Sindaco Parisi chiede stato emergenza dopo nubifragio a Ginosa Marina.

Chi era sulla costa jonica domenica pomeriggio,https://giornalemio.it/cronaca/tuoni-lampi-e-traffico-rallentato-dal-metapontiino-a-matera/, e in particolare a Ginosa Marina ( Taranto) ha visto la tromba d’aria e il nubifragio portar via ogni cosa, con danni alle strutture turistiche, residenze abitative e nelle campagne. Danni non quantificati. Ma per tanti è stata una mazzata tremenda, domenica 4 agosto, nonostante ci sia stati subito da fare per rialzarsi. Qualcosa si è salvato, ma i danni hanno riguardato anche strutture e servizi pubblici. Il sindaco Vito Parisi si è dato subito da fare, insieme alla macchina della protezione civile, ai Vigili del Fuoco e ai cittadini. Da sola Ginosa non può farcela e il riconoscimento dello stato di emergenza è la strada per ricominciare, con una richiesta precisa avanzata al presidente della giunta regionale Michele Emiliano