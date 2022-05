“Sicurezza” per territorio e cultura. Siulp Matera a congresso

Se non c’è sicurezza, legalità non c’è progresso e per alimentarla, difenderla, occorre investire su temi, obiettivi, valori, che possono rafforzare questo percorso. Se ne parlerà con un contributo a più voci e di diverse esperienze a Matera in occasione del 9° congresso del Siulp provinciale, incentrato sul tema ” La sicurezza a salvaguardia del territorio e della cultura”.L’appuntamento con i lavori del Sindacato unitario dei lavoratori di Polizia (Siulp) è per lunedì 6 giugno alle 16.00. presso la Chiesa del Cristo Flagellato, nel complesso dell’ex Ospedale di via San Biagio. Programma intenso . Introdurrà i lavori Vito Cicirelli, dirigente nazionale del Siulp, con una lunga esperienza sindacale presso la Questura di Matera dove ha avuto modo di distinguersi nella lotta alla criminalità, nelle diverse forme di illegalità e sfruttamento. I saluti sono affidati all’arcivescovo della Diocesi di Matera-Irsina mons Giuseppe Antonio Caiazzo, al prefetto di Matera Sante Copponi, alla direttrice del Museo Ridola di Matera Annamaria Mauro, a Giuseppe Giove generale dei Carabinieri, a Fernando Izzo, presidente dell’Ordine degli avvocati di Matera e a Giuseppe Bollettino segretario della Cisl di Matera.

Seguiranno gli interventi, moderati dal collega Felice Griesi, del questore di Matera, Eliseo Nicolì, del Procuratore Capo della Procura di Matera Pietro Argentino, del presidente della Provincia di Matera Piero Marrese, di Antonio Maria La Scala avvocato e docente di discipline penalistiche, di Pasquale Costante referente sicurezza Usr Basilicata, del vicepresidente di Confindustria Basilicata Antonio Braia e di Pietro Dileo vicepresidente della Banca popolare di Puglia e Basilicata. Le conclusioni sono affidate al segretario generale nazionale del Siulp Felice Romano.