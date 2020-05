Se ne parla da due consiliature comunali e passa …ma della caserma della Polizia Locale di Matera , come si dice oggi, c’è traccia in un progetto di là da venire che sarà realizzata con la prossima amministrazione comunale nel progetto di aula consiliare, annessa al Palazzo Municipale di via Aldo Moro. Quando? Quelli richiesti dai tempi tecnici. Ma i vigili urbani, rappresentati dalle segreterie della Funzione pubblica di Cgil e Uil, non ci stanno e insistono affinchè si metta fine ai repentini cambi di destinazione d’uso passati negli anni da piazza Tre Torri agli angusti spazi di promiscuità del Palazzo via Aldo Moro – alle ipotesi via via cangianti della ex scuola Media Alessandro Volta e poi all’ex sede dell’Unibas di via Lazzazzera. Senz’altro la migliore sotto l’aspetto logistico e funzionale. Ma a rompere le uova nel paniere sono venuti i progetti di Polo Museale che ha scalzato quello di scuola cinematografica presso la media Volta e a sua volta ha scalzato quella della Polizia Municipale nella ex sede Unibas. L’Amministrazione comunale aveva pensato di recuperare gli immobili di Piazza Tre Torri, acquistando anche i garages. Ma la cosa non è andata a buon fine. E allora rinvio della nuova caserma nell progetto di sala consiliare, dopo la parentesi non certo esaltante dell’aula Pasolini in via Sallustio. Restano ancora una volta fuori i vigili urbani, costretti in spazi non idonei sotto tutti i punti di vista. I sindacati insistono sulla priorità e sugli impegni presi per l’ex sede Unibas di via Lazzazzera.L’Amministrazione comunale farà marcia indietro? La Caserma dei Vigili Urbani riuscirà nell’impresa di trasferire altrove un progetto culturale seguito passo passo finora? Nella ricognizione degli immobili che devono tornare al Comune dopo il silenzio di Matera 2019 si possono trovare alternative? Attendiamo risposte.

Matera lì 11 aprile 2020

Al Sindaco del Comune di Matera

Ai mezzi di informazione

La Cgil e Uil di Matera, unitamente alle categorie Fp Cgil e Uil Fp esprimono contrarietà nel merito e nel metodo sulla volontà del Sindaco di cambiare nuovamente l’allocazione del comando dei vigili urbani di Matera.

Infatti, con un metodo singolare e scorretto da un punto di vista amministrativo, il Sindaco di Matera, ha ritenuto annunciare a mezzo stampa l’intenzione di annullare la destinazione del comando della polizia municipale presso lo stabile di via Lazazzera, già sede dell’Università di Basilicata, e di assegnarlo alla scuola del cinema andando in deroga alla:

· delibera di Giunta Comunale n. 483 del 14 dicembre 2018, mai revocata, che individua come sede del Comando i locali siti in via Lazazzera della ex Università della Basilicata,

· delibera della Giunta Comunale del 27/02/2020 con la quale venne approvato il protocollo dintesa tra il Comune di Matera e la UIRNet S.p.A. per la realizzazione del Progetto T.R.A.C.E. con il quale si prevedeva la collocazione della sala di controllo del progetto presso i locali del Comune siti in Matera alla Via Lazazzera;

· delibera del Consiglio Comunale n. 84 del 30712/2019 con la quale venne approvato il – Programma Triennale dei lavori pubblici 2020-2022 ed il relativo elenco dove, tra le opere previste nell’annualità 2020, rientra l’intervento alla ex scuola Alessandro Volta per ospitare la Sezione del Centro Nazionale di Sperimentazione Cinematografica con un investimento di 2,4 milioni.

In questo modo, al Corpo di Polizia Locale di Matera viene inflitto un altro colpo mortale incuranti che si tratti di un settore strategico del servizio pubblico al cittadino, portandolo nel “teatro dell’assurdo” dove l’allocazione del comando viene trattata come un pacco postale palleggiato ripetutamente tra Piazza tre Torri, il Municipio, Via Lazazzera per tornare nuovamente a Piazza Tre Torri ed infine ancora una volta presso il Municipio. che, per vedersi assegnare una sede, debba assistere ad un balletto senza fine

Il paradosso si completa considerando che quest’ultima decisione del Sindaco acquisita attraverso i mezzi di stampa, in barba alle suddette delibere della Giunta e Consiglio comunale, autorizza il dirigente di settore ad emanare un atto dirigenziale con il quale destina i locali di Via Lazazzera alla Scuola Cinematografica, affida l’incarico e precisa l’impegno economico.

Ma nel mentre, imperversa la confusione amministrativa e probabilmente anche quella legale, gli Uffici della Polizia Locale continueranno ad essere ubicati al piano terra della sede comunale, in locali ristretti, privi di spogliatoi, inidonei a garantire le misure di sicurezza necessarie per la custodia delle armi, dei mezzi e delle attrezzature in dotazione agli Agenti di P.L. come “……..evidenziata nella nota del Dirigente del Settore Polizia Locale, prot. 9880/18/PL del 07.12.2018”.

Pertanto, le scriventi OO.SS. confederali e di categorie chiedono al Sindaco di Matera di ripristinare l’iter amministrativo ritirando la determina dirigenziale di assegnazione dei locali comunali di Via Lazazzera alla Scuola di Cinematografia e dare corso all’attuazione delle delibere di Giunta e Consiglio comunale.

In caso di mancato accoglimento si provvederà agli approfondimenti di merito e procedurali non escludendo eventuali contenziosi.

Cgil Matera – Eustachio Nicoletti Uil Matera –Bruno Di Cuia

Fp Cgil – Giulia Adduce Uil Fpl – Franco Coppola