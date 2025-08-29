venerdì, 29 Agosto , 2025
Cronaca

Sissi Ruggi si dimette dalla Fondazione Sassi.

Vito Bubbico
Di Vito Bubbico

Ho rassegnato oggi le mie dimissioni irrevocabili dalla carica di vicepresidente e consigliere della Fondazione Sassi di Matera.” E’ quanto comunica Sissi Ruggi con una nota in cui spiega che “Si tratta di una decisione meditata e al tempo stesso sofferta, perché il mio legame con la Fondazione è iniziato nel 2012, quando fui chiamata dall’allora presidente Mario Salerno a ricoprire il ruolo di addetto stampa dell’ente culturale. Dal 14 aprile scorso, a seguito delle elezioni, ricopro la carica di presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Basilicata. Il mandato che mi è stato affidato dai colleghi giornalisti mi impone di dedicare tutte le mie energie e il mio tempo all’Ordine, responsabilità che intendo onorare con il massimo impegno. Ringrazio la Fondazione per la fiducia accordata in questi anni e rivolgo i miei auguri di buon lavoro al Consiglio di Amministrazione, alla Direttrice e al Revisore dei conti, con l’auspicio che il loro impegno prosegua con successo nel rilancio della Fondazione Sassi, patrimonio prezioso per la nostra comunità.”

Vito Bubbico
Vito Bubbico
Iscritto all'albo dei giornalisti della Basilicata.
