Simona Corvino è la nuova coordinatrice Giovani Udc della provincia di Matera. E’ stata designata dal coordinatore provinciale Giovanni Angellino.

La neo segretaria, che ricopre anche il ruolo di commissario UDC a Bernalda, è laureata in giurisprudenza presso la città di Milano e praticante avvocato.

“Corvino -ha detto il commissario provinciale UDC Giovanni Angelino. è dotata delle qualità umane e delle competenze professionali necessarie per assumere questo ruolo e in lei ripongo la mia estrema fiducia: è una giovane donna che ha un cuore pulsante per la sua terra, un entusiasmo puro e fervente per l’evoluzione territoriale: combatte con passione per i diritti dei cittadini, denuncia le ingiustizie in ogni campo territoriale e ha un ruolo attivo nelle problematiche sociali; in sostanza, si rende portavoce delle necessità del popolo ed è sempre rivolta alla completa evoluzione e al progresso del nostro territorio. In lei identifico la candidata ideale per ricoprire questo rilevante ruolo”.

Corvino ha dichiarato: “Ringrazio Angelino per la possibilità di ricoprire questa carica. Sono onorata di accettare con estrema umiltà e entusiasmo questo ruolo fondamentale, in un partito libero da condizionamenti e incentrato sulla libera espressione della persona; in particolare, ritengo che i giovani costituiscono il pilastro della nostra società e rappresentano il fulcro futuristico del fondamento della nostra terra.

Non dimentichiamo che i nostri giovani, quotidianamente vivono in uno scenario arido di opportunità evolutive, pertanto, ritengo sia necessario renderli protagonisti attivi della nostra terra.

In sostanza, i giovani necessitano di essere aiutati, incentivati e incoraggiati; a tal proposito è necessaria una ricerca concreta di soluzioni, progetti, opportunità e iniziative produttive e innovative, per poter finalmente apportare un radicale e desiderato cambiamento all’interno delle dinamiche obsolete del nostro territorio.

Semplicemente, con forza e determinazione combatteremo per il nostro futuro”.