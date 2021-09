E sollecitano l’ intervento del Comune di Matera per attivare un progetto per realizzare un fabbricato per sei alloggi parcheggi dell’Ater. Vecchia storia, rimasta al palo, tra polemiche e prese di posizioni diverse sul tema. Sindacati degli inquilini preoccupati e invitano il sindaco Domenico Bennardi a prendere una decisione. Via al cantiere, investendo i finanziamenti, o lasciamo perdere?

LA NOTA DEI SINDACATI

Le segreterie provinciali di Sicet, Sunia e Uniat, sindacati degli inquilini di Matera, sono venute a conoscenza dell’esistenza del finanziamento rientrante nell’ambito dell’Accordo di Programma dell’Investimento Teritoriale Integrato “Sviluppo Urbano della Città di Matera” del FSR 2014- 2020 Regione Basilicata di cui risulta beneficiaria, l’ATER di Matera. L’intervento previsto prevede la demolizione del vecchio fabbricato esistente e, la realizzazione di un nuovo fabbricato su 3 livelli di cui, il 50% destinato alle attività socio educative così come previsto dallo strumento urbanistico esistente. L’altra parte, sarà utilizzata alla realizzazione di n06 alloggi della superficie di 45 mq destinati, a categorie particolarmente disagiate che possono usufruire di “alloggi parcheggio”. Le OO.SS. degli Inquilini SICET- SUNIA ed UNIAT hanno sempre sollecitato gli enti e le Amministrazioni Pubbliche preposte affinché si fossero messe in campo prontamente le procedure per utilizzare i fondi disponibili. Abbiamo appreso con nostro grande rammarico che a tutt’oggi, manca l’approvazione della delibera del Consiglio Comunale del Comune di Matera. Va sottolineato che il cronoprogramma stabilito dall ‘Accordo di Programma presenta un grave ritardo che potrebbe portare, alla perdita del finanziamento europeo vanificando, quello che rappresenta una risposta abitativa per le situazioni di emergenza propria, delle abitazioni di parcheggio. Questa situazione, rappresenta un paradosso che significa, la scarsa sensibilità e la non conoscenza, dei problemi abitativi di questa città sottolineando, che non esistono alloggi di parcheggio nella città di Matera. Le segreterie provinciali di SICET- SUNIA ed UNIAT si augurano che urgentemente, il Consiglio Comunale e quindi il Sindaco, provvedano a deliberare in tal senso.