Sottoscrizione Protocollo d’Intesa

“La sicurezza inclusiva delle persone con diverse abilità”

Nella mattinata di oggi, 4 maggio 2020, è stato sottoscritto un Protocollo d’intesa tra il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Matera, la Sezione di Matera dell’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco e il Centro Studi e Formazione di Promozione Sociale dell’Associazione APS OmniaMentis di Matera, con il patrocinio del Prefetto di questa Provincia, per l’avvio nel territorio provinciale del progetto “La sicurezza inclusiva delle persone con diverse abilità”. È prevista, altresì, la partecipazione al progetto degli Enti, Istituzioni e Organizzazioni, quali Stakeholder, che potranno intervenire per favorire la diffusione della cultura della sicurezza e del soccorso.

L’accordo si muove nell’alveo della promozione della cultura della sicurezza, quale misura di prevenzione di primaria importanza, ed è volto a consentire lo sviluppo di procedure di emergenza dedicate per la tutela e la salvaguardia dell’incolumità delle persone con disabilità.

Più nel dettaglio, il Protocollo prevede uno specifico Piano Strategico di Progetto di tipo informativo, formativo e di comunicazione, che consentirà, in particolare, di sviluppare nella provincia di Matera la cultura della sicurezza, in questo specifico ambito di intervento, mediante la specializzazione dei soccorritori nell’approccio con le persone diversamente abili e con esigenze speciali; l’aggiornamento delle procedure e delle modalità di soccorso; la definizione di un sistema di “interazione comunicativa” con un linguaggio appropriato alle diverse abilità.

Attraverso questo specifico Piano Strategico, saranno realizzabili importanti attività tutte finalizzate all’inclusione sempre maggiore delle persone con diverse abilità e con bisogni speciali, in condivisione con quanto stabilito dalla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, adottata dall’ONU, che ha definito “la disabilità: un concetto in evoluzione”; affidando alla società il dovere “di promuovere, proteggere e assicurare il pieno ed uguale godimento delle libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità”.

L’iniziativa costituisce un ulteriore passo in avanti verso una società più inclusiva.

Matera, 4 maggio 2020