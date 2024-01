Sindaco di Ginosa: sospendere la decisione di spostare Neuropsichiatria infantile

“Sono rimasto volontariamente in silenzio proprio per approfondire meglio la questione, evitando di buttarla sul piano politico o, peggio ancora, campanilistico. Stamattina ho incontrato e ascoltato i rappresentanti delle famiglie che usufruiscono del servizio. Le modalità con cui è stata presa questa decisione di spostamento del servizio di neuropsichiatria infantile da Ginosa a Mottola sono totalmente da contestare, nonostante sia consapevole che vi sia la necessità di garantirlo in entrambe le località>>.

Così il sindaco di Ginosa, Vito Parisi.

<<Ho già chiesto la scorsa settimana un incontro, che formalizzerò nelle prossime ore, al Direttore Generale dell’ASL di Taranto, Gregorio Colacicco, che ha dato la propria disponibilità – prosegue Parisi – in tale occasione, mi è stato riferito che il servizio di neuropsichiatria infantile sarà comunque garantito presso il Poliambulatorio per due giorni a settimana.

Come anticipato stamattina, farò di tutto per quanto di mia competenza per sospendere questa decisione ed evitare tagli del servizio, perché credo che oggi non ci siano le condizioni per poterlo fare.

Nel frattempo, occorre lavorare su delle alternative e su una riprogrammazione che non generi disservizi per i cittadini, con un approccio totalmente differente rispetto a quanto accaduto negli ultimi giorni.

In qualità di sindaco e di autorità sanitaria, garantisco la mia piena disponibilità, anche alla luce della forte collaborazione che c’è stata tra Comune e ASL per l’avvio dei cantieri in ambito sanitario grazie ai fondi PNRR>>.