Signor Prefetto. Il Presidio di allevatori continua e attende risposte!

La richiesta si fa insistente, dopo il terzo giorno di sciopero della fame ,sulla via Domizia, per Gianni Fabbris. il portavoce del coordinamento unitario in difesa del patrimonio bufalino che attende comunicazioni dal Prefetto di Caserta. Riguarda la convocazione per quel tavolo di confronto con la Regione in particolare, per sbloccare una vicenda – quella legata al piano da pandemia tbc e brc- che attende risposte. Al presidio c’è un camper, mentre si susseguono gli incontri con parlamentari, consiglieri regionali per passare dai buoni propositi ai fatti. Il materiale su cui continuare a discutere non manca, anche per quanti sono al momento assenti e finora non hanno mosso foglia, magari sperando che la protesta rientri. Calcoli sbagliati. Il presidio degli allevatori, e non solo, del Casertano continua a oltranza.



Oggi gli allevatori hanno incontrato i parlamentari Zinzi e Cangiano nei presidi

Nel Presidio degli Allevatori arriva un Camper per Fabbris al suo terzo Giorno di sciopero della fame

La mobilitazione si ferma solo se e quando ci saranno risposte.

5 maggio 2023 – ore 18.30, presidio degli allevatori lungo la Via Domizia

(vedi e approfondisci: https://altragricoltura.net/articoli/un-camper-per-fabbris-al-suo-terzo-giorno-di-sciopero-della-fame-zinzi-e-cangiano-ai-presidi/)

Gianni Fabbris, portavoce del Coordinamento UNi9tario in Difesa del Patrimonio Bufalino è al suo terzo giorno di sciopero della fame per sostenere la richiesta degli allevatori di aprire un Tavolo di confronto in Prefettura con il Governo Nazionale e quello Regionale.

Mentre gli allevatori ancora attendono segnali dalla Prefettura, anche nella prospettiva di dover prolungare la mobilitazione per più giorni e nel fermo convincimento di fermarsi solo quando ci saranno le risposte dalla Prefettura, gli allevatori hanno attrezzato un camper dove Fabbris (che assume solo acqua e sali minerali) proseguirà lo sciopero della fame.

Questa mattina alle ore 9 come annunciato nella giornata di ieri, gli allevatori hanno ricostituito il presidio dei trattori presso la Stazione di Villa Literno dopo che era stato sospeso nel pomeriggio di ieri per n0on creare intralcio alle iniziative che si sono svolte nel piazzale in occasione della partita di calcio della sera.

Al Presidio di Villa Literno in mattinata intorno alle ore 12 è arrivato l’on.le Giampiero Zinzi che ha incontrato gli allevatori illustrando le iniziative in corso e, in particolare, ha spiegato il merito della interrogazione parlamentare presentata nei giorni scorsi con cui ha chiesto al Ministro della Salute di sapere come intende rispondere alle istanze ed alle richieste inviate dal Movimento degli Allevatori.

Gli allevatori si sono soffermati con il parlamentare della Lega rilanciando le richieste di apertura di un tavolo con la Regione e il Governo nei tempi più rapidi possibili anche in ragione del precipitare della situazione nelle stalle del Casertano. L’On.le Giampiero Zinzi ha assicurato il suo interessamento insieme ai parlamentari della maggioranza del territorio ed, in particolare, nei confronti sia della Prefettura di Caserta che del Ministero degli Interni.

Successivamente gli allevatori in presidio si sono incontrati presso la Rotonda dell’Agnena con l’On.le Gimmi Cangiano eletto nel territorio per Fratelli d’Italia. Anche in questo caso gli allevatori hanno rappresentato al Parlamentare la gravità della situazione e la determinazione, dopo oltre un anno e mezzo di proposte e richieste, di ottenere risposte non più rinviabili,

L’0n.le Cangiano ha dato conto delle diverse iniziative che gli eletti della maggioranza stanno mettendo in campo a Roma e in particolare, alle richieste rivolte al Ministro della Salute, Prof. Schillaci, unitamente all’On.le Marco Cerreto (anche egli eletto per Fratelli d’Italia).

L’On.le Cangiano ha assicurato l’impegno per far valere le istanze degli allevatori e ha dato conto della interlocuzione in corso con la Prefettura di Caserta per trovare soluzioni condivise alle richieste degli allevatori.

Sia nell’incontro della mattina che in quello del primo pomeriggio, i parlamentari hanno dato atto al movimento degli allevatori della modalità pacifica e ragionevole con cui hanno saputo mettere in campo la loro costante iniziativa con il Coordinamento Unitario



Provocazioni contro gli allevatori. Chiamiamo i cittadini a vigilare, denunciamo alla polizia postale e rinnoviamo l’invito al Tavolo.

Anche se vestono la divisa del depistaggio e della provocazione, non riusciranno a silenziarci

Com. stampa dal Presidio degli allevatori presso la Rotonda dell’Agnena sulla Via Domizia – ore 8

Nel pomeriggio di ieri, giovedì 4 maggio, è stata messa in atto l’ennesima provocazione contro il movimento degli allevatori, con l’evidente intenzione di silenziare la voce della mobilitazione impedendo che i cittadini conoscano la verità. Per qualche ora le pagine Facebook di Altragricoltura e dell’Associazione di Tutela Allevamento Bufala Mediterranea sono state oscurate nell’inutile rabbioso tentativo di spegnere i riflettori accesi sulle gravissime responsabilità che stanno emergendo dal fallimento del Piano. Un tentativo che nasce evidentemente dentro un clima generale orchestrato nelle stanze politiche da cui dovrebbero pronunciarsi risposte alle istanze democratiche poste dal movimento e che prova, al contrario, di silenziare l’informazione come è evidente in questi giorni in cui i TG Regionali non hanno trovato il tempo di mandare una telecamera per dare conto di quanto sta accadendo.

Tentativo fallito, il movimento ha moltiplicato in maniera esponenziale il sostegno social incassando l’iniziativa di decine di migliaia di utenti che hanno condiviso le informazioni nonostante le Pagine oscurate. Grazie ai tanti che stanno diffondendo e socializzando le informazioni dando prova concreta di quanto sia largo il sostegno alla mobilitazione e quanto si stia estendendo la condivisione e la consapevolezza.

I provocatori (sospettiamo prezzolati e annidati in qualcuno di quegli uffici pubblici in cui dovrebbero guadagnarsi lo stipendio per risolvere i problemi dei cittadini invece che di crearne) sono rimasti scornati non solo per la grande risposta del consenso espresso dai cittadini (che ci ha permesso di passare da una utenza di 8.000 profili a oltre 50.000) ma, anche, perchè le Pagine social di Altragricoltura e dell’Associazione di Tutela sono state ripristinate.

L’episodio è comunque inquietante e chiamiamo le istituzioni democratiche e i cittadini a vigilare ed a far sentire la propria voce. Nel mentre il Portavoce del Movimento, Gianni Fabbris, a nome di Altragricoltura di cui è Presidente Onorario e Adriano Noviello (presidente dell’Associazione di Tutela Allevamento della Bufala Mediterranea) inviano una segnalazione alla Polizia Postale sull’accaduto con la richiesta di accertare chi siano gli autori del gesto, il Coordinamento Unitario denuncia il clima politico dentro cui questo evidente episodio di provocazione si iscrive, favorito dalla mancanza di risposte della Regione alla proposta di incontro con gli allevatori riuniti nel Coordinamento Unitario

E’ ora di cambiare passo e di cercare la condivisione: la logica militaresca e repressiva con cui negli ultimi dieci anni la Regione Campania ha cercato di imporre un Piano contro le zoonosi bufaline tanto fallimentare quanto pericoloso e che è arrivato ormai circa un anno fa a nominare un Generale in pensione per applicare un Piano inapplicabile con il pretesto che gli allevatori sono camorristi e violenti è ormai evidentemente naufragata di fronte alla mobilitazione che da oltre un anno e mezzo sta mettendo in campo forme e metodi trasparenti, determinati ma assolutamente pacifici e non violenti.

Gli allevatori casertani aggiungono altri due presidi, uno al Casello autostradale di Capua e uno al Ponte sul Garigliano.

Triplicati i trattori in strada. Domani si continua

l’On.le Gianpiero Zinzi presenta interrogazione al Ministro

Giovedi, 4 maggio 2023 ore 16.30 com.stampa dal Presidio degli allevatori bufalini alla Rotonda dell’Agnena sulla Via Domizia.

(approfondisci e scarica le immagini https://altragricoltura.net/articoli/presidi-presso-il-casello-autostradale-di-capua-e-il-ponte-sul-garigliano-interrogazione-al-ministro/)

Dopo il blocco sulla Via Domizia e il Presidio alla Stazione di Villa LIterno, gli allevatori hanno installato altri due presidi: uno a ridosso del Casello autostradale di Capua e uno all’altezza del Ponte sul Garigliano lungo la via che collega la Campania con il Lazio.

Al momento sono triplicati i trattori impegnati dopo la prima delle iniziative messe in campo dagli allevatori. Previste nei prossimi giorni ulteriori iniziative.

Al Presidio presso la Rotonda dell’Agnena sulla Via Domizia si attendono segnali dal Prefetto di Caserta mentre si continuano a registrare prese di posizione ed atti utili a facilitare la soluzione per una crisi che le aziende e il territorio, ormai, non possono più sopportare.

Cosi è il caso dell’interrogazione parlamentare presentata dall’On.le Gianpiero Zinzi che si rivolge al Ministro della Salute, Prof. Schillaci. L’On.le Zinzi, dopo aver ricordato i numeri emersi e le diverse attività proposte dagli allevatori per riparare agli effetti del fallimento del Piano Regionale, chiede al Ministro di sapere (fra l’altro) “se e quali urgenti iniziative di competenza intenda assumere in merito alla preoccupante situazione degli allevamenti e del patrimonio bufalino nella regione Campania, anche verificando i requisiti per la nomina di un Commissario di Governo, al fine di superare le gravi criticità e le inadempienze gestionali riscontrate;

se intenda verificare i risultati raggiunti negli ultimi dieci anni di attuazione dei Piani di eradicazione attraverso l’invio

di ispettori ministeriali con funzioni di controllo, monitoraggio e ricognizione”