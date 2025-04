Sissi Ruggi, prima donna eletta Presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Basilicata

Giornata storica per l’Ordine dei Giornalisti della Basilicata che, per la prima volta dalla sua nascita, sarà presieduto da una donna. E’ Sissi Ruggi, materana, giornalista professionista, eletta nel corso della seduta di insediamento del nuovo Consiglio dell’Ordine dei giornalisti della Basilicata in carica per il triennio 2025-2028.

Il Consiglio regionale ha eletto vicepresidente Vito Bubbico, segretario Emilio Paolo Oliva, tesoriere Leo Amato. A comporre il Consiglio sono anche di Antonella Inciso, Giovanni Martemucci, Maristella Montano, Donato Pace, Mario Restaino. Presidente del Collegio dei revisori dei conti è stato eletto Antonio Corbo. Del Collegio fanno parte anche Carmela Cosentino e Eugenio Montesano.

“Archiviata la fase elettorale – afferma Ruggi – inizia da oggi il lavoro del Consiglio. Con rinnovato spirito di servizio, vogliamo rispondere alle esigenze della categoria ed essere sempre più presenti tra gli iscritti. A guidarci saranno sempre i capisaldi della nostra professione che fanno riferimento allo spirito di collaborazione tra colleghi, alla cooperazione fra giornalisti e editori, e alla fiducia tra la stampa e i lettori”.

Tanti i messaggi di congratulazioni e buon lavoro che di seguito pubblichiamo integralmente:

L’Associazione della Stampa di Basilicata augura buon lavoro alla nuova presidente dell’Ordine regionale dei Giornalisti, Sissi Ruggi, a tutti i colleghi del Consiglio: Vito Bubbico (vicepresidente), Emilio Paolo Oliva (segretario), Leo Amato (tesoriere), Antonella Inciso, Mario Restaino, Donato Pace, Maristella Montano, Giovanni Martemucci e del Collegio dei revisori dei conti: Carmela Cosentino, Eugenio Montesano e Antonio Corbo.

I migliori auguri di buon lavoro anche ai colleghi Oreste Lo Pomo e Margherita Agata, eletti nel Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti.

Consigliera di Parità della Provincia di Potenza, Simona Bonito:

Un traguardo storico che segna un passo importante verso una rappresentanza di genere nel mondo dell’informazione lucana.

L’elezione di Sissi Ruggi, prima presidente donna dell’Ordine dei Giornalisti della Basilicata è un segnale forte e chiaro: le donne non solo hanno voce, ma sono sempre più protagoniste nei luoghi decisionali.

A Sissi Ruggi vanno i miei più sinceri auguri di buon lavoro: che il suo mandato sia guidato da competenza, passione e visione.

Presidente della provincia di potenza Christian Giordano:

Accogliamo con entusiasmo l’elezione di Sissi Ruggi alla presidenza dell’Ordine dei Giornalisti di Basilicata, prima donna ad assumere la guida di questa istituzione.

In un momento storico in cui le donne si trovano a dover lottare contro barriere e stereotipi, la sua elezione segna un passo significativo verso una maggiore rappresentazione femminile nel mondo dell’informazione e non solo.

A Sissi Ruggi e a tutto il nuovo direttivo dell’Ordine dei Giornalisti della Basilicata vanno gli auguri di buon lavoro della Provincia di Potenza.

Rosa Gentile Dirigente nazionale Confartigianato:

L’informazione è donna! Congratulazioni a Sissi Ruggi, prima donna Presidente dell’Ordine dei Giornalisti di Basilicata. Saprà unire le giuste dosi di competenza e sensibilità in un settore delicato come quello dell’informazione. Un passo in avanti per un giusto riconoscimento al fare e al saper fare del mondo femminile.