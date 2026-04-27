Sicurezza nel Metapontino. Prefetto Matera convoca comitato ordine pubblico

Rapine, furti in attività produttive e abitazioni private che hanno destato allarme e preoccupazione tra cittadini, imprenditori e amministratori locali che hanno chiesto al Prefetto di Matera di rafforzare misure e attività di prevenzione e contrasto contro una malavita, proveniente per gran parte da fuori regione, spavalda e pericolosa. La rapina alla gioielleria del centro commerciale ”Heraclea” di Policoro nei giorni scorsi, portata a termine in poco tempo, ha avuto una pronta risposta con la cattura degli autori nel Brindisino. Lo Stato c’è ma non basta. E’ un problema di organici con i nuovi arrivi che non compensano i pensionamenti, ma anche di sistemi di prevenzione come la videosorveglianza che vanno potenziati. Interventi che richiedono risorse finanziarie e tempi ragionevoli di esecuzione. Ne frattempo occorre rafforzare l’attività di contrasto e di sinergia tra forze dell’ordine, cittadini, imprenditori ed enti locali. Ne sapremo di più dopo la riunione del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocato a Matera dal Prefetto Maria Carolina Ippolito nella mattinata di giovedì 30 aprile. Si lavora a un Patto per la sicurezza



CONVOCATO IN PREFETTURA

IL COMITATO PROVINCIALE PER L’ORDINE E LA SICUREZZA PUBBLICA

FOCUS SULL’AREA JONICA-METAPONTINA

Il Prefetto di Matera Maria Carolina Ippolito ha convocato per giovedi mattina alle ore 10.00 presso il Palazzo di Governo il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica per un approfondito esame della situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica nell’area jonico-metapontina.

Alla riunione del Comitato sono stati invitati a partecipare il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Matera, i vertici provinciali delle Forze dell’Ordine, il Presidente della Provincia di Matera, il Sindaco del Comune di Matera e i Sindaci dei Comuni dell’area jonica-metapontina (Bernalda, Pisticci, Montalbano Jonico, Policoro, Rotondella, Nova Siri).

All’ordine del giorno della riunione anche l’istituzione di un tavolo tecnico, coordinato dalla Prefettura di Matera, per costruire insieme a tutti i Sindaci interessati un Patto per la sicurezza urbana ed integrata per l’intera area territoriale jonica-metapontina, al fine di attuare in piena sinergia con le componenti del tessuto istituzionale, sociale ed economico efficaci iniziative sul territorio, tenendo conto delle peculiarità delle singole realtà cittadine, volte al rafforzamento degli strumenti di prevenzione, al superamento delle situazioni di degrado, all’attuazione di mirati interventi sul sociale e alla promozione delle condizioni di crescita culturale e sociale delle rispettive comunità, per affermare saldamente i valori di sicurezza e legalità, che costituiscono l’imprescindibile cornice di riferimento entro cui creare condizioni per un duraturo processo di sviluppo economico per un territorio fortemente caratterizzato da una profonda vocazione turistica.

Inoltre, nel delineato contesto, nel corso della riunione avrà luogo, alla presenza del Prefetto di Matera, la sottoscrizione da parte del Presidente della Provincia e del Questore di Matera del Protocollo tecnico-operativo per la comunicazione telematica al sistema di controllo nazionale targhe e transiti dei dati rilevati dalle telecamere installate dalla Provincia lungo tutta l’area di interesse.

Matera, 27 aprile 2026