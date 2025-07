Sindaco Miglionico a dar man forte durante un incendio

Con gli incendi non si scherza e quando si ha la responsabilità di una comunità tempestività e senso di responsabilità contribuiscono, e non poco, a evitare danni a persone e cose. Non ci ha pensato due volte e insieme a volontari della protezione civile il sindaco di Miglionico (Matera), Giulio Traietta, è intervenuto lungo la estramurale dell’abitato- contrada sotto il Convento- dove si era propagato un incendio boschivo. E qui in attesa dell’arrivo di uomini e mezzi dei Vigili del Fuoco, giunti poco dopo, ha invitato alla calma la gente, preoccupandosi delle persone disabili, costrette in casa e a invitare quanti erano per strada a raggiungere luoghi sicuri.



”Un sindaco deve preoccuparsi dei cittadini anche in situazioni di rischio come quella di oggi -ha detto Traietta. Ringraziamo i vigili del Fuoco per aver arginato prontamente le fiamme , i volontari e i cittadini per aver mostrato responsabilità in una fase difficile della stagione estiva, caratterizzata dal rischio incendi e dalle elevate temperature”. Al termine dell’intervento Traietta ha rassicurato la moglie,che lo aveva chiamato più volte al telefonino, inviandole la foto di una mano (la sua) sporca di fumo.