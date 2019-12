Gli iscritti all’Ordine degli avvocati e procuratori della provincia di Matera sono tanti e, come per altre categorie professionali, non gira bene. Poco lavoro nonostante il contenzioso tra cittadini e cittadini e pubblica amministrazione. E allora quando il Pubblico affida incarichi esterni per questa o quella incombenza è una opportunità concreta e retribuita per lavorare. Dovrebbe toccare alle professionalità locali, e ce ne sono di livello e preparati, come osserva nella nota che segue il presidente dei giovani avvocati (AIGA) Fernando Pietro Panetta, che chiede al primo cittadino e ‘avvocato’ Raffaele De Ruggieri di tenere in considerazioni le diverse specializzazioni del territorio. E cita, in proposito, una recente determina dirigenziale che affida a due colleghi pugliesi un incarico professionale, per il recupero di crediti nei confronti di dipendenti comunali. Incarico che, secondo Panetta, poteva essere affidato a professionalità materane.

LA NOTA DELL’AIGA

“A Matera non ci sono più avvocati”.

Con determina dirigenziale n. 03827/2019 del 18/12/2019 il segretario generale – dott. M. Angela Ettorre – ha affidato a due avvocati di Bari l’incarico di assistere il Comune di Matera nelle azioni di recupero dei crediti vantati nei confronti di undici tra dipendenti ed ex dipendenti.

Il monte complessivo delle somme che l’Ente deve recuperare è di euro 213.936,85 e l’offerta richiesta dal Dirigente a due soli studi legali baresi – specializzati in diritto del lavoro – è stata accettata per complessivi euro 39.500,00 oltre accessori di legge (per un impegno di spesa sul capitolo di bilancio 780/2 di euro 57.635,24).

Nessuno discute le qualità professionali dei colleghi giuslavoristi del Foro di Bari ma è legittimo domandarsi perché il Comune di Matera preferisca interpellare due professionisti di un altro foro per un’attività – quella di recupero crediti – assolutamente routinaria e che non richiede alcuna specifica specializzazione.

Né può essere ignorata la sproporzione esistente tra le somme complessive da recuperare e i compensi riconosciuti ai colleghi baresi dal Comune.

Probabilmente rivolgere l’invito all’Ordine degli avvocati di Matera avrebbe dato a tanti giovani e bravissimi colleghi – anche giuslavoristi – materani l’opportunità di prestare la propria attività professionale in favore del Comune e di far risparmiare ingenti risorse all’Ente al quale sarebbero stati offerti compensi decisamente inferiori rispetto a quelli generosamente riconosciuti ai colleghi baresi.

Come presidente della sezione di Matera dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati mi appello al Sindaco di Matera affinché intervenga per ottenere l’immediata revoca della determina dirigenziale.

Caro Sindaco, Matera è piena di giovani e bravi avvocati.

Il presidente Aiga Matera

avv. Fernando Pietro Panetta

CITTA’ DI MATERA

SETTORE: SETTORE SEGRETERIA GENERALE ORGANI ISTITUZ

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE PERSONALE

DETERMINAZIONE DSG N° 03827/2019 del 18/12/2019

N° DetSet 00272/2019 del 18/12/2019

Dirigente: MARIA ANGELA ETTORRE

OGGETTO: Conferimento incarico legale per assistenza giudiziale in merito al recupero dei

crediti, in esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. 368 del 08.08.2019.

PREMESSO che:

– il Comune di Matera nell’anno 2004 è stato oggetto di verifica ispettiva da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) al termine del quale veniva depositata

apposita relazione, nelle quale venivano formulati, come di consueto alcuni rilievi e situazioni di irregolarità e/o di criticità chiedendo di comunicare alla Ragioneria dello Stato

eventuali considerazioni e notizie circa le iniziative ed i provvedimenti adottati in merito a ciascuno dei punti indicati nell’elenco agli atti di questo Servizio Personale nonché

su quanto comunque evidenziato nella relazione ispettiva;

– tra le voci indicate nell’alveo delle irregolarità e delle disfunzioni emerse nel corso della verifica ispettiva si annovera l’indebita corresponsione di somme ai dirigenti

derivante dalla mancata riduzione dell’indennità di posizione in corrispondenza dell’aumento dello stipendio tabellare e il mancato rispetto del principio di onnicomprensività

della retribuzione accessoria dei dirigenti;

– l’Ente ha formulato le proprie controdeduzioni in data 04 aprile 2006 prot. n. 19761, provvedendo ad inoltrare altresì, in data 22.09.2006, prot. n. 50998 e in data

30.10.2006 prot. n.58962, ulteriori provvedimenti a titolo di integrazione documentale in merito alle contestazioni avanzate, tali controdeduzioni sono state riscontrate con

nota MEF 30.10.2007 prot. n.135578, che ha confermato alcuni dei precedenti rilievi invitando l’Amministrazione a procedere al recupero delle somme indebitamente

corrisposte relativamente ad uno dei rilievi e rimettendo la definizione di altre irregolarità alle determinazioni della Magistratura contabile;

CONSIDERATO che:

– alcuni dirigenti che risultano aver percepito somme non dovute, per le ragioni sopra specificate, non sono più in servizio presso il Comune;

– ai suddetti Dirigenti e a quelli ancora in servizio sono state già inviate richieste di restituzione delle somme non dovute con contestuali costituzioni in mora;

VISTA la nota in data 29.07.2019, prot. n.1571 della Procura Regionale della Corte dei Conti, con la quale, la medesima Procura, ha concluso che “l’eventuale maturare della

prescrizione del diritto del Comune al recupero delle somme percepite dai dipendenti, qualora indebitamente erogate, sarebbe, a sua volta, fatto suscettibile di scrutinio da

questa Procura, come eventuale fonte di responsabilità amministrativo-contabile in capo ai soggetti cui tale inutile decorso del tempo debba addebitarsi”;

VISTA la nota a firma del Sindaco in data 01.08.2019, con la quale si dà mandato al Segretario Generale di procedere al recupero;

APPURATO che, come accertato e contestato dal Servizio ispettivo della Ragioneria Generale dello Stato, la somma in questione si assume indebitamente corrisposta e che

nessun effetto hanno sortito le richieste di restituzione delle maggiori somme non dovute;

CONSIDERATO che il Dirigente Avvocato interno, con nota del 04.07.2019, prot. n. 53680, ha comunicato che: “per quanto concerne il possibile conflitto di interessi, ove

dovesse ritenersi di dare seguito giudiziale all’Azione di recupero nei confronti dei dirigenti, ragioni di opportunità consiglierebbero di affidare l’intero contenzioso ad altro

Avvocato attesa l’identicità della questione inerente la sottoscritta con quella degli altri Dirigenti”;

RILEVATO che, i Dirigenti del Comune, benchè sollecitati in più occasioni, non hanno inteso restituire le somme contestate e pertanto la Giunta Comunale ha dato avvio alle

azioni di recupero delle somme indebitamente percepite dai dirigenti medesimi in esito alla verifica ispettiva da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze (M.E.F.);

ATTESO che, tali azioni di recupero, sono state formalmente avviate mediante l’adozione della Delibera di Giunta Comunale numero 368 del 08.08.2019 avente ad oggetto

“Ispezione M.E.F. anno 2004. Determinazioni”;

RILEVATO che una parte delle somme da recuperare ammonta a circa € 213.936,85 e i dirigenti coinvolti, alcuni dei quali non più dipendenti dell’Ente, nei confronti dei quali

occorre avviare le dovute azioni sono n. 17 di cui n. 11, non più in servizio presso il Comune di Matera (somme da recuperare pari ad € 118.660,92), e n. 6 tutt’ora dipendenti

dell’Ente (somme da recuperare pari ad € 95.275,93);

RILEVATO inoltre che occorre valutare la posizione di n. 2 ex. Segretari Generali del Comune, in servizio rispettivamente dal 12.02.2003 al 10.11.2004 e dal 24.01.2005 al

31.07.2008, che hanno beneficiato a titolo di galleggiamento della maggiorazione dell’indennità di posizione per un totale di € 124.635,64;

EVIDENZIATO che su un’altra delle posizioni attenzionate dal MEF è in corso procedura di esecuzione attivata dallo Studio Legale Prof. Avv. Domenico Garofalo per il

recupero della somma di € 75.321,39;

ATTESO quanto sopra, il Comune di Matera, in conformità a quanto disposto dall’articolo 36 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., mediante consultazione di due

operatori economici, ed al fine di provvedere all’affidamento dell’assistenza giudiziale avente in oggetto il recupero dei crediti, in esecuzione della delibera di Giunta

Comunale numero 368 del 08.08.2019, con le seguenti note:

– prot. n. 95354/2019 del 29.11.2019 inviata allo Studio Legale degli Avv.ti Federica Romani ed Ettore Sbarra sito in Via Egnatia n. 15 – Bari;

– prot. n. 35367/2019 del 29.11.2019 inviata allo Studio Legale dell’Avv.to Elio Vulpis sito in C.so V.Emanuele n. 143 – Bari;

ha provveduto ad interpellare n. 2 studi legali specializzati in materia di Diritto del Lavoro, chiedendo loro, entro il termine del 09.12.2019, la formulazione di preventivo di

spesa per l’affidamento della rappresentanza in giudizio di che trattasi;

VISTA l’offerta pervenuta in data 09.12.2019 dallo Studio Legale degli Avv.ti Federica Romani ed Ettore Sbarra, ed acquisita al protocollo generale dell’Ente in data

10.12.2019 al n. 98261/2019, con la quale hanno formulato preventivo per € 41.148,38 (oltre accessori come per Legge);

RILEVATO pertanto che con mail del 12.12.2019 è stato richiesto all’unico operatore disponibile un ribasso sull’offerta presentata;

VISTO il riscontro pervenuto in data 13.12.2019 dallo Studio Legale degli Avv.ti Federica Romani ed Ettore Sbarra, ed acquisito al protocollo generale dell’Ente al n.

99932/2019, con il quale l’importo preventivato è stato ribassato ad € 39.500,00 (oltre accessori come per Legge), per l’assistenza giudiziale all’Ente, così nel dettaglio:

Onorari € 39.500,00

Spese Generali ex art. 13 (15% su onorari) € 5.925,00

Cassa Avvocati (4%) € 1.817,00

Totale imponibile € 47.242,00

Iva 22% su imponibile € 10.393,24

Totale € 57.635,24

RITENUTO pertanto necessario, per i motivi suesposti, provvedere ad impegnare la somma di € 57.635,24=, omnicomprensiva di oneri è spese, da impegnare al capitolo

780/2 del bilancio 2019:

ACQUISITO il CIG – Z5B2B3623C;

Tutto ciò premesso si propone al Segretario Generale l’assunzione del relativo provvedimento di approvazione

Rosanna Guida

Il SEGRETARIO GENERALE

– Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

– Visto l’art.17 del D.Lgs. n.165/2001;

– Visto il Regolamento di Contabilità;

– Visto il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016;

DSG N° 03827/2019 del 18/12/2019