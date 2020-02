Il Sindaco di Matera, Raffaello de Ruggieri, e quello di Minervino Murge, Maria Laura Mancini, hanno siglato questa mattina un protocollo di collaborazione tra le due città.

L’accordo prevede l’impegno comune a sviluppare scambi ed esperienze in campo artistico, scientifico, enogastronomico e turistico, favorendo le relazioni tra le due comunità anche nell’ambito della formazione.

“Lo sviluppo del Mezzogiorno – sottolinea il Sindaco de Ruggieri – passa dalla capacità dei territori di pianificare insieme la crescita economica ed occupazionale attraverso attività di produzione, diffusione e scambio culturale. L’intesa con Minervino rafforza il legame con l’area murgiana e con quella linea di confine che percorre la valle lucana del Bradano con il territorio pugliese e che rappresenta uno dei luoghi di scambio storici interregionali per economia, per servizi e per cultura”.