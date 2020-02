Da Piazza Tre Torri ai locali angusti e a pianterreno, definiti ”pollaio”, della sede municipale di piazza Aldo Moro, a quella della scuola Media ”Alessandro Volta” a sua volta destinata a funzioni culturali (scuola di recitazione o Museo?)e poi in quella di via Lazzazzera dell’ateneo di Basilicata aperta…in una fase a quella dell’Archivio di Stato (ora all’ex Convitto nazionale di via Montescaglioso) e poi di nuovo a piazza Tre Torri. La sede della Polizia Municipale di Matera continua a restare nell’incertezza, nonostante alcuni interventi nel plesso di via Lazzazzera. Su questa situazione di incertezza intervengono i sindacati della funzione pubblica di Cgil, Cisl e Uil che chiedono al sindaco, Raffaele De Ruggieri, che ha la delega ai lavori pubblici…di sollecitamento il trasferimento del Comando della Polizia Locale nella sede idonea di via Lazzazzera e prossima a quella di via Aldo Moro. Un invito a ”conciliare” e ad attivare il trasloco…

Al Signor Sindaco

Avv. Raffaello De Ruggieri

MATERA

ALL’ALBO SINDACALE

OGGETTO: SOLLECITO TRASFERIMENTO COMANDO DI POLIZIA LOCALE.

Dobbiamo segnalare ancora una volta la precarietà dei locali adibiti a Comando di Polizia locale del Comune di Matera, che come è arcinoto mal si prestano alle esigenze di un corpo di Polizia Locale della città capoluogo.

Le carenze sono evidenti sia dal punto di vista della esiguità degli spazi sia per la promiscuità con uffici amministrativi e il libero accesso degli utenti compromettendo la sicurezza e la riservatezza delle funzioni svolte. Senza dimenticare la mancanza di locali idonei per l’armeria.

Non va sottaciuto che a breve verranno assunti ulteriori 10 agenti di Polizia Locale e il nuovo comandante.

Per mettere fine a queste limitazioni questa Amministrazione con la delibera di Giunta Comunale n. 483 del 14 dicembre 2018, decise “di individuare, quale nuova sede del Comando Polizia Locale, i locali di proprietà comunale siti alla Via Lazazzera intersezione Via Dante di proprietà di questa Amministrazione e già detenuto precedentemente dall’Università di Basilicata”.

Successivamente alla sede ex università sono stati eseguiti gli opportuni interventi strutturali di adeguamento alle necessità del comando, difatti è stata approntata la centrale operativa, il cablaggio per il collegamento delle telecamere, la pitturazione degli ambienti. Mancano poche altre cose è il trasferimento può essere disposto sollecitamente.

Siamo a sollecitare con forza gli ultimi adempimenti per dare finalmente dignità al Corpo di Polizia locale e a una sede idonea, sicura e comunque logisticamente prossima alla sede municipale al fine di ridurre al minimo le difficoltà di relazione che si potrebbero verificare in caso di una sede oltremodo lontana, cosa che è stata già sperimentata con l’allora infelice scelta di collocare il Comando presso il complesso Tre torri.

CGIL CISL FP UIL FPL

Maragno Bollettino Coppola