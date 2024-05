Sicurezza? Vigili del fuoco tra gli scolari di Policoro

Da parte dei piccoli tanta curiosità, attirati dai ‘camion’ dei pompieri, che corrono per spegnere il fuoco, come è nell’immaginario collettivo e in tutte quelle situazioni di emergenze di pericolo per persone e animali…anche un gattino. Ma sapere come comportarsi in caso di pericolo, calamità è importante per salvare sè stessi e gli altri. E dirlo ai piccoli studenti dell’Istituto omnicomprensivo, le scuole elementari della Prima Repubblica, ”Giovanni Paolo II” di Policoro è un ottimo investimento per la prevenzione. Ricordano che c’è sempre un numero, il ”115” sui quali fare affidamento. Ma occorre investire in sicurezza e questo spetta al Governo…



INCONTRO NELLE SCUOLE SICUREZZA A POLICORO

Presso il distaccamento dei Vigili del Fuoco di Policoro (MT), nella mattinata di oggi si è svolta un’altra giornata di formazione e informazione con protagonisti i bambini delle classi IV e V della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo n.2 Giovanni Paolo II.

Prosegue dunque il percorso formativo e culturale legato alla “Sicurezza”, materia con la quale i piccoli si sono confrontati oggi.

Si è partiti dall’analisi delle piccole azioni quotidiane e, passando dalla sicurezza in ambito scolastico, si è giunti alle attività pratiche svolte dai Vigili del Fuoco, la cui presenza sul territorio è garanzia di sicurezza e vicinanza, specie nei momenti di difficoltà, per l’intera collettività.