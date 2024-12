Signor Commissario. Arriva San Valentino…Matera attende la Fontana dell’Amore

Ormai abbiamo perso il conto delle segnalazioni, finora rimaste senza risposta e senza atti conseguenziali, per il gruppo bronzeo della ‘’ Fontana dell’Amore’’, rimossa ‘’temporaneamente’’ per le riprese di un film e mai più tornata al suo posto https://giornalemio.it/cronaca/fontana-dellamore-nemmenoforse-per-l8-marzo/. Andrebbe ripristinata e sistemata a causa dei danni subiti dalle statue durante l’operazione di rimozione. Ma da allora non sono stati fatti passi avanti. Turisti e concittadini come Antonio Serravezza, che ai buoni sentimenti ispiratori, all’arte e al decoro urbano ci tiene, ne reclamano il ritorno sull’affaccio di via Muro. San Valentino, festa degli Innamorati è dietro l’angolo, così come la festa della donna. Signor Commissario Prefettizio veda un po’ se può riprendere la questione… reperendo le risorse per l’operazione ‘’Fontana dell’Amore’’. Innamorati e Cupido ringraziano anticipatamente.



LA RICHIESTA DI SERRAVEZZA

Continua il mormorio sul web dei materani scontenti per il mancato ripristino della “Fontana dell’amore”. Tutti si chiedono dove sono state conservate le statue in bronzo. Il sindaco uscente, Domenico Bennardi e l’assessore ai Sassi Lucia Gaudiano avevano autorizzato la reinstallazione già nel settembre del 2023. Sono trascorsi quindici mesi ma l’opera installata nel lontano 2020 in Via Muro e rimosse per le riprese di un film furono rimosse non si sa quando ritorneranno al loro posto. Forse ci penserà il Commissario Prefettizio? Speriamo che le statue siano state conservate accuratamente nei depositi del Comune e che non facciano la fine dell’antico macchinario dell’orologio della torre campanaria del Palazzo dell’Annunziata. Cosa succede a Matera? L’Amore per la nostra città esiste ancora? I materani desiderano un solo regalo per l’amore della propria città: la reinstallazione della “Fontana dell’amore”.