Nel mio ultimo viaggio a Calciano, in occasione della giornata dei morti, il 2 novembre, ho voluto fare una piccola deviazione verso la stazione di Ferrandina, per la quale mi ero interessato negli anni passati attraverso il CIACP (Centro di Iniziativa e Analisi Culturale e Politica). Avevamo denunziato lo scandalo tutto italiano di una stazione messa a nuovo come una piccola stazione Termini e poi abbandonata alla mercé di tutti. Chiusi i bagni, chiusa la sala d’attesa, chiusa la fontanina che una volta dava acqua… Eliminato ogni segno di civiltà, era uno squallore indescrivibile, con seri pericoli per chi, arrivando soprattutto di sera, non trovava il collegamento per Matera e per i paesi circostanti. Giungemmo persino a ipotizzare, per ragioni di sicurezza, la installazione di un centro di polizia. Stesso discorso, o quasi, facevamo per lo Scalo di Grassano.

In tempi più recenti, istituita l’Associazione Matera-Ferrovia Nazionale, abbiamo continuato la battaglia, segnalando lo stato di abbandono della stazione di Ferrandina, con in aggiunta il dissesto del piazzale antistante, dove il viaggiatore, per essere sicuro di poter tornare a casa, parcheggiava la sua auto privata. Dopo una pioggia, era un lago; altrimenti era il polverone.

Le pressioni esercitare da Matera-Ferrovia Nazionale, sia presso la Regione, sia presso RFI, sia presso il comune di Ferrandina, mi dissero aver sortito effetto. Infatti, si era proceduto alla bitumazione del piazzale, al deflusso delle acque e si era aperto persino un bar. Funzionavano la sala d’attesa e i bagni. Erano stati disegnati stalli per la sosta dei pullman e per le auto private.

Il 2 novembre, però, non ho trovato segni del bar. Essendo di passaggio, non sono andato a controllare sala d’attesa e bagni. Ma l’immagine del deserto è rimasta intera. Anzi… Non sappiamo a chi e come sono stati affidati i lavori di sistemazione della stazione; non ho idea di quali possano essere stati i criteri seguiti da architetti o ingegneri o urbanisti o tecnici che siano, cui è stato affidato il compito di “allestire” il piazzale.

Al deserto della stazione – ché deserta rimane, perché non c’è ombra di vita (vedi foto) -, si aggiunge il deserto creato ora da monticcioli di non so quale dura sostanza, a simulazione di “dune” grigie e nude, argillose, una delle quali, nel piazzale, dovrebbe fungere da rotatoria! Alcuni di questi monticcioli sono stati sparsi anche davanti alle entrate e ai cancelli della stazione, costituendo un effettivo impedimento a chi si deve trascinare valigie e trolley. Non si capisce in che cosa quei monticcioli possano dirsi ornamento.

Due cose, però, mi hanno particolarmente impressionato. Seduto su uno di quei monticcioli un migrante, come un Tuareg nel deserto, seduto, fermo, guardava lontano, forse pensando al suo paese, come un uomo perdutosi nella solitudine e nella sofferenza. Con le ginocchia tra le braccia, mi sembrava parlasse tra sé e sé. Devo confessare di essermi vergognato per non essermi fermato a chiedergli se aveva bisogno di qualcosa.

A maggior disdoro, alzando lo sguardo alto sulla stazione, a caratteri non grandi ma grandissimi, maiuscoli, si legge, come ancora da foto, ALIENS WELCOME. A chi è indirizzato quel saluto? Mi dicono che è stata una delle tante “belle trovate” forniteci, in dieci anni, dalla Fondazione Matera Basilicata 2019. Un amico, nel passato, mi aveva mandato la foto in oggetto, che segnalai come una enormità, offensiva per chi scende a Ferrandina Scalo. La ripropongo. La stazione di Ferrandina Scalo è una stazione per il povero Tuareg seduto sulla “duna”? O è un invito a non fermarsi?

Siamo alle solite. Innanzitutto la lingua inglese. Si può pensare che, essendo straniera, è equivoca per tutti, ma non per gli inglesi e gli stranieri in genere. Ma così non è. Come diceva Levi Strauss, le parole tutte non significano solo per il contenuto, ma anche per il suono, cioè per la suggestione che creano e che le accompagna. Aliens, ormai, non può non far pensare agli alieni… mostruosi extraterrestri. E tutto diventa buffo e di cattivo gusto, se non offensivo. Non farebbe meraviglia se il viaggiatore, appena arrivato, è immediatamente preso dalla tentazione di scappare via, con un treno in senso contrario, verso aree civili. E’ notevole, infatti, come da foto, che la parola ALIEN fu utilizzata come titolo di un film horror!

Ora Ferrandina ha un nuovo Sindaco e una nuova Amministrazione. Deve assolutamente provvedere a cancellare quella assurda scritta e, in tutti i modi, deve adoperarsi per riaprire alla civiltà la stazione del suo Comune. Stonano, per esempio, anche i graffiti multicolori, alternativi essi pure, assolutamente dissonanti con la “serietà” di una stazione. Quanto al piazzale, fosse stato deciso da noi, avremmo simulato, al centro, la vasca di un frantoio. Ci vuole molto a pensarci?

A volerlo, si potrebbe subito correre al riparo. Scavata la parte centrale della “duna” – quella che fa da rotatoria – , la si potrebbe riempire di terra e piantarvi un solenne albero d’ulivo, albero della pace. Questo significa adattarsi all’ambiente! Non sarò io, materano, a ricordare al Sindaco Lisanti che Ferrandina è la città dell’olio e dell’ulivo e che, appena qualche mese fa, sono stati scoperti resti di un frantoio dell’età magnogreca! Ma per ora, via almeno quell’ALIENS WELCOME, caro Sindaco. Togliamoci di dosso il ridicolo!

PS. Caro Sindaco, vige, da noi, il pessimo costume di non rispondere alle segnalazioni dei cittadini. Il furbesco motto utilizzato dagli amministratori è: ”Il detto dura tre giorni”. Lei è giovane. Vogliamo cambiare rotta e rispondere ai cittadini? Vogliamo imparare a tenere un dialogo con loro? Si può pretendere una risposta a questa nostra segnalazione ed esortazione? Grazie.