Sissi Ruggi presidente Ordine Giornalisti della Basilicata. Nuovo consiglio al lavoro

Elezioni chiuse in un mese, tra date ufficiali e ballottaggi e,alla fine, si è giunti all’insediamento del nuovo ordine dei giornalisti della Basilicata, che resterà in carica per il prossimo triennio. A guidare il nuovo consiglio,per la prima volta, è una donna: Sissi Ruggi, che ha indicato -nel comunicato- le linee del mandato che intende portare avanti con i colleghi. Buon lavoro.

IL COMUNICATO STAMPA DELL’ORDINE

Sissi Ruggi è la prima presidente donna dell’Ordine dei Giornalisti della Ba

silicata. Materana, giornalista professionista, Ruggi è stata eletta nel corso della se

duta di insediamento del nuovo Consiglio dell’Ordine dei giornalisti della

Basilicata in carica per il triennio 2025-2028.

Il Consiglio regionale ha eletto vicepresidente Vito Bubbico, segreta

rio Emilio Paolo Oliva, tesoriere Leo Amato. A comporre il Consiglio sono

anche Antonella Inciso, Giovanni Martemucci, Maristella Montano, Do

nato Pace, Mario Restaino. Presidente del Collegio dei revisori dei conti è

stato eletto Antonio Corbo. Del Collegio fanno parte anche Carmela Co

sentino e Eugenio Montesano.

“Archiviata la fase elettorale – afferma Ruggi – inizia da oggi il lavoro del

Consiglio. Con rinnovato spirito di servizio, vogliamo rispondere alle

esigenze della categoria ed essere sempre più presenti tra gli iscritti. A

guidarci saranno sempre i capisaldi della nostra professione che fanno

riferimento allo spirito di collaborazione tra colleghi, alla cooperazione fra

giornalisti e editori, e alla fiducia tra la stampa e i lettori”.

E QUELLO DELL’ASSOSTAMPA

L’Associazione della Stampa di Basilicata augura buon lavoro alla nuova presidente dell’Ordine regionale dei Giornalisti, Sissi Ruggi, a tutti i colleghi del Consiglio: Vito Bubbico (vicepresidente), Emilio Paolo Oliva (segretario), Leo Amato (tesoriere), Antonella Inciso, Mario Restaino, Donato Pace, Maristella Montano, Giovanni Martemucci e del Collegio dei revisori dei conti: Carmela Cosentino, Eugenio Montesano e Antonio Corbo.

I migliori auguri di buon lavoro anche ai colleghi Oreste Lo Pomo e Margherita Agata, eletti nel Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti.

Potenza, 14 aprile 2025