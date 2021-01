Tutti contrari al sito unico nucleare in Basilicata. Ci mancherebbe altro. Dopo la rivolta di Scanzano Jonico del 2003 e la marea di prese di posizione di partiti e associazioni, pronti a scendere in piazza pur difendere la Basilicata e la Puglia dell’area bradanica e murgiana, da Irsina a Genzano da Matera a Montescaglioso, da Montalbano Jonico, da Altamura a Gravina a Laterza con quelle colorazioni basse che – al momento- ci tengono tra le 67 ritenute idonee nel vecchio piano della Sogin. Quanto al che fare e come muoversi ricordiamo che sono previsti incontri tra Regione e Province, sindaci dei comuni coinvolti per mettere a punto strategie in vista della ”consultazione” nazionale alla quale far pervenire osservazioni, opposizioni scontate nel nostro caso a ospitare il sito unico nucleare. Del resto abbiamo già dato. Ma un’occhiata al progetto va dato riportato sul sito “www.depositonazionale.it’ ” che riporta dimensioni, costi, effetti, occupazione e per preparare quella fase, tempo 60 giorni, di consultazione pubblica https://www.depositonazionale.it/consultazione-pubblica/pagine/documento-per-la-consultazione.aspx. Ma Basilicata e Puglia lavorano a tutelare centri contigui per cultura ed economia, a difesa delle loro peculiarità. E, aggiungiamo, a un modello di crescita e di ripresa da mettere a punto e consolidare, anche per quanto sta accadendo con gli effetti della crisi procurata dal virus a corona.



AGR L’intera giunta regionale guidata dal presidente, Vito Bardi, esprime netta contrarietà alla localizzazione, in Basilicata, di un sito per lo smaltimento dei rifiuti nucleari.

“Siamo fortemente contrari a questa scelta sia per oggettive ragioni tecniche in quanto non si possono allocare rifiuti nucleari in zone altamente sismiche, sia per ragioni di opportunità. La Basilicata ha già dato al Paese con i suoi giacimenti petroliferi e non possono aprirsi altre ferite che possano mettere in serio pericolo il destino di questa regione. Non si possono chiedere ulteriori sacrifici ai lucani. Per questa ragione ci opporremo con ogni mezzo a questa ipotesi, già proposta qualche anno fa e poi fallita grazie a una grande mobilitazione dei lucani. Una ipotesi, fra l’altro, emersa senza alcun coinvolgimento delle istituzioni e delle popolazioni interessate. Per scelte del genere non esistono colori politici. Aspettiamo fiduciosi anche la voce contraria del Movimento 5 Stelle, a partire dal sindaco, Domenico Bennardi (https://giornalemio.it/politica/bennardi-e-summa-no-al-deposito-unico-di-scorie/) considerato che questa volta la città, già capitale europea della cultura per il 2019, sarebbe fortemente penalizzata”.



Come ci aspettavamo, il Ministero dello Sviluppo Economico e quello dell’Ambiente, hanno rilasciato il nulla osta alla pubblicazione della Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente Idonee (CNAPI). Nessuna sorpresa. Il sito di Scanzano Jonico risulta ancora tra le 67 località idonee ad ospitare il deposito di stoccaggio unico nazionale. Nel 2003 fu il generale Carlo Jean, ex presidente del Centro Alti Studi per la difesa, ex consigliere militare del Quirinale, ex responsabile nazionale della gestione impianti nucleari, incaricato da Berlusconi a capo della Sogin, a indicare Scanzano come unica sede per stoccare le scorie nucleari. La sorpresa per lui, per l’ex presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi e per il centrodestra al Governo in quegli anni, fu la grande mobilitazione del popolo lucano contro l’ipotesi di trasformare Terzo Cavone nella discarica nucleare nazionale. Una vittoria del popolo contro la potentissima lobby nucleare. L’unico rammarico di quella grande mobilitazione è di non aver condotto la stessa battaglia per fermare anche le multinazionali petrolifere che nel frattempo, per un pugno di dollari, continuano a devastare la regione.



E’ inutile mostrarsi sorpresi, l’elenco dei siti è noto da tempo, e chi oggi dal governo e peggio ancora dall’opposizione (che era maggioranza nel 2003), chiede una seconda mobilitazione per scongiurare lo stoccaggio in Basilicata, lo fa sapendo che non potrà comunque essere la mobilitazione generale a bloccare l’arrivo delle scorie in Basilicata. Solo una vera e propria posizione di fermo diniego da parte del Parlamento e del Governo, invece, possono evitare il peggio. Non servono i proclami né dichiarazioni di ministri e leader di partito per mostrarsi sorpresi e sconcertati per la scelta dei siti. Serve, piuttosto, un impegno preciso a non procedere secondo le indicazioni della Sogin, società incaricata dal Ministero dello Sviluppo Economico, che ha solo evidenziato quali siano i siti maggiormente idonei a stoccare i rifiuti nucleari. Ora la scelta la farà il Governo insieme alle Regioni. Per questo motivo, nelle prossime ore, il Movimento nazionale dei Verdi – Europa Verde, chiederà ufficialmente ai sindaci della Basilicata di deliberare la non disponibilità ad accogliere le scorie, dichiarando il proprio abitato come comune denuclearizzato. Al Governo e ai deputati di tutte le estrazioni politiche, i Verdi – Europa Verde, chiederanno di accogliere le istanze dei cittadini, ponendo definitivamente la parola fine al pericolo di insediamento di un deposito unico di stoccaggio nucleare in Basilicata. Non può ricadere sui lucani il prezzo da pagare per la mancata semplificazione dei luoghi dichiarati non idonei dall’Europa dove i rifiuti radioattivi sono tuttora stoccati. Né tantomeno il Governo può chiedere ai Lucani di assumersi la responsabilità di una conseguente infrazione comunitaria commisurata all’Italia qualora i rifiuti nucleari nazionali non venissero depositati in un unico sito individuato nel nostro territorio. La Basilicata paga un prezzo già altissimo al fabbisogno energetico nazionale, senza che questo porti ricadute o benefici di alcun genere, né ai cittadini, né all’ambiente.

Nei prossimi due mesi, dunque, secondo il calendario stabilito dal ministero, si procederà alla consultazione dei documenti, dopodiché, nell’arco dei 4 mesi successivi, si avvierà un seminario nazionale che vedrà la partecipazione di Enti locali, università, Enti di ricerca, Associazioni di categoria, Sindacati, e chi più ne ha più ne metta, affinché si evidenzino i punti di forza e le criticità (soprattutto dal punto di vista economico, ma non ambientale) della realizzazione delle opere. Le osservazioni serviranno ad aggiornare eventualmente la Cnapi che verrà nuovamente sottoposta ai pareri del Ministero dello Sviluppo Economico, dell’Ente di controllo, ISIN, del Ministero dell’Ambiente e del Ministero delle Infrastrutture. Alla fine di questo percorso, il Ministero dello Sviluppo Economico, convaliderà la versione definitiva della Carta Nazionale delle Aree Idonee individuando le aree definitive secondo la particolarità del territorio scelto. Quindi, il vero tema in discussione, è quello di far prevalere l’interesse di una piccola regione come la Basilicata, anteponendolo all’interesse nazionale. Non sarà facile, ma è questo quello che la politica deve fare. In questo periodo di quattro mesi occorrerà dunque una piena assunzione di responsabilità, al di la delle posizioni e dei riposizionamenti ideologici di alcune forze politiche e di certi parlamentari che firmano provvedimenti in privato salvo poi sconfessare pubblicamente se stessi. Una manifestazione pacifica e sinergica, da giocare nelle stanze dei decisori, a diciotto anni di distanza dalla marcia di Scanzano. Una battaglia di interessi unitari a tutela del nostro territorio e del futuro della popolazione della Basilicata.

Giuseppe Digilio

Coordinatore Regionale Verdi Europa Verde Basilicata

MATERA CIVICA



La mobilitazione inizia immediatamente, ora.

La nota del movimento politico Matera Civica in riferimento alla riproposizione, praticamente la stessa del 2014, della mappa che individua i siti tra la Basilicata, provincia di Matera e vicino altopiano murgico, per i futuri cimiteri di scorie radioattive d’Italia.

L’amara considerazione, a valle delle indicazioni territoriali, è che cambiano i Governi, ma non mutano i metodi.

Le ipotesi di mantenere lo stoccaggio nelle varie sedi, in cui si trovano le scorie su scala nazionale, rimane da anni il percorso più ragionevole e condiviso dalle popolazioni interessate.

Il sito unico, o pochissimi siti, significa decretare, per sempre, il destino di un territorio.

Per le scorie più tossiche non dimentichiamo che occorrono millenni, è il caso del plutonio, prima del loro decadimento, ovvero prima di diventare innocue.

Questo significa compromettere anche la memoria umana, che potrebbe perdere la cognizione di presenze così scomode consegnate inopinatamente a una molto remota futura memoria.

Senza contare che la provincia di Matera paga già da decenni un conto salato a causa della detenzione di 64 barre di uranio-torio, provenienti dalla centrale americana di Elk River.

La sperimentazione è già finita negli anni Settanta ma, la detenzione a carico delle nostre comunità di questa scomoda eredità, non è mai terminata.

Bisogna dire con forza e coraggio NO al sito nel nostro territorio o nella vicina Puglia e, con altrettanta determinazione, tornare a chiedere agli Usa di riprendersi ciò che gli appartiene.

Abbiamo già pazientato e dato molto.

È ora di dire basta, all’unisono, come nel 2003



Un chiaro NO al Deposito di Scorie Nucleari in Basilicata.

E’ stata pubblicata la mappa delle aree che potranno ospitare il Deposito Nazionale dei rifiuti radioattivi italiani, la cosiddetta Carta delle aree potenzialmente idonee. SI ripropone a distanza di anni il tema della Basilicata dove, secondo quando riportato dalla CNAPI, vi sono alcuni territori che potrebbero ospitare il deposito dei rifiuti radioattivi.

L’Iter per la definizione prevede che dopo 60 giorni dalla pubblicazione della CNAPI, le Regioni, gli enti e i soggetti interessati potranno formulare le loro osservazioni e proposte tecniche alla Sogin con un tempo di quattro mesi.

Questo tempo non va sciupato e va tenuto conto che la Regine Basilicata, territorio già martoriato da dissesti idrogeologici, frane e zone altamente sismiche non si presta ad essere individuata come terra potenzialmente adatta ad ospitare un deposito di scorie nucleari, come già è stato fatto da diversi studiosi durante dibattiti che hanno ricordato il 2003 di Scanzano Jonico, ribadendo la non idoneità della nostra regione a poter ospitare un deposito di tale natura.

Pertanto, chiedo ai nostri rappresentanti di tenere alta l’attenzione e di far emergere nelle sedi opportune quanto le istituzioni, il mondo produttivo e il mondo sociale siano contrari a questa scelta facendo rilevare le giuste motivazioni come è già stato fatto in passato.

Tuttavia, qualora non si tenga considerazione dei tanti punti contrastanti a questa scelta, il popolo Lucano, che già nel 2003 si espresse con un chiaro NO, è pronto a scendere nuovamente in campo per contrastare tale decisione e il Partito Democratico della Provincia di Matera è pronto a fare il suo.

Matera, 05/01/2021

Il Segretario Provinciale PD Matera Claudio Scarnato



Deposito scorie radioattive, Cifarelli e Pittella (Pd): “La Basilicata non é disponibile”

“La Basilicata si è già opposta 17 anni fa al deposito nazionale dei rifiuti radioattivi e sarà pronta a rifarlo con forza, come allora.” Lo dichiarano i consiglieri regionali del Pd, Roberto Cifarelli e Marcello Pittella.

“E’ evidente che in termini di “sostenibilità” la Basilicata contribuisce già in maniera rilevante al fabbisogno energetico nazionale e non é affatto pensabile che si vada oltre. No, grazie!

Siamo certi – dicono Cifarelli e Pittella – che si farà fronte comune e riteniamo quanto mai utile che nella consultazione pubblica che è stata prevista siano coinvolti i gruppi di minoranza in Consiglio regionale. Siamo pronti ad una risoluzione unitaria in Consiglio regionale che dia forza ad ogni iniziativa si ritenga utile intraprendere, anche contro la sola ipotesi della individuazione di pochi comuni tra le aree idonee.

Abbiamo già scelto cosa vogliamo essere – concludono – e non c’è alternativa al nostro No!



Ai parlamentari della Basilicata

Gentili parlamentari,

con profondo stupore abbiamo appreso che nella Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee (Cnapi), predisposta dalla Sogin, sono stati inseriti diversi Comuni lucani, quale eventuale sito del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi

I luoghi individuati sono ubicati nel Bradano o nell’area murgiana, tra cui addirittura la città di Matera, Capitale Europea della Cultura 2019.

Lo stupore scaturisce dalla constatazione che i cittadini lucani ritengono che la straordinaria mobilitazione popolare dell’autunno 2003, che scongiurò l’inopinata ubicazione a Scanzano Jonico del cimitero delle scorie nucleari, abbia posto definitivamente fine a qualsiasi scellerata ipotesi del genere.

18 anni fa, come molti di Voi ricorderanno, la corale mobilitazione ed unità d’intenti di istituzioni e popolo della Basilicata indusse il Governo dell’epoca a recedere dall’insensato proposito.

E’ appena il caso di rammentare che la nostra regione già paga un prezzo elevato alla sostenibilità ambientale del territorio con la presenza di diversi pozzi petroliferi, che contribuiscono in maniera determinante al fabbisogno energetico dell’intera nazione.

Inoltre, la Basilicata presenta un territorio a forte criticità sismica, tant’è che spesso si verificano eventi tellurici, il più eclatante e drammatico dei quali si registrò il 23 novembre 1980 con la devastazione d’interi centri abitati, la distruzione o il grave danneggiamento di buona parte del patrimonio immobiliare e, soprattutto, il decesso di centinaia di persone.

Soltanto ipotizzare l’ubicazione in Basilicata dello stoccaggio nazionale delle scorie radioattive significa arrecare un danno enorme all’immagine della nostra regione, esponendo al rischio di concreta desertificazione la nostra meravigliosa terra, da sempre vocata ad azioni di sviluppo incentrate sulla valorizzazione dell’agricoltura, del turismo e della cultura.

Pertanto, mi appello alle Vostre sensibilità affinché poniate in essere le necessarie azioni istituzionali per scongiurare quanto teoricamente previsto nella Cnapi, agendo in piena sintonia sia con il sentimento diffuso dei cittadini lucani che con la ferma contrarietà già espressa dagli organismi istituzionali e dagli Enti Locali della Basilicata.

Carlo Trerotola- consigliere regionale



ITALIA VIVA BASILICATA: NO AL DEPOSITO SCORIE, PRONTI A GENERARE UNA NUOVA SCANZANO

Diamo già troppo al Paese, si guardi verso altri territori per le scorie. Il parlamentare Vito De Filippo, i consiglieri regionali Luca Braia e Mario Polese, i coordinatori provinciali, i dirigenti e gli iscritti di Italia Viva Basilicata esprimono la totale e ferma contrarietà.

La nostra regione non può e non deve essere tra le sedi candidate ad ospitare, nelle aree ricadenti nei Comuni di Genzano, Irsina, Acerenza, Oppido Lucano, Matera, Bernalda, Montalbano e Montescaglioso, il deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, cosiddetto CNAPI.

La Basilicata, ha già il suo importante e delicato, in termini di impatto ambientale, ruolo sul piano energetico nazionale con le estrazioni petrolifere e deve oggi più che mai posizionarsi sul tema della transazione energetica come regione che punta alla sostenibilità. Pertanto, la pubblicazione della mappa fino a ieri chiusa nei cassetti di Sogin e la consultazione pubblica che seguirà nei prossimi mesi, siamo certi troverà la stessa Basilicata di 17 anni fa ad opporsi in tutti i modi. Si prevenga una nuova mobilitazione popolare, si guardi già altrove. Ora come allora siamo pronti a generare una nuova Scanzano.

Luca Braia, Consigliere Regionale



Capogruppo Italia Viva, Presidente II Commissione

Deposito nazionale delle scorie nucleari in provincia di Matera,Vizziello(FdI): Resisteremo.

“Ribadiamo, con forza, l’assoluta contrarietà ad ogni ipotesi di ubicazione sul nostro territorio del deposito nazionale delle scorie radioattive e siamo pronti alla mobilitazione in difesa degli interessi dei lucani contro chi vuole rendere la nostra terra sede di un cimitero nucleare”.

E’ quanto afferma, in una nota, il consigliere regionale di Fratelli d ‘Italia Giovanni Vizziello, in relazione alla pubblicazione, ad opera della Sogin, della famigerata Cnapi, vale a dire la Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee ad ospitare il deposito unico dei rifiuti radioattivi e che vede coinvolta, ahimè in buona posizione, la provincia di Matera.

“In virtù della normativa varata nel 2010”-ricorda Vizziello-“ la pubblicazione della Carta delle aree potenzialmente idonee dovrà essere sottoposta al parere dei cittadini e siamo certi che i lucani esprimeranno in maniera convinta il loro dissenso rispetto alla eventualità di sacrificare un territorio, quello lucano, sul quale da anni insistono produzioni ad elevato impatto ambientale, quelle petrolifere, e che quindi si è già sacrificato fornendo un contributo rilevante alle esigenze energetiche nazionali.”

“Non si tratta di essere affetti dalla sindrome nimby (Not In My Back Yard) ”-dichiara l’esponente di Fratelli d’Italia-“ bensì di valutare le conseguenze che potrebbero derivare dall’indicazione dell’area di Matera quale possibile sede unica dei rifiuti nucleari sparsi oggi in una ventina di depositi locali, rispetto alla stessa qualificazione di Matera patrimonio mondiale dell’umanità e allo straordinario paesaggio culturale di cui è espressione la citta dei sassi”.

“Queste semplici considerazioni di buon senso” -sottolinea Vizziello- “sono suffragate anche dall’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) che in tema di localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti nucleari afferma che per la scelta del luogo di ubicazione occorre considerare le zone con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità e i luoghi di interesse archeologico e storico”.

“Nei prossimi giorni Fratelli d’Italia sarà presente nelle piazze della nostra regione per raccogliere le firme necessarie ad impedire qualsiasi progetto teso a pregiudicare le esigenze dei nostri concittadini” -annuncia Vizziello- “rinverdendo quell’identità lucana che si era manifestata a Scanzano diciassette anni fa, grazie tenacia e all’amore per la Basilicata di attivisti come il compianto Sabatino Casulli e di tanti cittadini pronti a difendere la nostra terra”.



eposito rifiuti radioattivi, deputato Casino (Forza Italia): “Governo chiarisca sul piano di conferimento dei rifiuti nucleari. Presenterò interrogazione al Ministro Costa, Sud non diventi pattumiera”. Di seguito la nota integrale.

“La mappa delle aree potenzialmente idonee per il deposito dei rifiuti radioattivi individuata dalla Sogin, resa pubblica dopo il via libera del governo, inquieta parecchio.

Moltissimi dei Comuni identificati per ospitare le scorie nucleari si trovano nel Sud Italia, alcuni dei quali di grande importanza culturale e turistica, come Matera ad esempio, che gradiremmo non diventasse la ‘pattumiera’ d’Italia.

Visto che si tratta di materia delicatissima riteniamo che il ministro dell’Ambiente debba chiarire quale sia la posizione dell’esecutivo.

In qualità di rappresentante Istituzionale del Territorio esprimo fermamente il mio NO a qualsiasi progetto di governo che voglia fare della nostra terra un luogo di conferimento di rifuti radioattivi pericolosi per la salute e la vita dei nostri cittadini”

Lo afferma in una nota Michele Casino, deputato di Forza Italia e membro della commissione Ambiente che sul tema presenterà una interrogazione urgente al ministro Costa.

“Ci piacerebbe sapere inoltre cosa ne pensano i rappresentanti al Governo e i parlamentari eletti nelle liste del Movimento 5 stelle e del Pd in Lucania.

Se ritengono accettabile che la Basilicata e tutto il Meridione vengano danneggiati ulteriormente.

Forza Italia si è sempre opposta negli anni passati con forza e determinazione a quella che potremmo definire una vera e propria barbarie, un ulteriore schiaffo al Sud, francamente irricevibile” conclude.



Matera, 5 gennaio 2021

Noi di Fratelli d’Italia esprimiamo con fermezza e perentorietà tutta la nostra contrarietà rispetto all’ipotesi di ospitare sul nostro territorio il sito unico nazionale di stoccaggio delle scorie radioattive e ci opporremo affinché ciò non accada, questa la dichiarazione dei Consiglierei Comunali Augusto Toto e Mario Morelli. Tale dichiarazione è giustificata dalla notizia appresa sui mass-media in queste ore secondo la quale la Sogin s.p.a. ha provveduto, a distanza di sei anni, a pubblicare la lista dei siti candidati ad ospitare il sito unico nazionale di stoccaggio delle scorie nucleari, circa 90 mila metri cubi di materiale radioattivo (scorie delle 4 centrali nucleari chiuse, residui della medicina nucleare, degli istituti di ricerca e industriali) e ha consegnato all’I.S.P.R.A. la Carta delle Aree Potenzialmente Idonee (CNAPI) per la prosecuzione della procedura di individuazione nella quale rientrerebbero i Comuni di Matera, Irsina, Bernalda, Montescaglioso, Montalbano , Genzano, Acerenza e Oppido Lucano. Al fine di poter esprimere tutta la nostra contrarietà all’ipotesi di ubicare sul nostro territorio comunale il sito unico nazionale di stoccaggio delle scorie nucleari, nei prossimi giorni allestiremo dei gazebi per promuovere una petizione popolare contro questa scellerata ipotesi ricordando a tutti che come 17 anni fa siamo pronti a scendere in Piazza a difendere il nostro territorio e non ci saranno zone rosse, arancioni o gialle che ci fermeranno.

rospi: “La Basilicata non può diventare la discarica nucleare d’Italia. Già nel 2017 segnalata alle istituzioni competenti inidoneità del nostro territorio”.

“Farò un’interpellanza urgente ai ministri Costa e Patuanelli per chiedere ragione dello sciagurato inserimento di sette zone della Basilicata tra quelle potenzialmente idonee per la costruzione del deposito nazionale nucleare, dimostrando la loro inidoneità”. A dichiararlo Gianluca Rospi, deputato e presidente di Popolo Protagonista che ricorda come “già nel 2017, l’Ordine degli Ingegneri di Matera che presiedevo realizzò, insieme agli ordini professionali dei geologi e degli architetti, un corposo studio destinato alle istituzioni competenti che conteneva le osservazioni relative alla Valutazione Ambientale Strategica del ‘Programma nazionale per la gestione dei rifiuti radioattivi’, da cui si evinceva la pressoché totale inidoneità del territorio lucano a ospitare rifiuti di quel genere. Dal documento emergeva l’elevata sismicità del territorio, il rischio morfologico e idraulico oltre che la presenza di aree naturali protette e di importanti risorse del sottosuolo che hanno condotto alla realizzazione di infrastrutture critiche rilevanti, quali gli impianti estrattivi”. “Oggi – aggiunge Rospi – con ancora più determinazione di allora, mi opporrò all’idea di una Basilicata discarica nucleare d’Italia per i motivi indicati, per le vie di comunicazione assolutamente inidonee a ricevere i rifiuti nucleari dall’intera nazione e per l’alto livello di pressione alla quale la nostra terra è sottoposta per via delle importanti attività petrolifere, inconciliabili con un deposito di rifiuti radioattivi”. “Fa specie vedere come il M5S, un tempo paladino dell’ambiente, non abbia mosso un dito sulle attività petrolifere in Basilicata mentre, al contrario, ipotizzi un deposito nucleare nella nostra regione, aggravando ancor più il suo fragile equilibrio ambientale”



SCORIE NUCLEARI, DE BONIS: “FERMO NO AL DEPOSITO IN BASILICATA. LA NOSTRA REGIONE HA GIÀ DATO”

“Sono fermamente contrario alla dislocazione del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi in Basilicata. Il nostro territorio ha già dato abbondantemente al paese con le trivellazioni petrolifere; che adesso debba anche farsi carico dello smaltimento del nucleare è inaccettabile. Non si tratta del cosiddetto Nymby, bensì di giustizia territoriale. L’economia lucana confida moltissimo nell’agricoltura sostenibile e nel turismo, cosicché è inconcepibile pensare di imporre alla nostra regione un ulteriore prezzo da pagare in termini di gestione del settore energetico. Per questo è mia intenzione presentare una interrogazione parlamentare sul tema, per capire come mai non si sia valutato opportunamente l’impatto che ciò avrà sulla Basilicata e non si siano individuati altri territori. Come diciotto anni fa a Scanzano Jonico, anche oggi faremo tutto quanto in nostro potere per supportare il popolo lucano contro questa assurda decisione”.

Lo ha dichiarato il senatore Saverio De Bonis, commentando la pubblicazione da parte di Sogin della Carta delle aree potenzialmente idonee a ospitare il deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, dopo il via libera dei ministeri dello Sviluppo economico e dell’Ambiente.

In merito all’individuazione della Basilicata tra le aree idonee per il deposito delle scorie nucleari, Giovanni Angelino, Commissario Udc per la provincia di Matera, ha rilasciato la seguente dichiarazione:

Apprendo dagli organi di informazione con enorme dispiacere che la Basilicata è stata inserita nella carta delle aree potenzialmente idonee per il deposito dei rifiuti radioattivi italiani. Tra i numerosi interventi a difesa del nostro territorio abbiamo registrato anche quello del sottosegretario Mirella Liuzzi in quota Movimento 5 Stelle che insieme ai suoi amici grillini, il deputato Luciano Cillis, il senatore Arnaldo Lomuti e i consiglieri regionali Giovanni Perrino, Carmela Carlucci e Gianni Leggieri ha assicurato “una forte, decisa e rigorosa contrarietà a questa sciagurata ipotesi”. Qualche giorno fa, è doveroso ricordarlo, i Ministeri dello Sviluppo economico e quello dell’Ambiente avevano finalmente dato il “nulla osta” alla pubblicazione della mappa, tenuta rigorosamente chiusa nei cassetti della Sogin, la società che si occupa dello smantellamento delle vecchie centrali. Mirella Liuzzi, il sottosegretario lucano del Movimento 5 Stelle, ancora una volta ha confermato il modus operandi di questo movimento pronto ad illudere i cittadini per andare al potere e poi sconfessare tutte le promesse fatte in campagna elettorale. Da no Tap a si Tap, da no Triv a si Triv, da mai con il PD a si con il PD, basta che c’è la poltrona. La Mirella Liuzzi che promette una forte, decisa e rigorosa contrarietà a questa sciagurata ipotesi del deposito unico di scorie nucleari in Basilicata è o non è la stessa persona che ricopre il ruolo di sottosegretario in quel Ministero che ha dato il “nulla osta” alla pubblicazione della mappa che indica i siti idonei? Quanta ipocrisia nelle dichiarazioni dei pentastellati lucani, soprattutto del nostro sottosegretario al Mise, Mirella Liuzzi. Ma i grillini pensano che i cittadini hanno la memoria corta o l’anello al naso? Prima ne hanno dette di tutti i colori al PD e adesso che sono al potere, peraltro con i loro acerrimi nemici del Partito Democratico, riescono persino a contestare provvedimenti al governo nazionale di cui fanno parte. Incredibile ma vero. Cara Liuzzi, nessuno crederà al tuo pianto del coccodrillo. Piuttosto, adesso che i grillini hanno gettato la maschera tutti i cittadini si rendono conto che questo Movimento è destinato a scomparire, perché ha tradito la fiducia degli elettori ed è incapace di governare. Se la Liuzi invece non è in grado di lavorare per garantire gli interessi legittimi dei cittadini lucani si dimetta dall’incarico.



Rifiuti radioattivi, Gruppo Lega: al Governo piacciono le fughe in avanti

Per i consiglieri della Lega e il segretario regionale Marti: “Come solitamente accade il governo giallorosso non coinvolge i territori e chi li amministra”

“Apprendiamo in data odierna che la Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente Idonee (Cnapi) ossia il documento elaborato dalla Società Gestione Impianti Nucleari (Sogin) che individua le zone dove localizzare in Italia il Deposito Nazionale dei rifiuti radioattivi e il Parco Tecnologico, elaborata in base ai criteri previsti dall’Ispra, prevede nel progetto preliminare anche la Basilicata tra i territori potenzialmente idonei”.

E’ quanto affermano i consiglieri del gruppo consiliare della Lega e il segretario regionale sen. Roberto Marti.

“Abbiamo la conferma che al governo giallorosso, come solitamente accade – continuano – piace fare fughe in avanti senza coinvolgere i territori e chi li amministra. Il tema dei rifiuti radioattivi è materia delicata e crea facilmente allarme sociale in una Regione che già in passato si è vista protagonista di una grande mobilitazione. È ferma la posizione di non trasformare la Basilicata e le aree adiacenti in un deposito radioattivo: basti pensare che anche i siti individuati in Puglia distano poche decine di chilometri dal confine lucano. Faremo valere questa decisione in ogni sede e poco importa se nella stessa Cnapi apprendiamo di possibili benefici economici e di sviluppo territoriale connessi alla realizzazione delle opere: la Basilicata non è e non sarà una discarica nucleare”.



Matera tra le aree idonee per lo stoccaggio di scorie nucleari:

Lisurici ( Lega) auspica ed attende netta presa di posizione da parte dell’amministrazione comunale.

Matera Capitale Europa Della Cultura 2019 non può e non deve correre il rischio di essere macchiata di tale scempio ambientale che andrebbe a compromettere inevitabilmente i flussi turistici ed economici futuri.

Ricordiamo che la nostra Regione ha già pagato a caro prezzo in termini di disastri ambientali con le estrazioni petrolifere della Val D’Agri e con il Centro Enea di Rotondella.

Solo se lotteremo tutti insieme riusciremo a salvare il nostro territorio da ulteriori minacce , evitando che tale scellerato progetto venga portato a termine.

Francesco Lisurici

Consigliere Comunale

Lega

Giordano e Maiellaro (Ugl):”No al deposito nazionale per i rifiuti radioattivi in Basilicata. Pronti alla mobilitazione”.

“L’intera organizzazione sindacale materana e la federazione lucana Chimici esprimono netta contrarietà alla localizzazione, in Basilicata, di un sito per lo smaltimento dei rifiuti nucleari. L’Ugl sarebbe pronta per riorganizzare una nuova pacifica e civile protesta contro l’ipotesi di realizzare il deposito nazionale nel territorio: non è pensabile che si possa ulteriormente gravare la nostra terra di un peso che non può e non deve sostenere avendo già pagato un tributo decisivo allo sviluppo dell’intera economia nazionale. Il Governo comprenda bene che il territorio tutto unito sarebbe pronto a una seconda Scanzano, per cui cambi idea per il deposito unico di scorie nucleari”.

Lo dice il Segretario Provinciale dell’Ugl Matera, Pino Giordano unitamente al responsabile Regionale dell’Ugl Chimici Basilicata, Salvatore Maiellaro per i quali, “la possibilità che il Governo individui ancora una volta un territorio nella Basilicata tra le aree potenzialmente idonee per lo stoccaggio delle scorie nucleari, rispolvera la memoria di quanto accaduto nel 2003, quando i quindici giorni di mobilitazione a ridosso del Comune Jonico, nel materano, portarono al blocco della Strada Statale 106 per rivendicare il rispetto del territorio vocato all’agricoltura ed al turismo. Siamo fortemente contrari a questa scelta sia per oggettive ragioni tecniche in quanto non si possono allocare rifiuti nucleari in zone altamente sismiche, sia per ragioni di opportunità. Sarà democratica la battaglia dell’Ugl: la nostra comunità a livello occupazionale è in ginocchio, il poco che possiede è l’agricoltura, il mare, che rappresentano per noi un serbatoio di vita ed insieme importantissime risorse in grado di produrre benessere per le nostre famiglie. La Basilicata ha già dato al Paese con i suoi giacimenti petroliferi e non possono aprirsi altre ferite che possano mettere in serio pericolo il destino di questa regione. Non si possono chiedere ulteriori sacrifici ai lucani – tuonano forte e chiaro Maiellaro e Giordano – e non è pensabile che si possa ulteriormente gravare la nostra terra di un peso che non può e non deve sostenere avendo già pagato un tributo decisivo allo sviluppo dell’intera economia nazionale con le estrazioni petrolifere che hanno portato solo povertà e malattie. Il solo riecheggiare della possibilità che il governo individui ancora una volta la Basilicata, individuando diversi comuni tra Potenza e Matera, compresa la Capitale europea della cultura tra le aree potenzialmente idonee per lo stoccaggio delle scorie nucleari, riaccende la stessa contrarietà di allora. La politica comprenda bene che l’Ugl, le popolazioni e le Istituzioni Locali, si rifiutano fin d’ora di ricevere una struttura che non genererebbe ricchezza ma – concludono Giordano e Maiellaro – impoverirebbe solo ed esclusivamente ancor più il territorio. Siamo pronti a scendere in Piazza”.

Il regalo delle befana non lo vogliamo !

In merito alle notizie odierne relative alla inclusione anche di alcune aree della nostra regione nella mappa CNAPI (Proposta di Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente Idonee), tra cui Montalbano Jonico, il gruppo Consiliare “ Montalbano –La Città che Vogliamo”, ha fatto richiesta di Consiglio comunale urgente per la discussione e votazione di un Ordine del Giorno contro l’ipotesi di cimitero delle scorie nucleari.

L’intera regione Lucania sta dando un altissimo contributo energetico alla nazione per la presenza di moltissimi pozzi di petrolio che hanno reso il nostro territorio una vera e propria gruviera ( Montalbano , tra l’altro, è anche Riserva Regionale dei Calanchi).

Ringraziamo la solita società che si occupa della gestione di tali particolari residui per il regalo che vorrebbe offrirci per il giorno della Befana, ma lo respingiamo fortemente.

Al governo nazionale, invece, che ha deciso di notte, nel pieno delle festività natalizie e della pandemia mondiale, un atto di importanza estrema per la nazione, diciamo di non commettere l’errore del Governo Berlusconi nel 2013, quando fu costretto sull’onda della ribellione popolare di ritirare l’improvvido decreto legge.

Al Presidente del Consiglio, Conte, e ai suoi ministri i lucani di oggi ripetiamo lo stesso appello di 17 anni fa.

Nella negativa ci sarà un’altra manifestazione di protesta, questa volta di duecentomila e non più centomila lucani.

05/01/2021

“MONTALBANO-LA CITTA’ CHE VOGLIAMO”



Pronti a mobilitarci per difendere nuovamente la Basilicata dalle scorie radioattive

Scanzano J.co, 05 gennaio 2020 – La pubblicazione della Carta delle aree potenzialmente idonee ad ospitare il deposito nazionale dei rifiuti radioattivi conferma quello che abbiamo da sempre temuto. Anche la Basilicata è coinvolta nella scelta per l’individuazione del deposito. L’Associazione Antinucleare ScanZiamo le Scorie conferma la posizione motivata da sempre. NO ALLE SCORIE. Il territorio della Basilicata non è idoneo ad ospitare il deposito nazionale dei rifiuti radioattivi. La Regione Basilicata e gli Enti coinvolti facciano risentire nuovamente e con forza la loro contrarietà a qualsiasi ipotesi di ubicazione nel nostro territorio. Nei prossimi giorni terremo iniziative di informazione e controinformazione per scongiurare tale ipotesi che pregiudicherebbe l’economia locale in particolare il turismo e l’agricoltura. Per le Istituzioni locali che sono coinvolte e che vogliono mobilitarsi mettiamo a disposizione l’esperienza dell’Associazione Antinucleare.

