronaca/bye-bye-sabrina-pulvirenti-a-breve-la-nomina-alla-asl-di-frosinone/) continuano le denunce sullo stato disastroso della sanità materana. A farlo, oggi sono “I Segretari Fials Matera Giovanni Sciannarella e Marco Bigherati e il Segretario Fials Adms, Angelo Fracchiolla” che in una nota “denunciano la situazione disastrosa in cui versano i medici della radiologia e del Pronto soccorso dell’ospedale Madonna delle Grazie di Matera.

I radiologi al netto delle ultime dimissioni (4 nell’ultimo mese) sono rimasti solamente in 3 tutte le diagnostiche (tac, radiologia tradizionale, ecografia, risonanza magnetica), tutti i giorni con turni massacranti di 12 ore senza un riposo per tutto il mese.

Questa situazione si protrae dal mese di Settembre 2023.

Il nostro legale ha scritto al Prefetto di Matera, all’Asm e all’Ispettorato del Lavoro per denunciare questa condizione disumana.

Ringraziamo il Prefetto di Matera per aver risposto subito alla nostra richiesta e per aver subito sollecitato l’Ispettorato del Lavoro affinchè si possa accelerare la procedura secondo quando disposto dall’art. 410 c.p.c.

Un’altra situazione critica riguarda i medici di Pronto soccorso, rimasti in 4 a gestire tutte le emergenze.

Questa situazione è intollerabile, pertanto chiediamo un intervento urgente del Presidente Bardi e dell’Assessore regionale alla salute Fanelli, affinchè sia adottata la delibera della Regione Lazio per erogare incentivi al personale medico come attrattore per chi decide di venire a lavorare nell’Asm.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.