Signori e signore, niente più tassa del 20%, ma investimenti in USA. Basta che mi diate soldi, soldi!

Con una ennesima giravolta, il tycoon biondo che bullizza il mondo, con un post comunica che: “Sulla base di colloqui estremamente produttivi con i leader del Medio Oriente, ho deciso di sostituire la tassa di rimborso del 20% agli Stati Uniti con accordi commerciali e di investimento che i vari Stati del Golfo stipuleranno con gli Stati Uniti stessi.” Aggiungendo che gli investimenti “saranno ingenti”. Alè! Insomma, parafrasando Mahmood, come sempre Trump:”Voleva solo soldi, soldi“! Ma quanto è buono Lui, quando pur lamentandosi -come un improbabile Calimero- che gli tocca proteggere Hormuz anche per “la Cina e altri Paesi”, aggiunge che “Non mi dispiace farlo, ma non è giusto“. Infine, sostenendo una narrazione fantasiosa che fa a pugni con la realtà fattuale, ha affermato che grazie agli Stati Uniti Hormuz è aperto e che il “petrolio scorre come mai prima“. Balle sesquipedali perchè in realtà Hormuz è chiuso grazie agli Stati uniti, prima era apertissimo e ci passavano tutti senza colpo ferire. Inoltre, come ricorda l’ANSA:”da martedì i prezzi del greggio sono saliti al massimo dell’ultimo mese sulla scia della nuova escalation nella regione con il Brent, punto di riferimento internazionale, arrivato a superare gli 87 dollari al barile.” Quando gli alleati di questo signore decideranno di dargli un calcio nel sedere, invitandolo a tornarsene a casa con armi e bagagli, sarà sempre troppo tardi per noi comuni mortali.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.