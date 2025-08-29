Sissi Ruggi si dimette dalla Fondazione Sassi.

“Ho rassegnato oggi le mie dimissioni irrevocabili dalla carica di vicepresidente e consigliere della Fondazione Sassi di Matera.” E’ quanto comunica Sissi Ruggi con una nota in cui spiega che “Si tratta di una decisione meditata e al tempo stesso sofferta, perché il mio legame con la Fondazione è iniziato nel 2012, quando fui chiamata dall’allora presidente Mario Salerno a ricoprire il ruolo di addetto stampa dell’ente culturale. Dal 14 aprile scorso, a seguito delle elezioni, ricopro la carica di presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Basilicata. Il mandato che mi è stato affidato dai colleghi giornalisti mi impone di dedicare tutte le mie energie e il mio tempo all’Ordine, responsabilità che intendo onorare con il massimo impegno. Ringrazio la Fondazione per la fiducia accordata in questi anni e rivolgo i miei auguri di buon lavoro al Consiglio di Amministrazione, alla Direttrice e al Revisore dei conti, con l’auspicio che il loro impegno prosegua con successo nel rilancio della Fondazione Sassi, patrimonio prezioso per la nostra comunità.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.