Sindaco di Pisticci: in via di soluzione le problematiche del trasporto scolastico

Con una breve nota, il sindaco del Comune di Pisticci, Domenico Albano, interviene i n merito alla funzionalità del servizio di trasporto scolastico comunale a seguito delle problematiche sollevata nei giorni scorsi dalla lettera aperta di una famiglia di Pisticci, pubblicata sulla stampa locale. Il primo cittadino interviene “per ribadire l’impegno dell’Amministrazione ad assicurare un servizio efficiente per tutti gli studenti”. nello specifico, scrive Albano “In merito al servizio di trasporto scolastico e ai tanti commenti che si sono susseguiti, voglio rassicurare gli utenti e cittadini precisando che l’Ufficio Scuola preposto è a lavoro da tempo sulle tante problematiche annesse al servizio.

Alcune sono state risolte in questi giorni. Infatti il servizio di trasporto alunni con disabilità, per e da Pisticci, sarà avviato da martedì 29 ottobre, dal lunedì al sabato.

Altre criticità connesse al servizio sono in via di risoluzione.

L’obiettivo di questa Amministrazione, per il quale l’ufficio si sta adoperando già da tempo, è garantire il servizio di trasporto scolastico al maggior numero di utenti“.

