Una buona notizia viene dall’Amministrazione provinciale di Matera che fa seguito all’annuncio fatto dal presidente Pietro Marrese, dopo la pubblicazione del servizio https://giornalemio.it/cronaca/sicurezza-borgo-picciano-a-rischio-e-arriva-il-maltempo/ sui rischi legati a una perdita d’acqua lungo la strada provinciale n.6. Sono stati affidati i lavori per un importo di manutenzione pari a 110.000 euro, che prevedono – come riporta la nota- lavori di costruzione di una variante alla condotta adduttrice”. Bene. Ora il cantiere e con l’auspicio, come chiedono i residenti, che la questione sicurezza riguardi anche altri aspetti sollevati. Il Presidente Marrese, che riconosce lo stato di pericolosità di un’arteria di valenza comprensoriale, annuncia interventi anche per altre arterie del Materano.



LA NOTA DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE

Partiranno nelle prossime ore i lavori di ricostruzione della condotta idrica al servizio del Borgo Picciano A, lungo la Strada Provinciale n. 6 Matera-Gravina dal km 8 al km 8.3.

Gli interventi di manutenzione, per un importo complessivo pari a 110 mila euro, prevedono la costruzione di una variante della condotta adduttrice per Picciano A, attraverso la realizzazione di un by pass in sostituzione delle gabbionate, il rifacimento della pavimentazione stradale e la realizzazione della segnaletica orizzontale nelle aree di intervento, nonchè il tracciamento e l’esecuzione di bande di rallentamento del traffico e la realizzazione dei dispositivi retroriflettenti integrativi di segali orizzontali (occhi di gatto). Una serie di interventi volti a porre rimedio ad una serie di smottamenti e cedimenti strutturali che negli ultimi anni si erano verificati a monte della strada ed avevano interessato tutto il corpo stradale, ponendo gli utenti in una condizione di rischio.

“La Provincia di Matera prosegue nel piano di messa in sicurezza delle strade provinciali, ed ha immediatamente recepito le istanze dei residenti e disposto un intervento sulla strada Matera-Gravina, caratterizzata da un traffico piuttosto intenso soprattutto di mezzi commerciali e pesanti – afferma il presidente Piero Marrese -. L’attenzione dell’Ente verso il territorio e la sicurezza degli utenti delle nostre strade è massima, e proseguirà anche nelle prossime settimane con altri progetti volti a soddisfare le necessità delle arterie provinciali”.

Matera, 11 ottobre 2021