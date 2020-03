Deserto e degrado del dopo frana e ”silenzio” con preoccupazione per l’attuale disagio da coronavirus e, come se non bastasse, una rete idrico fognante abbisognevole di radicali interventi di ammodernamento. E così il sindaco di Pomarico ( Matera) Francesco Mancini ha rivolto un appello ad Acquedotto lucano affinchè si compia una verifica sulle cause delle continue rotture della rete. E, in prospettiva, che si metta mano a un intervento di rifacimento delle condotte urbane che hanno attraversato varie epoche. C’è anche un progetto nel cassetto del Comune, che risale al 2004. E’ il caso di riprenderlo, adeguarlo se è il caso, finanziarlo e avviare le procedure del caso.



LA NOTA DEL SINDACO

Faccio un ulteriore appello all’Acquedotto Lucano nel fare verifiche preventive sulla rete idrica e fognare del nostro centro abitato. Non è più possibile assistere a rotture cicliche e quotidiane che compromettono puntualmente la stabilità di strade pubbliche e immobili privati. Pomarico è troppo provata da quello che è successo il 29 gennaio dell’anno scorso per poter continuare ad assistere inermi a smottamenti e processi di sgrottamenti contanti giornalieri. Tantissimi tratti della rete idrica e fognaria del nostro Comune risale al dopoguerra e credo che “fisiologicamente” abbiano svolto la loro funzione, ora non è più possibile non pensare ad una “naturale” sostituzione delle condotte attempate, senza dover attendere per forza che accada qualcosa di tristemente irrecuperabile. Presso gli uffici comunali è presente un progetto di “rifacimento della rete fognante e ripristino della rete idrica dell’abitato” ferma al settembre del 2004 che in modo irresponsabile è stato abbandonato a se stesso per circa un decennio e che poi per una serie di motivazioni giustificabili e ingiustificabili è stato stravolto negli anni scorsi. Ora è arrivato il momento di prendere seriamente in considerazione un’operazione di verifiche puntuali e precise sull’intera rete idrica e fognaria partendo dal centro storico che sicuramente risulta la zona più fragile del nostro centro abitato.