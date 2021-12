“Mai fasciarsi la testa prima che si rompa o ce la rompa qualcuno, come sta accadendo a Matera a causa dell’incidenza dei contagi da variante omicron del virus a corona covid 19. La situazione è critica e bene hanno fatto sindaco di Matera, presidente della Regione e Direttore generale della Asm a fare un primo punto della situazione (presenti in videoconferenza anche l’assessore Michelangelo Ferrara e il comandante della polizia municipale Paolo Milillo) riservandosi di approfondire dati,tendenze, priorità e soluzioni anche più ”restringenti” se occorre per contenere una crescita da cambio repentino di fascia…Bennardi, del resto, in coda al comunicato, non esclude una nuova ordinanza dopo quelle dei giorni scorsi (l’ultima sul divieto di alcolici a Capodanno) per evitare contatti, contagi. Ne sapremo di più nelle prossime ore. Nel frattempo ha chiesto anche la presenza dell’Esercito per questioni di ordine e sicurezza pubblica, in aggiunta a quanto stabilito nei giorni scorsi in Prefettura dal comitato per l’ordine e la sicurezza. Ma servono un appello e una attenzione maggiore sulle fonti e i luoghi di contagio. Ricevimenti, feste, impianti sportivi e altri luoghi di assembramento vanno gestiti con senso di responsabilità e i casi, noti in città, dei giorni scorsi sono una conferma a non abbassare la guardia. Nel frattempo è corsa al tampone antigenico e sierologico. Bene e bene anche la ripresa dei vaccini con un rammarico di quanti per scelta, disinformazione ( quante responsabilità…) o aspetti organizzativi non abbiamo ricevuto nemmeno una dose. ”Mea Culpa” d’obbligo… Dal 2 gennaio 2022,intanto, riapre il centro vaccinale nella Sala consiliare ”PierPaolo Pasolini” per favorire le vaccinazioni dei bambini e di alcune categorie come i docenti. Tutto questo in attesa della quarta dose per le categoria fragili.



LA NOTA DEL COMUNE DI MATERA

ESITO RIUNIONE TRA REGIONE, ASM E COMUNE DI MATERA SU AUMENTO CONTAGI. POSSIBILI NUOVE ORDINANZE RESTRITTIVE. INTANTO IL SINDACO CHIEDE L’INTERVENTO DELL’ESERCITO PER LA CAMPAGNA VACCINALE PRESSO LE TENDE DEL QATAR ALL’OSPEDALE MADONNA DELLE GRAZIE

Oggi si è tenuta una riunione sull’andamento del contagio da Covid nel materano con il Sindaco, il Presidente della Regione Vito Bardi, il Direttore generale dell’ASM, il Comandante della Polizia Locale e l’assessore Michelangelo Ferrara. L’incontro è stato richiesto dalla Regione a causa dell’aumento esponenziale dei contagi, dovuto in parte alla variante Omicron che si è palesata anche in Basilicata.

Il Presidente della Regione ha chiesto provvedimenti urgenti per la Città di Matera, che negli ultimi giorni purtroppo ha visto un boom dei contagi. Fino al 23 dicembre si contavano a Matera 461 positivi, nelle giornate del 24, 25 e 26 dicembre, anche a seguito dell’elevato numero di tamponi effettuati si sono registrati 94 nuovi positivi. In particolare si è registrato un aumento di casi del 59,60% nella fascia dei “giovani-adulti” dai 18 ai 39 anni. Mentre sempre negli ultimi giorni 24, 25 e 26 c’è stato un decremento in percentuale per la fascia dall’infanzia fino ai 18 anni (dal 30 al 12,8%) e nelle fasce di età 40-59 (dal 26,3 al 18%) come anche per gli over 60 (dal 16,5 al 9,6%).

I dati – sostiene il sindaco Bennardi – saranno analizzati ancora in modo più dettagliato nel corso della giornata di oggi e di domani, quando sarà previsto un altro confronto con l’ASM per monitorare la situazione e valutare nuove ordinanze. Questi valori dimostrano comunque che la campagna vaccinale per gli over sessanta sta funzionando con un significativo decremento. Ora è il momento di sostenere quella dedicata ai giovani. A tal proposito è ormai quasi tutto pronto per il nuovo centro vaccinale che il Comune sta aprendo in collaborazione con l’ASM, presso la sala Pasolini in via Sallustio, tutto dedicato all’utenza scolastica, studenti, personale scolastico, autisti di bus scolastici. Il centro servirà anche per alleggerire la congestione presso le tende del Qatar all’Ospedale di Matera.

Sempre a proposito della campagna vaccinale presso le tende del Qatar, il Sindaco Bennardi ha chiesto in videoconferenza la necessità di avvalersi anche dell’Esercito, per via dei vari disagi in termini di ordine e sicurezza che si sono registrate in queste giornate e ore.

Comprendo l’enorme mole di lavoro che sta svolgendo l’azienda sanitaria locale – continua Bennardi – ma è mia preoccupazione che i cittadini vengano messi nella più agevole condizione possibile per una regolare attività di screening e vaccinazione. Limitando al massimo code, disorganizzazione e sovrapposizioni.

L’ASM mi ha indicato come risolutivo il ripristino in tal senso del sistema di prenotazione tramite APP delle Poste, che dovrebbe offrire una maggiore puntualità e celerità senza lunghe code di attesa. Ho constatato anche disponibilità e fattibilità da parte dell’ ASM circa l’uso dell’Esercito. E al termine della videoconferenza il Sindaco ho raggiunto telefonicamente direttamente il Generale Pirro che mi ha garantito farà il possibile per offrire massima presenza a Matera in questi giorni, almeno fino all’apertura del centro vaccinale di Via Sallustio.



In merito alle nuove ordinanze eventualmente da mettere in campo, rimango in attesa di poter leggere attentamente i dati e basarmi sul costante confronto medico sanitario offerto dall’Azienda Sanitaria Locale. Personalmente ho già firmato tre ordinanze che vanno tutte a cercare di ridurre assembramenti e occasioni di contagio, quella sul divieto della vendita di alcolici per le strade a cavallo del capodanno, quella sull’obbligo delle mascherine all’aperto che ha di fatto anticipato il DPCM nazionale e in ultimo quella sui botti di fine anno. Dopo il nuovo decreto del Governo del 24 dicembre le restrizioni sono già piuttosto rigide e chiare: divieto fino al 31 dicembre di eventi che creano assembramenti all’aperto, feste e concerti; chiusura di discoteche, sale da ballo e locali; obbligo della mascherina FFP2 in tutti i mezzi di trasporto oltre che in tutti gli spettacoli all’aperto e al chiuso dove è anche vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso.

E’ molto importante di fronte alle disposizioni nazionali e locali già esistenti cercare di vigilare il più possibile, con tutte le forze pubbliche, compresa la polizia locale sull’effettivo rispetto delle norme e obblighi. Sono convinto che questo possa essere già molto efficace.

Nelle prossime ore e nei prossimi giorni, valuterò la necessità di un ulteriore restringimento di tipo locale. Purtroppo come ho già espresso in videoconferenza, non abbiamo la certezza di dove avvenga maggiormente il contagio, oggi un lockdown localistico, potrebbe mettere definitivamente in ginocchio un settore già segnato dal covid, quale quello ad esempio della ristorazione, senza la certezza di un risultato. Non mi esimo da responsabilità ma è mio intendo leggere con massima attenzione i dati e valutarli in un contesto più ampio insieme ai comuni murgiani di Altamura, Gravina e Ginosa.

Rimango convinto comunque che solo continuando a confrontarci e cooperare insieme tra enti locali, come stiamo facendo, possiamo provare a fronteggiare al meglio questa emergenza.



L’ORDINANZA SUL DIVIETO CONSUMO ALCOLICI A CAPODANNO

Oggetto: Divieto di consumazione e di vendita per asporto di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, e di bevande contenute in bottiglie di vetro e lattine dalle ore 19:00 del giorno 31 dicembre 2021 e sino alle ore 7:00 dell’1 gennaio 2022.



IL SINDACO

Premesso che:

– in data 30 gennaio 2020 l’Organizzazione Mondiale della Sanità, dopo aver valutato i livelli di gravità e la diffusione globale dell’infezione da Sars-CoV-2, ha dichiarato l’epidemia di Covid-19 una pandemia;

– con decreto legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, in ragione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da Covid-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021, è stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021;

– in base alle disposizioni in vigore per il contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19 e alle ordinanze emesse dal Ministro della Salute, in questo momento, si applicano alla Regione Basilicata le misure previste per la zona bianca;

– nell’ipotesi di zona bianca non è previsto alcun limite agli spostamenti ed i bar e ristoranti sono aperti senza limitazioni di orario, anche alla sera ed al chiuso;

Considerato che:

– in ragione delle ulteriori misure restrittive stabilite dal Governo nella riunione del Consiglio dei Ministri del 23.12.2021, pur in assenza di eventi, spettacoli e concerti si rende necessario, per ragioni di ordine e sicurezza pubblica, nonché per contrastare il rischio di assembramenti in cui il Covid-19 abbia più opportunità di diffondersi, porre particolare attenzione alla vendita ed alla somministrazione di bevande alcoliche sul territorio comunale;

– la somministrazione o la vendita, per asporto, di bevande alcoliche può accrescere il rischio di assembramenti nelle strade pubbliche o aperte al pubblico transito;

– non si può escludere che dopo il consumo di bevande alcoliche non si abbandonino per le medesime strade i relativi contenitori di vetro e/o le lattine, il che, oltre a provocare seri pericoli per l’incolumità delle persone, deturpa il decoro urbano, pregiudica l’igiene pubblica delle vie pubbliche ed alimenta il senso di insicurezza di cittadini e di turisti;



Ritenuto, pertanto, che:

– è necessario contrastare situazioni di degrado anche attribuibili all’uso eccessivo di alcolici al fine di evitare l’accadimento di episodi che minacciano la convivenza, la quiete e la sicurezza dei cittadini;

– esigenze di pubblico interesse, di tutela dell’incolumità pubblica e di sicurezza urbana rendono opportuno disciplinare orari e modalità di vendita di bevande in genere;

– occorre prevenire il fenomeno dell’abuso di alcolici e contrastare situazioni di criticità per l’ordine pubblico e la sicurezza, derivanti dall’abbandono incontrollato sul suolo pubblico di bottiglie/recipienti di vetro e/o lattine;

– l’evolversi, poi, della situazione epidemiologica da Covid-19 continua a destare preoccupazione e richiede interventi che consentano di rallentare il diffondersi della pandemia, anche mediante l’attuazione di misure straordinarie ed ulteriori rispetto a quelle già previste dalle attuali norme in essere;

Valutato che:

– l’adozione di un’ordinanza contingibile e urgente, volta a regolare, sotto il profilo degli orari e delle modalità, la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche da parte degli esercizi pubblici, appare lo strumento più idoneo e proporzionato allo scopo di prevenire sia incontrollabili fenomeni di assembramento sia fenomeni di abuso di assunzione di bevande alcoliche sulla pubblica via;

– anche in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, nel verificare le misure anti-Covid adottate per gli eventi natalizi programmati sul territorio comunale, è stata posta l’attenzione sull’esigenza di adottare qualsivoglia, ulteriore, misura volta a contenere il rischio di contagi;

Preso atto:

– della necessità di vietare, dalle ore 19:00 del giorno 31 dicembre 2021 e sino alle ore 7:00 dell’1 gennaio 2022, il consumo e/o la detenzione su area pubblica o su area privata ad uso pubblico nonché la vendita per asporto di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione alcolica, e di ogni altra bevanda contenuta in bottiglie/recipienti di vetro e lattine;

– che in data 24/12/2021, con nota prot. n. 103312, è stata preventivamente comunicata al Prefetto di Matera la presente ordinanza;

– che con nota prot. N. 0063179 del 27/12/2021 il Prefetto di Matera ha comunicato l’avviso favorevole all’adozione della presente ordinanza;

Visto l’art. 54 D. Lgs. n. 267/00;

O R D I N A

che dalle ore 19:00 del 31 dicembre 2021 fino alle ore 7.00 dell’1 gennaio 2022, in considerazione delle motivazioni di cui in premessa,

1) è vietata, su tutto il territorio cittadino, la vendita per asporto di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, e di bevande non alcoliche contenute in bottiglie/recipienti di vetro o in lattine da parte di tutte le attività commerciali/artigianali e degli esercizi pubblici che somministrano alimenti e bevande (come, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, bar, pub, pizzerie, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, food-truck, distributori automatici, esercizi di vicinato, ecc.);

2) è vietata il consumo e/o la detenzione di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, e di bevande non alcoliche contenute in bottiglie/recipienti di vetro e lattine su area pubblica o su aree/vie private ad uso pubblico (ad eccezione delle aree concesse ai titolari/gestori di attività commerciali e artigianali per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande);

DISPONE E PRECISA CHE

– resta consentita la vendita di qualsiasi bevanda (alcolica e non alcolica) con consegna a domicilio (delivery) da parte delle predette attività commerciali/artigianali e degli esercizi pubblici che somministrano alimenti e bevande;

– resta consentita la somministrazione o il consumo di qualsiasi bevanda (alcolica e non alcolica) al banco o ai tavoli all’interno dei locali autorizzati e/o sede di attività commerciali/artigianali e/o di esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande, come anche nelle aree all’esterno (dehor) ed in quelle concesse e/o adibite a plateatico dei predetti pubblici esercizi di somministrazione;



DISPONE ULTERIORMENTE CHE

• i trasgressori della presente ordinanza siano puniti mediante l’applicazione della sanzione pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lvo n. 267/00 e dell’art. 16 della legge del 24 novembre 1981 n. 689 e s.m.i..

• la presente ordinanza sia resa nota a mezzo affissione all’Albo Pretorio del Comune di Matera, all’Albo Pretorio on-line del Comune di Matera, sito web istituzionale dell’Ente.

• gli agenti di Polizia Locale e tutti gli altri agenti della forza pubblica siano incaricati dell’effettuazione dei necessari controlli relativi all’esecuzione della presente ordinanza e dell’applicazione delle sanzioni previste a carico dei trasgressori.

AVVERTE

che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Basilicata oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi rispettivamente nei termini di 60 o 120 giorni dalla piena conoscenza dell’atto.

DISPONE

di trasmettere la presente ordinanza a:

• Prefettura di Matera;

• Questura di Matera;

• Comando della Polizia Locale di Matera;

• Comando Provinciale Carabinieri di Matera;

• Comando Provinciale Guardia di Finanza di Matera.

II Sindaco

dott. Domenico Bennardi