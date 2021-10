I pericoli vengono dalla strada come conferma anche una perdita continua di acqua, all’ingresso del borgo Picciano A, lungo la strada provinciale n.6 che collega Matera a Gravina di Puglia (Bari). Un’arteria di valenza interregionale, con un traffico continuo, anche di notte, che merita attenzione da tutti gli Enti che ne dovrebbero curare manutenzione e messa in sicurezza. Del resto il maltempo avanza e i cartelli ”stanziali” con i pericoli di ”immelmamento” confermano che la questione non può essere presa sottogamba con il consueto ” provvederemo…” ma alla fine non si muove nulla.



Che si aspetta? Che qualcuno, come accaduto in passato, ci rimetta la vita o che gli incidenti si susseguano, come accade di notte quando, a causa della perdita di acqua cinghiali e istrici vanno ad abbeverarsi, creando un pericolo serio e concreto per gli automobilisti? E non è la prima volta che i residenti, come ci hanno detto e mostrato, inviino note o abbiano contatti con le istituzioni locali di competenza. “C’è stato anche un incontro in Provincia- ci hanno detto- ma la situazione non è cambiata. Segnalazioni sono state fatte anche in altre direzioni per mettere in sicurezza un’arteria importante, che collega Puglia e Basilicata, le province di Matera e di Bari e di notte la situazione peggiora”.

E’ buio pesto, come abbiamo verificato sul campo, e non c’è segnaletica di nessun tipo nè orizzontale (strisce, rallentatori di velocità,occhio di lupo a bordo della carreggiata) e nè verticale come i lampeggiatori. Una situazione di assenza di sicurezza e di incombente pericolosità, aggravata da quella perdita di acqua che con l’inverno porterà a ricoprire la strada di fango. E le avvisaglie già ci sono. ”Possibile- si chiedono- che non si riesca a sistemare una volta per tutte quella perdita di acqua? E’ uno spreco e un pericolo allo stesso tempo”. Interrogativo legittimo e segnalazione da girare a chi di competenza per i sopralluoghi tecnici del caso e per le attese , opportune ed efficaci misure da adottare.



I residenti di borgo Picciano A, per questa e altre situazioni, vogliono essere ascoltati e ottenere risposte. Ma finora hanno incontrato un muro di gomma. Loro sono ostinati e non mollano, ricordando i tanti inviti al ”senso di responsabilità” e alla partecipazione sentiti in campagna elettorale. Giovani e anziani ne hanno viste tante e vogliono continuare a vivere a Borgo Picciano A ma in sicurezza. Seguiranno la determinazione dei loro predecessori, come riportano foto e ritratti di quanti si sono impegnati per i tanti problemi dei borghi, e con una preghiera a San Benedetto perchè questioni come la ”sicurezza” della loro comunità e di quanti transitano lungo la Sp 6 venga rafforzata. Ma attendono fatti, prima che sia troppo tardi… E appena pubblicato il servizio ci è giunto su watsapp l’annuncio del presidente della Provicia Piero Marrese, che ”è stato già affidato il lavoro”. Bene. Ma attendiamo che lunedì venga diffuso un comunicato con i dettagli di ”quanto è stato previsto”. Comunicare e per tempo, sopratutto a beneficio dei residenti di borgo Picciano.