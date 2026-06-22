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Cronaca

Sindaco, incontriamoci e si metta ”in gioco’ con noi per Matera

Franco Martina
Di Franco Martina

Emanuele Cristallo, conosciuto come ”Zio Ludovico”, quell’uomo che pedala più velocemente di una ”Lumaca”, la ludoteca dalle mille trovate, contatti e progetti che, oltre a far giocare grandi e piccini,scava tra le pieghe del disagio, della disaffezione e via con tante dis-tonie, che limitano le possibilità di inclusione sociale e di tenere più unita possibile la società materana dai rioni Sassi, al Piano, ai quartieri e ai borghi. E la lettera aperta, inviata al sindaco Antonio Nicoletti, alla giunta e al consiglio comunale,suona allo stesso tempo come rimprovero per il nulla che è seguito a incontri e inviti a partecipare, quantomeno ad ascoltare così si può fare per il bene comune- fatto di persone, famiglie, comunità- per evitare pericolose derive. E allora Zio Ludovico suona la campanella di un nuovo incontro. Scegliete pure il luogo, al chiuso, nella sala Mandela, in quella del consiglio Pier Paolo Pasolini, nella ludoteca ”La Lumaca” o all’aperto.’Non chiediamo favori.scrive zio Ludovico- né è nostra intenzione attaccare qualcuno, semplicemente ci stanno a cuore le famiglie e le loro difficoltà, disagi, sofferenze. Scriviamo perché abbiamo in mano un dato che nessuna appartenenza politica può smentire, e perché Matera merita una proposta educativa fondata su evidenze, non su distribuzione casuale di attenzione e risorse. Vi chiediamo, pubblicamente, un riscontro concreto alle proposte presentate, e un impegno chiaro su come questa Amministrazione intende investire, davvero, sull’educazione dei più giovani.

LETTERA APERTA
Al Sindaco Antonio Nicoletti, alla Giunta e al Consiglio Comunale della città di Matera,
Mentre la città discute ancora delle parole rivolte dal Sindaco ai ragazzi durante la Festa dello Studente, noi vorremmo uscire dall’effetto mediatico e richiamare l’attenzione su qualcosa di più sostanziale, ossia su cosa facciamo tutti assieme, Amministrazione e cittadini, per gli adolescenti della nostra città.
Da oltre sette anni Zio Ludovico APS lavora a Matera nell’educazione attraverso il gioco. Da quattro, attraverso la ludoteca LUMACA, lo facciamo con continuità e competenza, e da pochi giorni anche con una prova scientifica: una ricerca condotta con l’Università degli Studi di Padova su 205 adolescenti dimostra, con significatività statistica, che il nostro modello modifica in modo misurabile l’autoregolazione emotiva e il comportamento prosociale dei ragazzi. I risultati saranno pubblicati in una rivista scientifica.
In questi anni abbiamo scelto di dare credito all’Amministrazione attraverso azioni concrete.

L’11 novembre 2025 (prot. 0118548/2025), dopo aver condotto gratuitamente per l’ente, su richiesta degli stessi Servizi Sociali comunali, dei laboratori di sostegno alla genitorialità, Vi abbiamo trasmesso la relazione dei risultati insieme a una proposta di partnership strutturale per un centro educativo permanente. Nessuna risposta.
Il Comune ha concesso il patrocinio a “FederludoCON 2026” (Determinazione RCG 191/2026), convention nazionale che ha portato a Matera oltre venti associazioni da tutta Italia, ospitata anche nella sede di LUMACA. Sapevate dell’evento. Vi abbiamo invitati. Nessun riscontro.
Il 3 febbraio 2026 (prot. 0010128/2026) abbiamo richiesto un incontro all’Assessora alla Cultura. L’incontro si è svolto. Non è seguita alcuna iniziativa concreta.
Il 16 febbraio 2026 (prot. 0015117/2026) Vi abbiamo presentato una proposta dettagliata per co-progettare la partecipazione al bando regionale “Un Parco in ogni Comune” — 3.275.000 € disponibili, fino a 150.000 € per progetto, copertura al 100% delle spese. Non Vi chiedevamo soldi: Vi indicavamo dove trovarli. Nessuna risposta.
Lo scorso 16 giugno Vi abbiamo invitato formalmente alla restituzione pubblica dei risultati scientifici. Nessuna risposta.
Sette mesi, cinque tentativi documentati, zero riscontri sostanziali. Non è un’offesa a noi, che possiamo tollerare tali distrazioni, ma è un colpo alle speranze di educatori e ragazzi, che aspettano che noi grandi ci accorgiamo di loro e ne ascoltiamo la voce.
Quello che chiediamo e facciamo non riguarda solo un’associazione: riguarda il ruolo che gioco e aggregazione hanno nel costruire comunità, vero argine contro isolamento, ansia e disagio giovanile. Si deve amare il benessere dei cittadini, prima di amare la città.

Non chiediamo favori, né è nostra intenzione attaccare qualcuno, semplicemente ci stanno a cuore le famiglie e le loro difficoltà, disagi, sofferenze. Scriviamo perché abbiamo in mano un dato che nessuna appartenenza politica può smentire, e perché Matera merita una proposta educativa fondata su evidenze, non su distribuzione casuale di attenzione e risorse. Vi chiediamo, pubblicamente, un riscontro concreto alle proposte presentate, e un impegno chiaro su come questa Amministrazione intende investire, davvero, sull’educazione dei più giovani.
Auspichiamo, nell’interesse della collettività, un incontro con l’Amministrazione per confrontare proposte, ipotesi e soluzioni che possano alleviare il gravame che pesa sulle spalle di bambini, ragazzi, genitori, scuola.
Emanuele Cristallo
Legale Rappresentante – Zio Ludovico APS

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