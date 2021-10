Incidenti, infortuni, morti bianche sui luoghi di lavoro, in cantiere, nei campi. E’ uno stillicidio continuo che non rallenta. E ogni volta, dopo l’ennesimo tragico episodio, si chiede con un ”basta” che si metta fine a queste pagine grigie, tinte di sangue, del lavoro. Ci si chiede perchè sia potuto accadere e cosa si può fare per invertire la tendenza. Se ne parla sabato 31 ottobre a Irsina,nel corso di un incontro tematico, legato al ricordo di un concittadino deceduto mentre lavorava. Informazione, formazione, controlli, situazioni di stress e di precarietà, ma anche fatalità sono i tanti aspetti di un problema che , per trovare soluzioni, attende solo fatti.

L’INIZIATIVA DI IRSINA

Oggetto: Incontro di approfondimento “La sicurezza sul lavoro. In ricordo di Antonio Leone” ad Irsina il 30 ottobre 2021 ore 17,30 presso ex convento di San Francesco

Sabato 30 ottobre 2021 alle 17,30 ad Irsina presso l’ex Convento di San Francesco si terrà l’incontro su un tema di grande attualità “La sicurezza sul lavoro” in ricordo di Antonio Leone con interventi affidati alla Dr.ssa Lucia Carmen ANGIOLILLO, Direttore Regionale INAIL Basilicata su “L’andamento infortunistico: analisi di contesto. Cultura della sicurezza e fattore umano”, la Sig.ra Raffaella MUSACCHIO, Responsabile Sede INAIL di Matera su “Infortuni e tutela Inail” e l’Ing. Francesco GUIDA, Responsabile Team Ispezione dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Potenza-Matera su “La verifica dei rapporti di lavoro tra diritti e sicurezza”. A moderare l’evento l’Avv. Anna Maria AMENTA, Consigliera Delegata alla cultura e alla pianificazione strategica territoriale della Provincia di Matera.

L’evento, oltre i rappresentanti dell’Inail – Direzione Regionale, dell’Ispettorato del lavoro e della Provincia di Matera, vedrà la partecipazione dei rappresentanti dei Sindacati CGIL, CISL e UIL ed è stato organizzato in ricordo dell’imprenditore irsinese Antonio Leone, a qualche mese dalla sua morte in un incidente sul lavoro nei campi, con un intervento del Prof. Gerardo Centoducati dell’Università degli studi di Bari, Direttore del Consorzio di tutela e valorizzazione della Lenticchia di Altamura I.G.P.