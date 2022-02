Al Sindacato inquilini casa e territorio (Sicet) della Cisl continuano a lavorare in silenzio, accanto a quella fascia sociale di cittadini che vorrebbe un tetto sicuro ma non hanno forza finanziaria. Ma c’è chi insiste a cominciare dalla tenacia di Antonio ”Tonino” Clemente, che con competenza e lungimiranza ha insistito e continuerà a farlo con le altre sigle sindacali Uniat e Sunia, affinchè Governo centrale e locale con le articolazioni degli Istituti territoriali (ex Iacp, Eper, Ater e via riorganizzando) mettano da parte risorse per investire. Ed è uno dei passaggi della relazione del segretario uscente della Cisl di Basilicata, che ha passato la mano al giovane Roberto Taratufolo ma restando componente della segreteria regionale, che annovera 10 rappresentanti del Materano e sei del Potentino. Certo se ci fosse ancora la Gescal sarebbe tutto più semplice e si potrebbe far fronte al fabbisogno casa. Il fondo GEStione CAse per i lavoratori consentiva nella Prima Repubblica di realizzare alloggi a prezzi contenuti e di calmierare il mercato. Oggi il mercato ha le sue logiche di investimento e di speculazione e magari ci si riserva dietro agli anglicismi dell’Housing per iniziative pubblico private che non affrontano la questione alla radice. Segno dei tempi. Ma c’è tutta la questione del recupero dei centri storici, dell’efficentamento energetico e del nuovo concetto di famiglia e di precarietà che bussa alle porte. Al Sunia sono per guardare un attimo indietro per fare due passi avanti, se possibile. L’VIII congresso regionale della Cisl, svoltosi nella sala consigliare della Provincia, è stato un invito a ” Riaffermare il diritto dell’abitare e della casa”. Certo, se ci fosse ancora la Gescal…o si lavorasse per ripristinarla sarebbe un atto di buon senso.

PER RIAFFERMARE IL DIRITTO ALL’ABITARE ED ALLA CASA

LA SITUAZIONE SOCIALE E POLITICA NAZIONALE

Questi due anni di pandemia causata dal COVID 19 hanno cambiato certamente il modo di vivere, le relazioni tra la gente e l’economia a livello mondiale. Abbiamo assistito quotidianamente alle diatribe partitiche attraverso i canali TV che hanno usato come argomento di confronto impropriamente, la gravità della situazione sanitaria del nostro paese. A buttarsi nella mischia si sono presentati i NO- VAX sostenitori di tesi quasi sempre fuori la realtà che li circonda partendo dal presupposto errato, che la protesta sia una manifestazione (spesso violenta) dell’esercizio della libertà. Le iniziative e la politica sanitaria portata avanti dal Governo del premier Draghi, supportata dai suggerimenti degli scienziati hanno fatto sì che con le vaccinazioni, ci si sta avviando progressivamente fuori dal tunnel. Bene ha fatto il nostro Segretario Generale della CISL GIGI SBARRA (il solo) ad intervenire in maniera chiara ed inequivocabile, sull’argomento vaccinazioni. La conseguenza disastrosa della pandemia è stata, oltre quella dei decessi, la perdita dei posti di lavoro e l’impoverimento ulteriore degli ultimi. Gli ammortizzatori sociali, gli interventi del Governo con sussidi sono risultati pannicelli caldi. Quello che sta funzionando in tanti casi, ed in particolare nel SUD, è l’ammortizzatore delle famiglie che vede protagonisti i genitori anziani cosa che però, non può durare ancora molto.

COME SI PONE IL SINDACATO

Nelle recenti occasioni di relazioni e dibattiti congressuali e non, è emersa la considerazione da parte di molti che il sindacato, debba cambiare alla luce di quanto è avvenuto e sta avvenendo nel nostro paese. Secondo il mio modesto parere, e non solo il mio, la questione di fondo non è che occorre cambiare il sindacato. Infatti, i principi fondativi della CISL ed anche nel SICET di riflesso rimangono, validi e più che mai attuali. Esiste un solo modo di fare sindacato ed è quello, di essere più che mai vicino alla gente. Questo però, non deve rimanere solo uno slogan ripetuto all’infinito ma deve diventare, vita vissuta. La vicinanza, corrisponde all’accoglienza, l’assistenza e la condivisione dei problemi di coloro che si rivolgono a noi. Si tratta di rimettere al centro di tutto l’uomo. Certamente, sembrerebbe utopia l’affermare in vigenza della pandemia di essere più vicini alla gente. In effetti non è così perché, l’esperienza di questi 2 anni in prima linea con la presenza costante nella nostra sede ha significato, essere stati punto di riferimento per tanti. Certo, abbiamo affrontato molti rischi e comunque, sempre adottando le precauzioni dettate dalle norme sanitarie.



LE POLITICHE ABITATIVE ED IL RUOLO DEL SICET

Al di là delle statistiche a cui non siamo particolarmente attratti, rimane la considerazione che l’Italia, era e rimane fanalino di coda in Europa, per quanto riguarda il numero degli alloggi popolari costruiti dal dopoguerra ad oggi. È da considerare che a livello legislativo sussiste una mancanza di leggi quadro dopo quelle che risalgono alla Legge n°513 del 1977 e 457 del 1978 salvo, la legge 431/98 che è servita a superare, la legge 392/78 cosiddetta, dell’equo canone. La legge 431/98 non ha risolto diverse lacune ed il SICET, unitamente alle altre OO.SS. degli inquilini, nonostante i numerosi solleciti per la sua modifica a tutt’oggi, non ha ricevuto risposte. Col passare degli anni, l’intervento dello Stato riguardanti i fondi per costruire nuovi alloggi è andato sempre più scemando. Stessa sorte, è toccata ai finanziamenti del contributo per il Fondo di sostegno alle locazioni e, il Fondo per la morosità incolpevole. Per due anni, lo Stato, non ha stanziato alcun fondo per il sostegno ai problemi connessi al Fondo di sostegno alle locazione e, il Fondo per la morosità incolpevole. Riguardo il fabbisogno di nuovi alloggi popolari l’emergenza, è cresciuta anche nella considerazione dell’ulteriore impoverimento dei ceti sociali più esposti e, l’avvento dei nuovi poveri. Nella regione Basilicata il fenomeno, al di là dei numeri delle altre regioni, il problema sta diventando veramente preoccupante. Nel 2014, il SICET di Basilicata ha condotto una ricerca dettagliata che ha portato ad una stima del fabbisogno di alloggi popolari che si attestava sui 3.000 alloggi. Ritengo senza il rischio di sbagliare che quel fabbisogno, sia notevolmente cresciuto alla luce di quanto riferito riguardo, le vecchie e nuove povertà. Riflettendo sulla scarsità delle risorse stanziate dagli ultimi governi la memoria non può non riportarci, a quanto accaduto nel 1996. In quell’anno, fu soppressa la ritenuta GESCAL dall’allora governo decisione supportata da forze politiche “vicine ai lavoratori” e parte del sindacato con il falso paravento del miglioramento della busta paga. Trattandosi invece di una ritenuta modesta il miglioramento è stato insignificante. Di contro, la ritenuta GESCAL, aveva rappresentato sino al 1996 l’unica fonte depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti che ha consentito, la costruzione di centinaia di migliaia di alloggi popolari. Raschiato il fondo del barile, a fronte dell’esaurimento delle risorse non si sono poi verificati in surroga, i finanziamenti adeguati da parte dello Stato. Ci auguriamo che una fetta del fondo europeo del FNRR destinata per il SUD possa essere utilizzato per intervenire in maniera concreta a questo fabbisogno. Purtroppo, non possiamo non rilevare come sindacati degli inquilini che le problematiche abitative del nostro Paese da troppi anni, non sono nella agenda dei partiti e dei governi. Salvo qualche accenno sporadico prima delle campagne elettorali dopo, tutto è tornato nel dimenticatoio, sembra così che il problema di milioni di persone non rappresenti una priorità.



L’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Il ruolo svolto dagli istituti autonomi delle case popolari (IACP) oggi ATER, rimane essenziale per la costruzione di nuovi alloggi e la gestione di quelli esistenti, circa 8.000 in Basilicata. Purtroppo in questi ultimi anni problemi già esistenti, sono ulteriormente peggiorati a causa della andata in pensione di molte unità ed esempio a Matera, la pianta organica registra una presenza del 40% di quella prevista. Le conseguenze sono che a partire dal ruolo tecnico tale ufficio, non è in grado di poter svolgere a pieno il proprio ruolo a partire, dai necessari sopralluoghi. Tutto ciò non solo corrisponde ad un maggior esborso di risorse ma, aumenta il disagio e spesso i rischi per la propria salute della famiglie assegnatarie. A tutto questo di aggiunge, anche che la scarsità delle risorse messe a disposizione per la manutenzione ordinaria. Il problema della carenza di organico per la Regione Basilicata non sembra essere una priorità anche nella considerazione che di contro, le comunicazioni del Governo Nazionale parlano di migliaia di assunzioni nel pubblico impiego. Chiaramente, le difficoltà operative dell’ATER non sono certamente addebitabili ai dirigenti a partire dal responsabile dell’Ufficio Tecnico. Sussiste un ottimo rapporto di collaborazione tra i dirigenti ed il SICET. Quello che di contro sembra essere inadeguato è il ruolo dell’Amministratore Unico.



LA REALTA’ DELLA BASILICATA

Così come appare evidente la permanenza nel nostro Paese del disinteresse da parte delle forze politiche ed il Governo riguardo le problematiche abitative anche in Basilicata, si registra una uguale situazione. Fatto salvo l’interesse ai problemi e la vicinanza al SICET da parte del Presidente della III Commissione Consiliare Dott. Piergiorgio Quarto per il resto, è silenzio tombale. Si pensi che sono anni che il Governo Regionale e i presidenti di commissioni che si sono succeduti non hanno più ritenuto, di convocare in audizione, le OO.SS. degli Inquilini in barba, a quanto invece riportato nelle leggi regionali che si sono succedute compresa l’ultima, la Legge Regionale n°24 del 2007. Una delle poche regioni, la Basilicata, non ha ancora dato seguito, nonostante le sollecitazioni del sindacato inquilini, a costituire “L’Osservatorio regionale sulle politiche abitative” luogo ed occasione, per confrontarsi e volendo, cogliere i suggerimenti di chi ogni giorno è sul campo in prima linea. In questo, anche il Comune di Matera dopo un incontro tenutosi anni fa poi, non ha più avuto interesse a costituire, “L’Osservatorio della città” riguardo, le problematiche abitative. In merito al comparto abitativo la Regione Basilicata recentemente ha deliberato 2 leggi regionali che a nostro avviso, non sono consoni a quanto invece essere necessario. Il primo provvedimento riguarda la legge che prevede in conto interessi, l’intervento finanziario della regione nominato del “buono casa”. In occasione della audizione (rara occasione) alla quale il SICET era stato invitato il Segretario Generale, ha fatto rilevare che quello che nel passato aveva prodotto considerevoli risultati era stato, il finanziamento a fondo perduto per l’acquisto della prima casa. È stata la voce di colui che grida nel deserto. L’altro provvedimento legislativo regionale è stato quello relativo, al contributo per la rimozione e lo smaltimento dei manufatti in eternit- amianto presenti in molte abitazioni provvedimento, sollecitato da oltre 10 anni dai sindacati degli inquilini. Purtroppo però, nel leggere il bando ci siamo accorti che erano insite tali difficoltà informatiche che in pratica, hanno reso quasi impossibile accedere a tale contributo atteso, anche la scadenza ravvicinata della presentazione delle domande. Della serie, abbiamo comunque operato al di là, dei risultati concreti quelli, lasciano il tempo che trovano.

Emblematica poi rimane la vicenda del bando (chiamato manifestazione di interesse) riguardante, la realizzazione di n° 113 alloggi destinati al “SOCIAL HOUSING” a Matera. Inizialmente erano 117. Il SICET unitamente al SUNIA ed all’UNIAT di Matera nella lettura dell’articolato del bando si sono trovati di fronte ad una serie di incongruenze e zeppo di errori ed indicazioni fuorvianti. Questo bando. È stato definito ed articolato dal Comune di Matera e, dalla società costruttrice SGR Fabrica Immobiliare. Abbiamo tentato di ottenere un incontro con il Sindaco di Matera dopo aver fatto un inutile passaggio on- line in teleconferenza con due dirigenti della società. Da parte del Sindaco nessuna risposta invece, dopo un po’ di giorni trascorsi dopo il nostro comunicato è arrivata la risposta dell’Assessore sempre a mezzo stampa tendente, a smentire la nostra posizione dispiacendosi, di non aver pensato di coinvolgere ed informare le OO.SS. degli Inquilini. Dopo la nostra contro risposta con la quale abbiamo invitato l’Assessore a leggere la documentazione citata nel nostro intervento è caduto il silenzio sulla vicenda. Abbiamo inoltrato richiesta di incontro e di intervento al Presidente della Giunta Regionale di Basilicata in quanto parte interessata perché a suo tempo (nel 2015) l’allora Presidente della Regione e l’allora Sindaco di Matera avevano sottoscritto un accordo di programma che a nostro avviso risulta disatteso ed inapplicato. Anche se permane la situazione di una coltre di silenzio i sindacati degli inquilini malgrado il muro di gomma non hanno certamente rinunciato a questa battaglia. La motivazione data dalla società e dal Comune di Matera è che le decisioni sui contenuti e l’applicazione del bando siano esclusiva titolarità loro. È una considerazione completamente errata in quanto, non sussistono solo investimenti privati ma bensì, la società ha usufruito di cospicui finanziamenti dello Stato, così come prevede la legge e, di importanti finanziamenti della Regione. Abbiamo tra l’altro notato la strana discordanza tra il bando del SOCIAL HOUSING di Bari e quello di Matera pur in presenza dello stesso soggetto attuatore ossia, la SGR Fabrica Immobiliare. Il bando di Bari ha previsto alcune garanzie circa la trasparenza della modalità di assegnazione degli alloggi cosa, totalmente assente in quello di Matera.



IL SICET IN BASILICATA

Ritengo doveroso partire da un breve excursus a partire dalla nascita del SICET di Matera che risale, al 1986 quasi per caso e difatti, non esisteva un iscritto. L’avventura è iniziata a seguito di un incarico conferitomi dal Segretario UST- CISL di Matera aggiuntivo, agli incarichi ricoperti nell’ambito della segreteria UST di cui facevo parte. La prima iniziativa coronata da un importante successo è stata quella, della stesura della bozza di quella che sarebbe diventata, la Legge Regionale n° 2/87. A seguito di un incontro richiesto all’allora Presidente della Giunta Regionale di Basilicata Prof. Nino Michetti il quale, con grande disponibilità recepì tutti i suggerimenti e proposte di modifica della bozza che era stata predisposta. Nel 1995 si verificò un’altra tappa importante dell’azione del SICET di Matera. Organizzammo la prima manifestazione provinciale a Matera degli assegnatari degli alloggi popolari che vide la partecipazione di circa 200 persone. Da quel lontano1986 ad oggi il SICET di Matera, ha registrato un costante aumento degli iscritti che al momento, annovera 740 adesioni. Questo risultato raggiunto grazie al lavoro di squadra di tanti amici che si sono succeduti nel tempo ed in particolare tra tutti, l’amica Margherita Dell’Otto e l’amico Giovanni Pennacchio che per motivi di salute, non può assicurare da tempo la proprio presenza.

Anche nel territorio di Potenza si è registrato un aumento degli iscritti che è passato da 450 a 500 iscritti che ha portato il totale di Basilicata, a 1240 iscritti numero considerevole se rapportato, alla piccola realtà della nostra regione. Rimane difficile costruire un sistema dell’affitto in una regione incapace di applicare regole condivise. Dare risposte al fabbisogno abitativo di questa città rimane un compito non facile se si parte dal presupposto che sussiste una latitanza del mondo politico ed amministrativo rispetto ai problemi dell’abitare. Rimane essenziale costruire un modello di alleanze convergenti a partire, da quella della CISL Confederale e le Federazioni. Il problema abitativo si è aggravato non perché manchino nuovi alloggi in locazione nel settore privato anzi, sono in sovrabbondanza. Quelli che mancano, sono i nuovi alloggi popolari.



L’ORGANIZZAZIONE, E I RAPPORTI CON LA CISL E LE CONSORELLE

I rapporti con le consorelle SUNIA ed UNIAT sono improntati da una ritrovata maggiore coesione che ritengo, importante per il conseguimento di comuni obiettivi che ci prefiggiamo di raggiungere. È comune convinzione che solo uniti, è possibile ottenere qualche risultato specialmente per le difficoltà insite dovute alla latitanza del mondo politico ed amministrativo per quanto attiene, le politiche abitative nella nostra provincia e, nella nostra regione.

Per quanto riguarda i rapporti con la casa madre, la CISL, sono stati sempre improntati a cordialità e rispetto reciproco dei ruoli. Mi sarà consentito, anche per la esperienza e militanza di 40 anni nella CISL svolta bontà loro, per incarichi nella Segreteria Territoriale e Regionale e, anche nella Federazione degli statali, fare alcune considerazioni su quello che ritengo indispensabile, per crescere ed affermare il nostro ruolo. Abbiamo due problemi in comune. Il proselitismo e la tenuta degli iscritti. Quello che potrebbe apparire un paradosso sarebbe che, nella situazione di difficoltà dei contatti dovuti alla vigenza della pandemia da COVID-19 quegli obiettivi, la crescita e la tenuta degli iscritti, siano utopia. Non è così. L’esperienza sul campo, conseguita nella presenza in prima linea da quando è iniziata la pandemia anche, nei periodi di maggiore difficoltà agli inizi della diffusione del virus noi, siamo stati sempre presenti con le dovute cautele dettate dalle indicazioni delle autorità sanitarie e dal governo. Tant’è che in questi ultimi due anni abbiamo conseguito l’aumento del 10% degli iscritti. È stato un miracolo? No! Sussiste la consapevolezza che, da parte delle nostre popolazioni è cresciuto il bisogno di sapere a chi rivolgersi per una serie di problemi contingenti che si sono accresciuti proprio per le aumentate difficoltà economiche e sociali che hanno contribuito, alla crescita di centinaia di nuovi poveri. Tutto ciò è stato causato dalla perdita del posto di lavoro e l’aumento vertiginoso del costo delle utenze e la caduta libera, del potere di acquisto. Chi può dare una risposta alle richieste della gente se non, il sindacato? La conditio sine qua non resta quella di meglio organizzarsi proprio se si vuole raggiungere i risultati sperati. Non c’è da immaginare progetti fantascientifici ma si tratta di meglio utilizzare le risorse già esistenti nella Confederazione, nelle Categorie e negli enti della CISL. Il primo problema che va affrontato è quello della informazione. Se si dovesse fare un’indagine conoscitiva di quanti iscritti alla CISL conoscano tutti i servizi esistenti nell’ambito della organizzazione la sorpresa (ma non troppo) sarebbe che il 60- 70% degli iscritti conoscono soltanto il Patronato ed il CAF e non conoscono, l’esistenza del SICET, o altre realtà e ovviamente, quello che queste realtà possono offrire in termini di concreti risparmi economici. In pratica, si tratta solo di fare almeno una volta nella vita una lettera a tutti i propri iscritti con la relativa dettagliata informazione da parte di tutte le Federazioni. L’altra questione di pari importante è il coinvolgimento dei responsabili comunali della CISL riguardo, come realizzare una collaborazione fattiva partendo da progetti formativi congiunti con la Confederazione. Anche questo, diventerebbe una concreta prospettiva di nuovo proselitismo e tenuta degli iscritti. Il SICET che non è un ente, ma è una organizzazione sindacale voluta e creata a suo tempo dalla CISL e dalle ACLI non opera soltanto in termini di servizio ma, è l’organizzazione che si occupa delle politiche abitative nei territori e dell’ambiente. L’esperienza di questi ultimi anni sul campo, ci ha fatto constatare che nei comuni dove c’è una fattiva collaborazione da parte dei responsabili comunali c’è stato, un significativo incremento degli iscritti. D’altronde, l’importanza del ruolo degli enti della CISL fu messo già in evidenza, dall’allora leader della CISL Sergio D’Antoni, in occasione, della prima conferenza sulla riorganizzazione degli enti ed il ruolo compreso quello svolto dal SICET. La riunione si tenne presso il Teatro Brancaccio di Roma e parteciparono centinaia di quadri della CISL provenienti da tutte le regioni. D’Antoni mise in evidenza quale ruolo potessero avere gli enti ed il SICET riguardo proprio il proselitismo e, la tenuta degli iscritti. Ci sarebbe da chiederci in che misura le intuizioni e le linee guida confederali nazionali nel tempo, si siano poi tradotte in periferia in iniziative corrispondenti. Personalmente, sono stato sempre abbastanza ottimista ed a tutt’oggi, nonostante la mia non più giovane età, mantengo integra la passione e l’entusiasmo di essere un sindacalista della CISL e del SICET. Ricordo sempre un passaggio di un libretto, scritto dal sociologo Bruno Manghi, direttore dei centri studi di Spezzano Calabro, Taranto e Firenze. Diceva che il sindacalista, se perde l’entusiasmo per quello che fa, non trasmette più nulla a nessuno e bene farebbe, ad andar via dal sindacato. Mi piace fare nostro lo slogan che il Presidente degli Stati Uniti d’America usò, nella sua campagna elettorale e cioè, YES WE CAN, Sì, noi possiamo. Rimbocchiamoci le maniche e partiamo. Desidero altresì mutuare l’affermazione fatta dal Segretario Generale della CISL di Basilicata Enzo Cavallo ossia, ciò che è vincente nella nostra organizzazione è il gioco di squadra a cui tutti debbono dare il proprio apporto. Questa affermazione mi ha fatto tornare alla mente quello che è risultato in occasione di uno dei migliori corsi di aggiornamento, voluto dalla CISL e tenuto, per la Basilicata nel 1995 presso le terme di Latronico. Si trattò del Corso per dirigenti della CISL chiamato “LEADERSHIP”. Una tra le varie considerazioni, come status della CISL di Basilicata fu che il leader o capo che sia, per quanto possa essere bravo e carismatico senza la squadra, non raggiunge grandi risultati.

Vi ringrazio per la pazienza ed auguro a tutti noi buon lavoro.