Simonetti: Unibas perde colpi? Basta sprechi. E facciamo tornare i cervelli

Senza eccellenze, e sono tanti i nostri ragazzi che preferiscono studiare altrove e lì restano, arricchendo economie di altre regioni e di altri Paesi, si fanno tanti passi indietro e serve a poco la giustificazione del calo demografico diffuso. E allora occorre cambiare strategia. A dirlo è Pietro Simonetti (Ceres) che mette la mano nella piaga sulla perdita di iscritti all’Unibas,, tirando fuori la metafora dell’aereo che non vola e il paradosso dei fori di proiettile sulla carlinga, superabili potenziando il motore del buon senso e della programmazione mirata. Le autocelebrazioni servono a poco se i dati sono impietosi e se si continua in investimenti dal corto respiro e incomprensibili, come la creazione della facoltà di medicina a numero chiuso con tutti i limiti che la cosa comporta e un investimento di 60 milioni di euro per un dodicennio…La Sanità di Basilicata ha bisogno di altro. Certo se si fosse investito in una facoltà di veterinaria, avremmo legato ambiente, agroalimentare e turismo e saremmo diventati una ‘’eccellenza’’ per tutto il Sud. E allora Simonetti parla con chiarezza: investiamo nei ritorni dei nostri ragazzi che fanno ricerca fuori regione. Si creino le condizioni per farli tornare. Semplice, ma forse a qualcuno non conviene…



UniBas: L’Aereo che Non Vola e il Paradosso dei “Fori Proiettile”.



Nelle ultime settimane,con ricerche e studi,e’aumentato l’interesse per disvelamento della difficile situazione in cui versa da anni l’Unibas.Sono emerse le forti criticita da tempo nascoste per interessi di gruppi e dei giulari del clientelismo,delle creativita’,e dei gestori di convegni e della reclame

C’è un’immagine potente che circola tra gli statistici, nota come il Paradosso di

Wald. Durante la Seconda Guerra Mondiale, si studiavano gli aerei che tornavano dal fronte pieni di buchi di proiettile sulle ali. I generali volevano rinforzare quelle zone, ma lo scienziato Abraham Wald li fermò: “Dovete rinforzare i motori,” disse, “perché gli aerei colpiti lì non sono tornati affatto”.

Oggi, guardando ai dati dell’Università della Basilicata e alle recenti “difese d’ufficio” dei vertici dell’ateneo, sembra di assistere allo stesso tragico errore di valutazione. L’UniBas celebra con orgoglio i propri “fori sulle ali”: il basso costo degli affitti, il rapporto diretto docente-studente e il 70% di esenzioni dalle tasse. Ma ignora il motore in fiamme: il 78% degli studenti lucani che l’aereo UniBas non l’hanno nemmeno preso, o ne sono stati paracadutati fuori.



Il miraggio del “Welfare Accademico”

L’articolo di propaganda uscito recentemente dipinge l’ateneo come un “volano di sviluppo”. Si citano 30 milioni di euro risparmiati dalle famiglie lucane. Ma è un calcolo che nasconde una verità amara: l’UniBas si sta trasformando in un ammortizzatore sociale per chi non ha le possibilità economiche di emigrare. Non è un centro di eccellenza, è un “parcheggio di prossimità”.

Mentre in Puglia e Campania i grandi atenei soffrono la fuga, mantengono comunque una capacità d’attrazione nazionale. L’UniBas, invece, è un ecosistema chiuso che sopravvive artificialmente grazie anche al polmone d’acciaio delle royalties ENI. Senza quei milioni versati dal settore petrolifero, l’ateneo avrebbe chiuso i battenti da tempo.

Il legame problematico: Scienza o Greenwashing?

C’è poi una questione decisiva che l’ateneo finge di non vedere. Dipendere finanziariamente anche dal colosso estrattivo significa, di fatto, barattare l’autonomia intellettuale con la sopravvivenza. Come può un’università essere “sentinella” contro le ecomafie, i disastri ambientali e le mancate bonifiche se il suo bilancio è tenuto sostanziamente in piedi proprio da chi quegli impatti li genera?

Il rischio è che la ricerca diventi una forma di greenwashing accademico, dove si formano ingegneri e tecnici in un recinto dorato, salvo poi vederli scappare (nel 70% dei casi, dati Bankitalia alla mano) verso il Nord. Stiamo finanziando con soldi lucani.



Una spirale a perdere

L’UniBas oggi soffre di ipertrofia: troppe sedi per aule semivuote, un rapporto docenti-studenti che non è “attenzione alla persona” ma eccesso di organico rispetto all’utenza reale, e immobilizzazioni immobiliari che sono zavorre sul bilancio.

Continuare a premiare questa bassa performance con ulteriori fondi pubblici è un azzardo. Se l’ateneo non è in grado di scalare le classifiche CENSIS o di comparire nei report internazionali (come il Times Higher Education), non va “aiutato”: va messo davanti alle proprie responsabilità.



La proposta: Smettere di rinforzare le ali e sostenere un gruppo dirigente affini prevalentemente impegnato nella convegnistica,reclame,convenzioni e consulenze seza ricadute.

È ora di cambiare strategia. Invece di investire milioni per tenere in piedi un “carrozzone assistenziale” che non convince nemmeno i lucani, perché non spostare anche quelle risorse su chi “non torna”?

• Penalità sulla performance: Tagli ai dipartimenti che non producono ricerca di serie A.

• Borse di studio d’eccellenza: Invece di pagare stipendi a docenti poco performanti, o cerchie di “eccellenza” autoreferenziali, usiamo quei fondi per mandare i nostri giovani migliori nelle top 10 università mondiali, a patto di riportare competenze sul territorio e agli studenti stranieri,cosi come accade in altri Atenei del Sud.



L’UniBas non ha bisogno di difese d’ufficio e marketing di propaganda di lusinghieri che siedono nelle istituzioni o nelle oranizzazioni della rappresentanza sociale sonnolenti o complici disamministrazione, ha bisogno di una scossa. Perché un aereo che resta a terra per paura di cadere non è un mezzo di trasporto: è solo un costoso monumento al declino che costa oltre 80 milioni nel 2025 che ha perso il 25% degli iscritti neegli ultimi 10 anni.

Occorre bloccare il declino di Unibas che fu istituito nel 1981 con decreto legge a seguito di una grande vertenza Basiicata ed una manifestazione Roma di 5000 Lucani.

Luciano Lama a nome della Federazione Cgil-Cisl-Uil,nella sala verde di Palazzo Chigi di istituire l’Ateno Lucano.Il Governo Forlani disse di si. Questo e’un fatto.

Pietro Simonetti

CSERES