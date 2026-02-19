Signor Prefetto, Impegno comune per attività Vigili del Fuoco di Matera

Cambiano i rappresentanti di Governo alla guida della Provincia di Matera, con il benvenuta e gli auguri di buon lavoro al nero prefetto Maria Carolina Ippolito, ma esigenze e problemi dei Vigili del Fuoco restano e vanno affrontati con priorità e gradualità se si vogliono garantire, sul campo, servizi efficienti e a tutela della incolumità dei territori e delle comunità locali. Concetti che i rappresentanti sindacali della Fns Cisl di Basilicata, guidata da Luigi Sabatelli, hanno ribadito durante la visita del Prefetto (riportiamo il comunicato più avanti) al Comando provinciale di Matera E così l’annoso problema degli organici, fermo a un annuncio omnicomprensivo per tutte le forze dell’ordine, ma che non compensano i pensionamenti, attrezzature e mezzi, presidi territoriali da non lasciare scoperti o sotto organico viste le peculiarità del territorio materano e lucano nella lotta agli incendi e altra tipologia ricorrenti di calamità(frane,maltempo ecc), l’aumentata presenza turistica e altre specificità ed emergenze impongono di produrre il massimo sforzo affinché il Governo passi dagli annunci a fatti concreti. E il nodo è qui..aldilà dell’introduzione del servizio di emergenza unico ”112”, che ha sostituito il 115.



Vigili del Fuoco Matera: La FNS CISL BASILICATA dà il benvenuto al nuovo Prefetto, Dott.ssa Maria Carolina Ippolito

MATERA – Si è tenuto in data odierna, presso la sede del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Matera, l’incontro istituzionale

per il saluto di insediamento del nuovo Prefetto di Matera, Sua Eccellenza Dott.ssa Maria Carolina Ippolito.

All’incontro hanno preso parte il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco, Ing. Amalia Tedeschi, il Vice Comandante, Ing.

Domenico Masciandaro, e le Organizzazioni Sindacali territoriali rappresentative.

L’intervento della FNS CISL Basilicata: La segreteria territoriale della FNS CISL, rappresentata dal Segretario Generale Regionale

Luigi Sabatelli, coadiuvato dal componente di segreteria Vincenzo Sacco ha espresso il proprio sincero benvenuto al Prefetto Ippolito,

sottolineando l’importanza di una sinergia costante tra il Palazzo di Governo e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, pilastro fondamentale per la sicurezza dei cittadini e la tutela del territorio materano.

“L’insediamento di Sua Eccellenza rappresenta un momento di rinnovato slancio per il coordinamento delle attività di soccorso pubblico e protezione civile nella nostra provincia,” dichiarano i rappresentanti della FNS CISL Basilicata. “Siamo certi che la sensibilità istituzionale della Dott.ssa Ippolito permetterà di affrontare con efficacia le sfide operative e le criticità che interessano il personale del Comando Prov.le VVF di Matera, che instancabilmente servono l’intero territorio provinciale e non solo, per garantire un eccellente livello di sicurezza”



Temi al centro del confronto Durante il breve ma proficuo incontro, la FNS CISL ha ribadito la necessità di mantenere alta l’attenzione su:

 Potenziamento degli organici: per garantire standard di sicurezza sempre elevati e considerato lo sviluppo turistico che interessa la Città di Matera già dal 2019, ormai a livelli di Città Metropolitane, prevedere la classificazione del Comando Prov.le VVF MATERA comprensivo delle proprie sedi distaccate quali Policoro, Tinchi e Ferrandina ad un livello superiore.

In attesa che ciò avvenga prevedere assegnazioni temporanee per il 2026 di personale operativo nelle qualifiche di VF e CS/CR, considerate l’imminente inizio delle attività previste per la nomina della Città di Matera quale Capitale Mediterranea della Cultura e del dialogo, in concomitanza dei numerosi pensionamenti di personale operativo previsti tra il 2026 e il 2027.

 Logistica e strutture: miglioramento delle sedi di servizio, oltre a cercare di trasformare l’attuale Presidio rurale di STIGLIANO in distaccamento permanente VVF, un presidio fondamentale per la cosiddetta “montagna materana”, atteso che, i tempi per raggiungere quell’area (comuni di Aliano, Accettura, San Mauro Forte, Oliveto Lucano, Garaguso) attualmente si attestano in più di un’ora circa, partendo dagli attuali distaccamenti permanenti più vicini ossia Ferrandina e Policoro. Inoltre, opportuno ricordare che a ridosso di quel territorio vi è estrazione di petrolio precisamente nel comune di Corleto Perticara.

 Campagna boschiva antincendio: prevedere sin dai prossimi giorni un confronto con le istituzioni interessate quali REGIONE BASILICATA, PROTEZIONE CIVILE, COMUNI, al fine di migliorare il contenuto della convenzione annuale

antincendio cercando di ampliare la durata della stessa soprattutto nella fascia jonica.

La FNS CISL Basilicata augura al Prefetto Maria Carolina Ippolito un buon lavoro, confermando la piena disponibilità ad un confronto costruttivo e responsabile, volto sempre alla valorizzazione della componente lavorativa e al servizio della collettività.

F.to

Il Segretario Generale Regionale

Fns Cisl Basilicata



LA VISITA DEL PREFETTO AL COMANDO VIGILI DI MATERA

Questa mattina il Prefetto di Matera, Maria Carolina Ippolito, si è recato in visita ufficiale presso la Sede Centrale del Comando dei Vigili del Fuoco.

Ad accoglierla, in un clima di profonda stima ed entusiasmo, il Comandante Provinciale, Ing. Amalia Tedeschi, unitamente a tutto il personale in servizio.

La visita ha assunto un valore particolare grazie alla presenza degli studenti della classe I^A (indirizzo sportivo) del Liceo Scientifico “Dante Alighieri” di Matera. I ragazzi si trovavano in caserma per partecipare al progetto “Scuola Sicura”, un’iniziativa di sensibilizzazione che il Comando sta portando avanti con il supporto di tre giovani volontari del Servizio Civile Universale (SCU). Il Prefetto ha avuto modo di salutare i giovani, sottolineando l’importanza della cultura della sicurezza fin dai banchi di scuola.

Il percorso è proseguito con la visita alla Sala Operativa, definita il “cuore pulsante” dell’attività di soccorso tecnico urgente, dove il Prefetto ha potuto osservare da vicino la gestione tecnologica e umana delle emergenze sul territorio.



Successivamente, presso gli spazi destinati alla S.O.I. (Sala Operativa Integrata), S.E. Maria Carolina Ippolito ha incontrato i rappresentanti delle sigle sindacali del Comando, confermando la centralità del dialogo e del confronto costante per il benessere del personale e l’efficienza del servizio.



Durante l’incontro, il Prefetto ha voluto esprimere la propria personale ammirazione per l’operato dei Vigili del Fuoco, condividendo un toccante ricordo legato al suo precedente incarico a Crotone.

“Conservo nel mio ufficio privato in Prefettura uno scatto fotografico che ritrae il salvataggio di alcuni bambini migranti da parte dei Vigili del Fuoco,” ha dichiarato il Prefetto, citando quell’immagine come simbolo del coraggio e dell’umanità che contraddistinguono il Corpo.

A suggello della giornata, il Comandante Amalia Tedeschi ha omaggiato il Prefetto con il Crest del Comando di Matera, quale segno di riconoscimento e gratitudine per la vicinanza dimostrata alle donne e agli uomini dei Vigili del Fuoco.