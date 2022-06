Sicurezza festa della Bruna. Il prefetto convoca Comitato

Riunione a porte chiuse come è praassi) e con i soggetti istituzionali, solo quelli, che dovranno contribuire a fornire utili indicazioni e a garantire impegni sui diversi aspetti della sicurezza per la festa della Bruna, protettrice di Matera. Il prefetto Sante Copponi ha convocato per mercoledì 22 giugno, alle 10.00. l’incontro presso il Palazzo del Governo. Un incontro- come riporta un breve comunicato- per l’esame dell’attività svolta, degli organismi competenti, ai fini dell’individuazione delle misure necessarie, da attivare in occasione dello svolgimento dei festeggiamenti in onore della Madonna della Bruna, il pomeriggio di sabato 2 luglio”. Un incontro che dovrebbe mettere la parola fine a tutta quella rida di indiscrezione non confermate che il passaparola ha alimentato, spesso in maniera distorta, sull’impiego di transenne, collocazione, presenza del pubblico durante il percorso e presenza dei cavalieri nell’ultimo tratto del percorso di ritorno del carro trionfale in piazza Vittorio Veneto per l’assalto e la distruzione. Misure, come abbiamo sentito in queste settimane, da adottare nel rispetto delle norme nazionali di sicurezza divenute ”stringenti” dopo i fatti di Torino con la morte di alcuni tifosi e il ferimento di altri che assistevano in piazza san Carlo , il 3 giugno 2017, alla finale di Coppa Campioni Juventus-Real Madrid. Un disastro procurato da spray urticante, dal panico e che portò a inchieste giudiziarie. Da allora, nel Paese, un giro di vite nello svolgimento di spettacoli e manifestazioni di piazza. E la cosa ha portato, ovviamente, a valutazioni di diverso tipo e a seconda della tipologia dell’evento : dal concerto musicale alla festa patronale. Quella di Matera è particolare, tra sacro e profano, e ha richiesto misure di prevenzione adeguate. Per i materani la tradizione va rispettata e il programma non va disarticolato o ridimensionato. Possibile, come ripete un vecchio adagio, salvare ”capra e cavoli?”. Bella domanda. Sul tavolo ci sono norme da rispettare, responsabilità da assumersi e una tradizione che ‘scalpita’ per l’edizione 2022, dopo due anni di pausa da pandemia da virus a corona. Attendiamo gli esiti e le decisioni del Comitato e, saltando su un altro tavolo, quello regionale, anche sulle decisioni per lo spettacolo di fuochi d’artificio della notte del 2 luglio.

Nel frattempo si susseguono le prese di posizione. Alcune improponibili… altre che destano simpatia, come gli appelli sul social ”tik tok” , https://fb.watch/dJwCaz_9Yf/ , dei ”nonni” della Casa di riposo ” Monsignor Brancaccio” di Matera che ”garantiscono” sul buon esito della festa.