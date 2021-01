In merito alla consultazione pubblica per l’avvio della procedura per la localizzazione , costruzione ed esercizio del Deposito Nazionale dei rifiuti radioattivi e Parco Tecnologico, ex L.lgs.n.31/2010 è convocata la riunione del Consiglio Direttivo dell’Anci Basilicata allargato agli organismi e ai Presidenti delle Province di Potenza e Matera per sabato 09 gennaio prossimo alle ore 11,00 in modalità videoconferenza.

Alla riunione sono stati invitati i Sindaci dei Comuni dei territori individuati nella CNAPI (La Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente idonee alla localizzazione del Deposito Nazionale dei rifiuti radioattivi).