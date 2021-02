L’invito viene dal quel rompiscatole, nel senso buono del termine, di Antonio Serravezza che puntualmente tira fuori le cose che non vanno dal rione Agna alla Grotta dei Pipistrelli, dal quartiere Cappuccini a via Montescaglioso. I temi son gli stessi e riguardano la vivibilità, l’ambiente, l’arredo urbano, i servizi per bimbi, anziani, famiglie e quel potenziale punto di aggregazione che è Casino Padula, reclamato dai residenti. Argomenti sentiti in campagna elettorale da Domenico Bennardi, oberato ora che è sindaco da tante cose, ma che agli occhi dei cittadini – per un motivo o per un altro- sembra aver dimenticato gli impegni presi nel programma o ne è impedito a portarli avanti. E così Antonio scrive, scrive, ricordando le frequentazioni della campagna elettorale, note e osservazioni che sono rimaste appese. Serve prendersi un caffè nei quartieri, con i residenti, per ascoltare, raccogliere suggerimenti e risolvere insieme i problemi. Ricominciamo da un caffè. Quando? Beh, su questo ci si mette d’accordo per luogo e ora. Uno spazio lo si trova.



CARO DOMENICO….

Avrei voluto scrivere “Caro Domenico” ma non ci conosciamo, anzi so che è il mio Sindaco ma non ho avuto ancora il piacere di incontrarla e di parlarle. Ammetto non ho votato questa amministrazione, ma provo ad avere stima del Sindaco.

Matera è una città allo stremo e ogni giorno sorgono problemi, una città dove il turismo langue e dove i consumi sono ai minimi termini. Una città che avrebbe bisogno di profonda serietà di governo, di scelte coraggiose e rivoluzionarie, di progetti alternativi nel rapporto tra periferie e centro.

La città le ha affidato, democraticamente, la gestione amministrativa perché ha evidentemente presentato un progetto politico credibile. Lo applichi, lo porti avanti, c’è un assoluto bisogno di governo, di un nuovo governo, di scelte, anche impopolari.

Mi rendo conto che si è trovato nel bel mezzo di una pandemia e che viviamo una crisi tragica, devastante e che avremo difronte altri mesi di grande incertezza, provi a guardare avanti quando saremo tutti vaccinati e fuori da questo incubo. Non lo dico da politico, ma semplicemente come semplice cittadino che ama questa città e che dedica parte del suo tempo per la comunità. Lei ha bisogno di scelte immediate, chiare, pena lo sconquasso di un sistema che in questa città determina lavoro, occupazione e benessere. Credo, poiché la reputo una persona seria che le si addica un ruolo di innovatore scopritore della forza che può dimostrare il materano se incoraggiato. Per ultimo le vorrei ricordare di rileggersi il suo programma elettorale e di iniziare a passeggiare nei rioni di periferia tra i suoi cittadini.

Sono certo che lo farà!