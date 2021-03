Un piccolo convoglio incrociato venerdì pomeriggio, 25 marzo, sulla statale 99 con una carrozza Fal in panne diretta in officina per essere rimessa a posto e tornare sui binari. La cosa ha destato,inevitabilmente curiosità, e una foto ci sta tutta per tornare a parlare di quella integrazione tra gomma e ferra, bus e treno che a Matera è rimasta tra le incompiute di Matera 2019. A Serra Rifusa per esempio. Tagli del nastro, cantieri e poi il consueto ”si vedrà”. Anche questo è turismo sostenibile…