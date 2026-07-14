Sindacati chiedono incontro a Sindaco Matera su vertenza CallMat, prima del tavolo a Roma del 29 luglio.

Le Segreterie Regionali di SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILFPC e UGL Telecomunicazioni -con un comunicato unitario- “chiedono formalmente al Sindaco di Matera, Antonio Nicoletti, di ricevere con urgenza una delegazione sindacale prima del tavolo convocato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy per il prossimo 29 luglio, affinché l’Amministrazione comunale possa condividere e sostenere, insieme alle organizzazioni sindacali e ai lavoratori, una posizione forte e unitaria a difesa dell’occupazione e del futuro industriale del territorio. “Quella del 29 luglio rappresenta -si legge nella nota- un appuntamento decisivo per il futuro di oltre 350 lavoratrici e lavoratori di CallMat e delle loro famiglie. Per questo riteniamo indispensabile che tutta la città di Matera faccia fronte comune. Chiediamo al Sindaco Nicoletti di riceverci nei prossimi giorni per fare il punto sulla vertenza e costruire insieme una posizione istituzionale condivisa che accompagni il confronto al MIMIT.” Le Organizzazioni Sindacali riconoscono e apprezzano il lavoro svolto dalla Regione Basilicata, che ha recentemente rafforzato il bando “#BasilImpresaInvestimenti”, mettendo a disposizione importanti risorse per favorire nuovi investimenti e creare opportunità occupazionali per i lavoratori coinvolti nella vertenza: “Prendiamo atto con favore dell’impegno profuso dalla Regione Basilicata e dall’Assessore allo Sviluppo Economico Francesco Cupparo, che continua a mettere in campo strumenti concreti per favorire investimenti, innovazione e nuove opportunità occupazionali. È un’iniziativa significativa che dimostra come le istituzioni possano svolgere un ruolo attivo nella tutela del lavoro e nella costruzione di nuove prospettive di sviluppo per il territorio.” Le Segreterie regionali ribadiscono che la vertenza CallMat non riguarda esclusivamente i dipendenti dell’azienda: “Questa è una vertenza che coinvolge l’intera Matera e tutta la Basilicata. Difendere oltre 350 posti di lavoro significa salvaguardare centinaia di famiglie, sostenere il tessuto produttivo locale, preservare l’indotto economico e rafforzare la credibilità di un territorio che vuole continuare ad attrarre investimenti, innovazione e occupazione qualificata.” Per questo motivo le Organizzazioni Sindacali rivolgono un appello al primo cittadino della città dei Sassi: “Chiediamo al Sindaco Nicoletti di farsi promotore, insieme alle organizzazioni sindacali, di una forte iniziativa istituzionale che accompagni il tavolo del 29 luglio. Matera deve presentarsi unita, con la forza delle proprie istituzioni, delle parti sociali e dei lavoratori. Solo facendo squadra sarà possibile sostenere con maggiore autorevolezza le ragioni di una vertenza che rappresenta una priorità assoluta per il futuro occupazionale della città.” Le Organizzazioni Sindacali confermano inoltre che il 29 luglio saranno presenti a Roma con una numerosa delegazione di lavoratrici e lavoratori, dando nuovamente vita a un presidio davanti alla sede del Ministero. “Ci presenteremo al MIMIT ancora più uniti, determinati e compatti, insieme alle lavoratrici e ai lavoratori che in questi mesi hanno dimostrato grande dignità, responsabilità e senso di appartenenza. Saremo presenti per difendere il lavoro, la continuità produttiva e il futuro industriale di Matera, nella convinzione che l’occupazione debba rappresentare una priorità assoluta nell’agenda del Governo. Le lavoratrici e i lavoratori di CallMat meritano rispetto, certezze e una prospettiva concreta. Chiediamo al Sindaco Antonio Nicoletti di continuare a starci vicino, come ha sempre fatto sin dal suo insediamento, accompagnando questa vertenza con la sensibilità istituzionale e l’attenzione che ha finora dimostrato. Oggi più che mai è fondamentale che il Comune di Matera sia al fianco dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali. Difendere oltre 350 posti di lavoro significa difendere il futuro economico, sociale e produttivo della città e dell’intera Basilicata. Le istituzioni hanno il dovere di parlare con una sola voce quando è in gioco il lavoro. Noi continueremo a fare la nostra parte, con responsabilità, determinazione e spirito unitario, fino al raggiungimento di una soluzione stabile, concreta e dignitosa per tutti i lavoratori e le loro famiglie.” Anna Russelli -Segretaria Regionale SLC-CGIL Basilicata; Vincenzo Piccinni -Segretario Regionale FISTEL-CISL Basilicata; Giovanni Letterelli – Segretario Regionale UILFPC Basilicata; Pino Giordano – Segretario Regionale UGL Telecomunicazioni Basilicata.

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