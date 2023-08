Sindaco provveda. Quanto degrado a Metaponto!

Una foto in bianco e nero per rimettersi a lavorare di buzzo buono, senza nonstalgie del passato ma affrontando i problemi di una località che negli anni ha perso attrattività, nonostante il riconoscimento della bandiera blu. A chiederlo una anziana signora, Arcangela Trippitelli, che da anni trascorre le vacanze nella sua Metaponto. Ma quanto a servizi e decoro urbano le cose lasciano e non poco a desiderare. E allora carta e penna e una nota di protesta e di sollecito al sindaco Domenico Tataranno affinchè provveda. Ferragosto è andata…Ma senza programmazione, e risorse, non si va da nessuna parte e si perdono considerazione e presenze. Problemi che si aggiungono a quelli della erosione della costa che hanno consigliato di andare altrove. Ricordiamo uno slogane e un dèpliant di 30 anni fa: ” Metaponto la spiaggia degli Dei…” Se potessero fare qualcosa anche loro, insieme a Leone Magno patrono di quella comunità…



LA LETTERA DELLA SIGNORA

Gent.mo Signor Sindaco di Bernalda,

come da diversi anni a questa parte sento l’urgenza di dare sfogo all’indignazione e alla rabbia (sic !)

che provo ogni estate che ritorno a Metaponto dove, da settant’anni, trascorro le mie vacanze.

Prima d tutto la prego di non derubricare quanto le scrivo come le farneticazioni di una anziana con lo

sguardo e la memoria rivolti ad un passato che, ovviamente, non può più essere.

Voglio semplicemente fare alcune considerazioni sull’incuria e il degrado in cui versa Metaponto che,

sul web viene decritta come località amena, ricca di storia e cultura e dotata di tutti i servizi per un

turismo di qualità.

Potrei iniziare con il chiederLe se ha avuto occasione di raggiungere il lungomare passando tra l’ex

edicola ed il fabbricato (che ahimè non è un’opera di Christo !) in attesa di essere restituito ad una

funzione pubblica.

Ebbene, in questo breve tratto dallo scorso anno, la Sua amministrazione ha collocato due bagni chimici

che rappresentano l’offerta ai bisogni fisiologici del turismo giornaliero o di quello che viene ad assistere

agli spettacoli di cui si fa vanto Bernalda e la pro Loco.

So che Lei è un medico prima che Sindaco e in queste duplici nobili vesti mi dica se, igienicamente (gli

effluvi sono stomachevoli) e paesaggisticamente, questa sia l’unica soluzione possibile.

Credo, anzi sono sicura, che nessuna spiaggia offra servizi pubblici come quelli che avete destinato a

Metaponto.

Indecoroso, vergognoso, umiliante !!!

E capisco anche le affermazioni di tanti Suoi concittadini che dichiarano apertamente di preferire spiagge

limitrofe alla “loro” (non dimentichiamoci che dichiarate con orgoglio “Metaponto di Bernalda”).

Ma per quale inspiegabile mistero basta fare pochi chilometri in direzione Reggio o Taranto per trovare

spiagge che negli anni si sono sviluppate in maniera decente, mentre Metaponto arretra nella noncuranza

di chi la governa ?

Ogni anno, prima che arrivi l’estate, mi giungono notizie sugli interventi che l’Amministrazione dichiara

di voler mettere in atto. Un tempo speravo che qualcosa potesse migliorare, ma ora, che ho raggiunto

l’età del disincanto, mi indigno.

Marciapiedi sempre più inagibili, piazzetta male illuminata con pavimentazione sconnessa ove sono

collocati una fontana di cui è difficile coglierne la funzione ed un fontanino che, sotto gli occhi di un

attonito Pitagora, viene usato per pediluvi, doccette e altre abluzioni corporali, senza escludere il

lungomare con percorso ad ostacoli tra aiuole abbandonate e lastricato privo di ogni manutenzione.

Vivo in Toscana da più di cinquant’anni e Le chiedo: perché devo vergognarmi e dissuadere chi vorrebbe

venire a trovarmi per conoscere questi posti ?

Ribadisco, nessuno spera che possa ritornare la Metapontum felix degli anni sessanta, ma se

un’Amministrazione non è in grado di garantire servizi, manutenzione ordinaria e decoro, dovrebbe, per

onestà politica, fare un passo indietro prima che questa lenta agonia giunga all’ultimo respiro.

Grazie per la pazienza e l’attenzione.

Arcangela Trippitelli