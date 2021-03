La storia si ripete con quelle sanzioni elevate nei confronti di residenti, e anche di turisti purtroppo, che hanno violato l’accesso orario nella zona a traffico limitato nei rioni Sassi. E questo a causa di motivi che non consentono di accorgersi per tempo del dispositivo elettronico che ci si trova davanti all’improvviso, in assenza di una segnaletica preventiva o per la scarsa visibilità degli impianti. Provate a scendere in via D’Addozio da via Santo Stefano, per esempio, ma anche da via Piave o da via Buozzi riaperta dopo un lungo cantiere e vi accorgerete come la carenza di fondo c’è tutta. A lamentarsi alcuni cittadini che hanno ricevuto multe tra novembre e dicembre 2020, regolarmente notificate entro cinque giorni, che proprio non ci stanno e citano i limiti della questione. Penalizzati perchè la informazione preventiva sulla presenza di una Ztl variabile non c’era e non c’è. La legge non ammette ignoranza, ma devono rispettarla tutti Enti locali e cittadini. Da qui, con tutte le argomentazioni del caso, la richiesta al sindaco Domenico Bennardi e al Prefetto Rinaldo Argentieri di un annullamento in autela, in modo da evitare le lungaggini del percorso burocratico e le sentenze -è già capitato in passato- a favore dei cittadini. Un pizzico di buon senso…

LA NOTA DEI RESIDENTI

”Tali verbali -è scritto nella nota inviata a Sindaco e Prefetto- sono stati emessi nella fase in cui l’amministrazione – a seguito delle ordinanze con le quali disponeva di presidiare i varchi delle ZTL anche in uscita, con l’attivazione del controllo elettronico sia del periodo di pre-esercizio (N. Protocollo: 0051031/2020 N. Ordinanza: OrdDec 00332/2020) e sia in fase di esercizio definitivo (N. Protocollo: 0067671/2020 N. Ordinanza: OrdDec 00498/2020), non ritenendo opportuno modificare la relativa segnaletica stradale, ha indotto in errore il cittadino utente, ignaro del controllo.

I su elencati verbali, pertanto, sono illegittimi perché l’amministrazione, omettendo di rendere edotti gli automobilisti, ha tradito in primis il dettato costituzionale tutelato, che è quello di rieducare il sanzionato al fine di fargli comprendere la portata lesiva della sua condotta. Anche la giurisprudenza di legittimità ha confermato come la “ratio” della preventiva informazione in questione, secondo le modalità indicate dalla legge sia rinvenibile “nell’obbligo di civile trasparenza gravante sulla P.A., il cui potere sanzionatorio, in materia di circolazione stradale, non è tanto ispirato dall’intento della ‘sorpresa ingannevole’ dell’automobilista indisciplinato in una logica patrimoniale captatoria, quanto da uno scopo di tutela della sicurezza stradale e di riduzione dei costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare, anche mediante l’utilizzazione delle nuove tecnologie di controllo elettronico”.

Da qui la spiegazione dei motivi che hanno fatto decadere la ”ratio” della normativa.



“Nei succitati verbali – continua la nota-è venuta meno la ratio legis propria della segnaletica stradale che è quella di indurre il cittadino ad osservare il precetto normativo.

La facoltà di realizzare ZTL variabili, deve essere esercitata con molta attenzione, poiché quanto più è articolata la variabilità tanto più è complessa la realizzazione della relativa segnaletica di varco, che deve risultare sempre e comunque di agevole ed immediata lettura da parte dell’utenza stradale. Quindi, l’aspetto informativo assume una sua rilevanza predominante, mentre deve prendersi atto che l’amministrazione ha posto in essere atti meramente burocratici con i quali tutela se stessa e contribuisce a creare un sistema disfunzionale.

Alla luce di quanto sopra, è doveroso da parte dell’Amministrazione segnalare adeguatamente la presenza dei dispositivi con segnali di preavviso con congruo anticipo, possibilmente con segnale luminoso lampeggiante o con un portale e portando a debita conoscenza l’utenza stradale dell’autorizzazione ministeriale con la quale si autorizzava l’attivazione della funzione delle telecamere in uscita dalla ZTL.

Di buon senso sarebbe stato dare massima informativa agli automobilisti circa l’esistenza dell’ampliamento dell’utilizzo degli strumenti di rilevamento elettronico,

così come previsto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE Direzione generale per la sicurezza stradale, nelle Linee Guida sulla regolamentazione della circolazione stradale e segnaletica nelle zone a traffico limitato che dispongono di “realizzare sistemi segnaletici omogenei, coerenti e più facilmente riconoscibili dall’utenza stradale.”

Si ritiene non sia stato attuato quanto statuito con il primo dei due provvedimenti di questa Amministrazione, con il quale quest’ultima si impegnava a dare massima pubblicità delle modifiche, quali, appunto, l’estensione del controllo elettronico ai varchi anche in uscita.

Pertanto, la carenza degli elementi specifici sopra evidenziati, come la mancanta indicazione della nuova postazione utilizzata per il rilevamento dell’infrazione anche in uscita e di un pubblico avviso con l’indicazione specifica della data di decorrenza del periodo di pre-esercizio e della durata dello stesso, nonché della data di decorrenza dell’esercizio definitivo, inficiano i verbali elevati, che si traducono, sostanzialmente, in una ingiusta vessazione soprattutto dei cittadini residenti.

Si è in presenza di un intervento non pianificato, nel corso del quale non è stata data adeguata pubblicità ad una ordinanza dirigenziale – che ha modificato la previgente disposizione di legge – con dettagliate indicazioni infografiche o grafiche che avrebbero senz’altro posto all’attenzione degli utenti il controllo dell’ora di uscita dalla ZTL” .



I ricorrenti, pertanto, le diverse incongruenze normative rilevando che è stato

disatteso:

– il precetto dell’art. 97 Cost., primo comma, a mente del quale la Pubblica Amministrazione deve agire nel rispetto del principio di legalità, ovvero secondo imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa;

– l’art. 1, primo comma, 2- bis (I rapporti tra il cittadino e la P.A. sono improntati ai principi della collaborazione e fede), della legge n. 241 del 1990, ricordando che l’attività amministrativa, attiva di II grado, è deputata al soddisfacimento dell’interesse pubblico e deve conformarsi a criteri di economicità, efficacia, pubblicità e trasparenza. Da qui la richiesta di annullamento dei verbali.

“Tutto ciò premesso, si chiede che la S.V. Ill.ma, in accoglimento dei rilievi innanzi formulati, Voglia accogliere le seguenti istanza, disponendo:

l’annullamento, ai sensi della L. 241/90, di tutti i verbali emessi ed emanandi in pendenza della predetta situazione essendo stata l’utenza delle suddette zone indotta in errore dalla non aggiornata segnaletica stradale.

I cittadini sono stati indotti in errore e non può, nel loro comportamento, ravvisassi una consapevole volontà di trasgredire scientemente al precetto normativo.

Contestualmente, la S.V. Ill.ma Vorrà ordinare la predisposizione di una aggiornata ed adeguata segnaletica stradale, con indicatori luminosi che evidenzino i cambiamenti in atto.

In questa difficile congiuntura economica e sociale, determinatasi a seguito della pandemia, questi utenti della strada, ma ancor prima cittadini residenti nelle ZTL e/o lavoratori che in tali aree stolgono la loro attività, si sono sentiti vessati e perseguitati dalla modalità di gestione dei cambiamenti attuati.

Confidando nell’accoglimento di quanti richiesto, si resta in attesa di celere riscontro alla presente.

Si allegano: 1) le 2 ordinanze; 2) foto della segnaletica stradale al varco”

Attendiamo, aspetti amministrativi a parte, di vedere all’opera tecnici e operai per rimediare sul campo -almeno 500 metri prima- per installare cartelli, segnali, anche con display per evitare che la storia si ripeta. E questo, ricordiamolo, e non solo per i materani, è un pessimo biglietto da visita per l’immagine turistica della città. Una sanzione beccata al varco di una Ztl poco visibile è un passaparola negativo che resta…