Musicoterapia per superare handicap di vario tipo. Basta crederci e dar retta al piccolo Alessandro Pompeo di Montescaglioso, che con "Il Serpente balbuziente" cantato alla 63^ edizione dello "Zecchino d'oro" 2020 contribuirà a sbloccare tante situazioni del linguaggio. E la terapia è di quelle davvero semplici e dal ritornello efficace tant'è che quel simpatico rettile, un boa con la bua alla bocca direbbero i piccoli, dopo aver strisciato sibilando con tanti "psh psh" si fa prendere dalla musica (tradizione della famiglia Pompeo…) e canta allegramente, tanto da balbettare più.



Non è il caso di farne un dramma se si ha la balbuzie e non è così importante, nemmeno al ristorante come riportano gli allegri ritornelli in rima baciata del testo. Per Alessandro si apre la possibilità di aprire una clinica di musicoterapia a Montescaglioso, in primis, per i piccoli. E per regalare tanta serenità a quanti vorranno superare non solo la balbuzie ma anche un momento difficile come quello procurato dalla crisi e dall'epidemia da virus a corona.